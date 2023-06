Die FPÖ wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die Öffnung von Bankkonten – obwohl die Ermittlungen eigentlich dazu dienen sollten, entstandenen Schaden bei der FPÖ herauszufinden.

Worum es geht: Im Zuge der Untersuchungen zur Spesenaffäre wollte die Staatsanwaltschaft Wien Ein- und Ausgänge auf Bankkonten einsehen, die der freiheitlichen Bundespartei sowie dem Wiener Landtagsklub zugerechnet werden. Den Ermittlern geht es darum, festzustellen, um wie viel Geld die FPÖ-Organisationen durch die in der Causa Beschuldigten – allen voran Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache – geschädigt worden seien. Diese staatsanwaltschaftlichen Anordnungen wurden Mitte Jänner erlassen und vom Erstgericht bewilligt.

Die FPÖ selbst wird in der Spesenaffäre nämlich als Opfer geführt. Die Bundespartei, der Parlamentsklub und die Landesgruppe Wien schlossen sich im Juli 2020 dem Strafverfahren als Privatbeteiligte an. Viele der Verdächtigen sind jedoch weiterhin in führender Position bei der FPÖ oder der FPÖ Wien tätig. Das soll die Ermittlungen erschweren, heißt es einerseits aus Justizkreisen. Aus der Partei selbst ist andererseits zu hören, dass man Angst habe, sensible Daten könnten nach außen gespielt werden.

Jedenfalls ließ die FPÖ durch Parteianwalt Christoph Völk die Anordnungen beeinspruchen, wodurch die Angelegenheit vor dem Oberlandesgericht (OLG) Wien landete. Argumentiert wurde, dass die Maßnahme überschießend sei und etwa der Zeitraum, von dem Kontobewegungen übermittelt werden sollten, viel zu groß sei – bei manchen Konten wollte das die Staatsanwaltschaft ab 2006 wissen.

Gericht gibt FPÖ recht

Völk betont auf Anfrage des STANDARD, dass seine Mandanten – also die verschiedenen FPÖ-Organisationen – "umfassend mit den Behörden kooperieren". Aber: "Es gab und gibt keinen Anlass, der eine Kontenöffnung rechtfertigt", so der Anwalt mit Verweis auf das Urteil des Oberlandesgerichts.

Das Oberlandesgericht gab der FPÖ nämlich umfassend recht: Sinngemäß habe die Staatsanwaltschaft nicht benennen können, warum die Maßnahme notwendig sei. Es fehlten "konkrete Tatzeitpunkte" und eine Erklärung, was genau die Staatsanwaltschaft mit der Kontoöffnung erfahren will, heißt es in der 18-seitigen Entscheidung, die dem STANDARD vorliegt.

Deshalb hat das Oberlandesgericht die Anordnungen kassiert und ans Erstgericht für eine neuerliche Entscheidung zurückgeschickt.

Strache und Nepp

Der frühere Wiener FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (links) und sein Nachfolger Dominik Nepp Heribert Corn

Die Sache zeigt einmal mehr, wie kompliziert die Ermittlungen in der Causa Spesen sind. Die Affäre wird im September 2019, wenige Tage vor der Nationalratswahl, publik. Grundlage war eine anonyme Anzeige, in der die Vorwürfe detailliert aufgeschlüsselt wurden. Strache wird verdächtigt, seit seiner Übernahme der Parteiobmannschaft im Jahr 2006 bis Ende Mai 2019 sein Privatleben in großem Umfang mit Parteigeldern finanziert zu haben. Und zwar indem er und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihm private Rechnungen durch Scheinbelege als berufliche Spesen deklariert haben sollen.

Außerdem geht es um die Frage, ob die Partei Strache zu viele verschiedene Ausgaben mit ihren Mitteln beglichen hat, etwa Zuschüsse für mehrere Wohnsitze. Das Verfahren ist kompliziert. Die Staatsanwaltschaft muss prüfen, welche Parteigremien welche Beschlüsse gefällt haben, sich mit rechtlichen Details der Parteienförderung beschäftigen, aber auch einzelne Spesenbelege nachverfolgen.

Zahlreiche Beschuldigte

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt in dieser Causa neben Strache gegen eine ganze Reihe weiterer Personen der FPÖ. Die Bundesgeschäftsführer Joachim Stampfer und Hans Weixelbaum, Wiens Landeschef Dominik Nepp, Ex-Generalsekretär Harald Vilimsky, die Ex-Politiker Johann Herzog und Eduard Schock, Straches Ex-Leibwächter Michael Niegl, der bis 2020 auch Wiener Landtagsabgeordneter war, Josef H. sowie Oliver Ribarich, der seine Sicht der Dinge im Interview mit dem STANDARD dargelegt hat. Außerdem will die Staatsanwaltschaft noch weitere (einstige) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FPÖ identifizieren, sie ermittelt auch gegen "unbekannte Täter". Unter den Beschuldigten befindet sich außerdem Straches nunmehrige Ex-Frau, die Abgeordnete Philippa Beck. Mehrere von Straches ehemaligen Mitarbeitern bestätigen die Vorwürfe. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Strache weist die Vorwürfe übrigens zurück. Er meint, er habe einige private Rechnungen zwar über die Partei verrechnet, aber immer zurückbezahlt. Schon im August 2020 hatte das Bundeskriminalamt deshalb bei der Staatsanwaltschaft Wien um Öffnung von Heinz-Christian Straches Konten angesucht – seitens der Staatsanwaltschaft gab es dafür auch grünes Licht.

In einer Anordnung vom August 2020 wird die Maßnahme damit begründet, das zu erheben sei, "ob und in welchem Umfang Heinz-Christian Strache tatsächlich von anderer Seite vorfinanzierte private Aufwendungen refundierte". Durch diese Maßnahme sollte auch die Frage geklärt werden, ob Strache überhaupt in der Lage war, "diese hohen, von dritter Seite vorfinanzierten Auslagen aus eigenem Einkommen zu bestreiten, und welches Einkommen er dafür verwendete".

Schaden über einer Million

Im Zuge der Ermittlungen wurde vom Bundeskriminalamt jedenfalls eine Vielzahl an Rechnungen und Belegen sichergestellt und ausgewertet. Im Jahr 2020 hatten die Ermittler den Gesamtschaden auf zumindest 580.000 Euro beziffert – zu diesem Zeitpunkt waren Belege und Rechnungen aber zum größten Teil noch nicht aufgearbeitet. Schon damals hieß es in einem Anlassbericht, dass sich die Summe "noch wesentlich erhöhen" könnte.

Mittlerweile hat sich der Gesamtschaden fast verdoppelt. Aus dem Urteil des Oberlandesgerichts geht hervor, dass sich dieser laut Ermittlern auf zumindest 1,032 Millionen Euro beläuft. Übersteigt der Schaden eine Summe von 300.000 Euro, droht bei einer Verurteilung wegen Untreue eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren.

Zehn Tage nachdem das OLG-Urteil am 28. April 2023 ergangen war, ersuchte die Staatsanwaltschaft Wien das Bundeskriminalamt schließlich, alle bereits in dieser Sache sichergestellten Unterlagen zu vernichten. Die Staatsanwaltschaft wird nicht gegen das OLG-Urteil berufen, sie hat sämtliche ihrer Anträge auf Kontoöffnung zurückgezogen. (Sandra Schieder, Fabian Schmid, 11.6.2023)