Legale Streamingdienste wie Netlix, Spotify und Co waren ein Gamechanger bei Online-Piraterie. AFP/Valerie Macon

Alicante – Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) kommt in einer aktuellen Studie zu einem für Markenhersteller alarmierenden Ergebnis: Rund die Hälfte der jungen Konsumentinnen und Konsumenten hält es demnach für akzeptabel, gefälschte Waren zu kaufen. 26 Prozent der befragten 15- bis 24-Jährigen haben das in den letzten zwölf Monaten auch wissentlich getan. Mit höherem Alter nimmt der Anteil schrittweise ab. In der Gesamtbevölkerung liegt die Anzahl jener, die gefälschte Waren kaufen würden, bei circa einem Drittel.

Insgesamt seien sich Europäerinnen und Europäer der Risiken und Folgen des Kaufs gefälschter Waren aber zunehmend bewusst, heißt es in dem Bericht, den das EUIPO am Montag offiziell veröffentlicht hat. 80 Prozent der Befragten sind demnach der Ansicht, dass hinter gefälschten Produkten kriminelle Organisationen stehen und dadurch Arbeitsplätze gefährdet werden.

Weniger illegale Streams

Mehr Bewusstsein gibt es laut der Studie auch für den Zugriff auf illegale Quellen im Internet, etwa bei Filmen und Serien. 80 Prozent geben an, dass sie es vorziehen, legale Quellen zu nutzen, wenn eine erschwingliche Option zur Verfügung steht. Ein Gamechanger in Sachen Online-Piraterie waren in den letzten Jahren legale Streamingplattformen wie Netflix, Spotify und Co.

Mittlerweile bezahlen vier von zehn Europäerinnen und Europäern für legale Online-Streamingangebote. Eine große Mehrheit hält es aber dennoch für akzeptabel, in gewissen Situationen auf Online-Piraterie zurückzugreifen – nämlich dann, wenn bestimmte Inhalte über das selbst abgeschlossene Abonnement nicht verfügbar sind.

Das EUIPO, das für den Schutz des geistigen Eigentums verantwortlich zeichnet, ist eine der größten Agenturen der EU mit Sitz in Alicante, Spanien. Es ist für die Eintragung von Unionsmarken zuständig, die Urheberrechte EU-weit gewährleisten sollen. Alle drei Jahre führt das Amt eine breit angelegte Befragung durch. (japf, 12.6.2023)