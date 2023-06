Wien - Der ORF holt "Die große Chance" zurück. Dieses Mal werden ab März 2024 mit dem Zusatz "Let's sing and dance" Österreichs Sängerinnen und Sänger wie auch Tänzerinnen und Tänzer vor den Vorhang gebeten. Dabei ist egal, ob man solo, im Duett oder als Gruppe sein Können unter Beweis stellen möchte. Auch in Hinblick auf Genre, Stilrichtung und Alter sind keine Grenzen gesetzt. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Ab sofort sind Bewerbungen für die ORF-Show "Die große Chance - Let's sing and dance" möglich. ORF

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz sprach in einer Aussendung von einer "ORF-Bühne für alle", die "vielfältig wie das ganze Land" sei. "Das TV-Publikum erwartet eine moderne Neuauflage einer der beliebtesten Shows in der ORF-Geschichte", so die ORF-Direktorin über die kommende "TV-Party". "Gern erinnere ich mich an die Bilder eines rappelvollen Backstage-Bereichs, in dem gemeinsam gejamt und getanzt wurde. Dieses fröhliche Zusammenkommen der unterschiedlichsten Talente, der unterschiedlichsten Menschen, der unterschiedlichsten Geschmäcker wollen wir wiederbeleben." (APA, 11.6.2023)