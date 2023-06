Freundschaft und Liebe, aber auch Leichtsinnigkeit und schmerzhafte Selbsterkenntnisse: Mit der vierten Staffel der Netflix-Erfolgsserie Noch nie in meinem Leben heißt es, Abschied zu nehmen von Devi (Maitreyi Ramakrishnan) und ihrer Zeit an der Highschool.

Auch wenn die Figuren so einiges an Selbstentwicklung durchlebt haben: So richtig bereit zum Erwachsensein sind sie nicht. Hitzkopf Devi ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt – ein offenes Gespräch zu suchen ist nicht so ihr Ding. Devi immer wieder dabei zuzuschauen, wie sie eine unüberlegte Entscheidung nach der anderen trifft, daraus aber auch lernt, macht diese Coming-of-Age-Serie für Zuseherinnen und Zuseher so spannend. Devis Handlungen und die Konsequenzen daraus sind – zumindest meistens – nachvollziehbar und authentisch.

Jaren Lewison (links) als Ben Gross und Maitreyi Ramakrishnan als Devi in "Noch nie in meinem Leben". Lara Solanki/Netflix

In den finalen Folgen stößt auch Michael Cimino als Ethan zum Cast und verdreht Devi und ihrer Freundin Eleanor (Ramona Young) den Kopf. Und auch Devis andere ehemalige Schwärmereien Ben (Jaren Lewison) und Paxton (Darren Barnett) haben ihren Auftritt. Schafft es Devi, mit beiden befreundet zu bleiben, oder entwickelt sie doch mehr Gefühle, zumindest für einen der beiden?

Trailer

Trailer zur vierten Staffel von "Noch nie in meinem Leben". Youtube

Was die Serie so einzigartig macht, sind die Vielfalt der Charaktere und all die Emotionen, die sie uns fühlen lassen. Alles Gute, Devi! (Eleni Ernst, 12.6.2023)