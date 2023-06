Liebe Leserin, lieber Leser,

wer einen Vertrag eingeht, und sich dabei auf einen gewissen Preis einlässt, der muss den üblicherweise auch brav zahlen. So mag das bei Normalsterblichen sein, Elon Musk hat zu Verträgen aber eine etwas andere Herangehensweise. Also hat er sich jetzt entschlossen, auch an Google nicht mehr zu zahlen – was in dem Fall aber nach hinten losgehen könnte, und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht.

Dann widmen wir uns heute noch in aller Ausführlichkeit einem monumentalen Ereignis in der Linux-Welt: Debian 12 ist nämlich da. Zudem gehen wir der Fragen nach, ob man mit Künstlicher Intelligenz das eigene Ich digitalisieren kann, berichten über die wundersame Welt in Südkorea und haben vorab einiges zu Googles nächstem High-End-Smartphone zu verraten.

Das und viel mehr gibt es heute bei uns, viel Vergnügen beim Lesen!

Elon Musk weigert sich, Twitter-Rechnung für die Google Cloud zu zahlen

Debian 12 "Bookworm" ist da: Der Linux-Klassiker in neuer Generation

Unsterblichkeit mit künstlicher Intelligenz: Kann man das eigene Ich digitalisieren?

Googles Pixel 8 soll deutlich bessere Kamera und schnelleren Chip erhalten

Verheerende Lücke: E-Mail-Sicherheitsanbieter rät zum Tausch der Hardware

Wacheln, deuten, salutieren: Zu Gast im Silicon Valley Südkoreas

Digitaler Führerschein bisher von 302.300 Österreichern aktiviert

Vor fünf Jahren wurde "Elder Scrolls 6" zum ersten Mal angekündigt

Österreich sucht in Südkorea nach neuen Mobilfunk-Ausrüstern