19.40 REPORTAGE

Re: Agnes und Amir – WG mit einer 101-Jährigen Agnes Jeschke ist 101 Jahre alt. Amir ­Farahani, geflüchtet aus dem Iran, 28. Wäre Amir nicht bei ihr eingezogen, hätte Agnes ins Pflegeheim müssen. Bis 20.15, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Edge of Tomorrow (USA/CDN 2014, Doug Liman) Hilfe! Bill (Tom Cruise) und Rita (Emily Blunt) müssen die Welt retten, sind aber in einer Zeitschleife gefangen. Es grüßt nicht nur das tägliche Murmeltier. Nein, es gilt, jeden Tag Neues über die Außerirdischen und ihre Schwächen zu lernen. Bis 22.30, ATV

20.15 KRIEGSDRAMA

Und dennoch leben sie (La Ciocara, I/F 1960, Vittorio de Sica) 1943 flüchtet die junge Witwe Cesira mit ihrer Tochter aus Rom in die Berge und verliebt sich in den Lehrer Michele. Das Dorf wird nicht vom Krieg verschont, Michele wird ermordet. Vittorio de Sica inszenierte neorealistisch, Sophia Loren erhielt dafür einen Oscar. Bis 21.50, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Teuer – das neue Normal? Wer macht diese Preise? Die Deutungen dafür gehen je nach Standpunkt weit auseinander. Um 21.05 diskutierten Vertreterinnen und Vertreter von Supermärkten, Produzenten, Bauern und Expertinnen darüber, wer schuld ist an den steigenden Preisen. Ab 21.55 geht es um Viel Arbeit, wenig Geld – die Krise der Mittelschicht. Bis 22.45,_ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Lebensgefährlicher Leichtsinn – Starkstromunfälle beim Zugklettern / Was Pflegekräfte brauchen, um im Beruf zu bleiben / Personalmisere in der Gastronomie. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Männer & Macht: Was steckt hinter den Vorwürfen gegen Rammstein? / Lechts & Rinks: Die ge/überforderte Gesellschaft /_T. C. Boyles neuer Roman Blue Skies über den Horror des Klimawandels / Die Drag-Szene als Zielscheibe für Anfeindungen / Kamerafrau Christine Maier im Porträt / Archive des Schreibens mit Bettina Balàka. Um 23.30 folgt Ikonen Österreichs – From America to Austria. Bis 0.00, ORF 2

22.45 PSYCHO-THRILLER

Die zwei Gesichter einer Frau Einer der letzten Filme mit Romy Schneider: Steuerberater Nino Monti (Marcello Mastroianni) trifft im Bus seine Jugendliebe Anna Brigatti wieder. Doch ein befreundeter Arzt versichert ihm, dass Anna vor drei Jahren gestorben sei. Bis 00.20, Arte

Ninos (Marcello Mastroianni) hegt noch immer romantische Gefühle für seine Jugendliebe Anna (Romy Schneider) in „Die zwei Gesichter einer Frau, 22.45 Uhr auf Arte. © International Dean Film

23.10 MYSTERY-THRILLER

Der Nachtmahr (D 2015, Akiz) Die 17-jährige Tina (Carolyn Genzkow) wird nach einer Party Nacht für Nacht von einem Monstrum heimgesucht. Nur ein Psychiater schenkt ihr Glauben und ermutigt sie, sich dem ­Wesen anzunähern. Kluger, mit minimalen Mitteln, aber maximaler Wirkung in Szene gesetzter Film des Künstlers Akiz über eine ungewöhnliche Symbiose. Eine Mischung aus Horror und Jugenddrama. Bis 00.40, MDR