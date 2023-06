Für die russische Armee ist Melitopol die Drehscheibe im Süden der Ukraine. Die Stadt von einst 150.000 Einwohnern ist Verkehrsknotenpunkt für den Nachschub, Kommandozentrum und Russlands erklärte Hauptstadt der Region Saporischschja. Bekannt geworden ist Melitopol durch das äußerst brutale Vorgehen des russischen Okkupationsregimes gegen politische Gegner und deren Familien: Von Sippenhaftung, Erpressung durch die Geiselnahme Verwandter, Verschleppungen, Folter und Morden wurde berichtet.

Dabei galt Melitopol vor dem 24. Februar 2022 als eher russophile Stadt. Sichtbar geworden ist das mit dem russischen Einmarsch allerdings nicht. Versuche der Besatzungsbehörden, prorussische Aufmärsche zu organisieren, erwiesen sich als Flop – während Tausende trotz russischer Besatzung und der damit einhergehenden Risiken an proukrainischen Aufmärschen teilnahmen. Heute gilt die Stadt als Zentrum des regionalen Widerstands. Es gab eine ganze Reihe an Anschlägen auf russische Verwaltungsbeamte oder Kollaborateure sowie Angriffe auf militärische Ziele durch Partisanen.

Iwan Fedorow ist der im ukrainischen Exil arbeitende Bürgermeister Melitopols. Er hat selbst zwei Monate in russischer Geiselhaft verbracht, heute regiert er von der Stadt Saporischschja aus.

Bilder der Zerstörung aus Melitopol.

STANDARD: Lange gab es unterschiedliche Aussagen zur nun offenbar gestarteten ukrainischen Gegenoffensive. Warum?

Fedorow: Ich denke, dass nur Militärs militärische Angelegenheiten kommentieren sollten. Wir Zivilisten können das nicht. Unser Verteidigungsministerium hat uns vor einigen Wochen auch um Zurückhaltung gebeten. Wir verstehen, warum. Wir haben viele Informationen über russische Truppen auf ukrainischem Gebiet und wollen nicht, dass diese genauso viele Informationen über unsere Truppen haben. Aber wir sehen einige Dinge an der Frontlinie und dahinter. In den vergangenen drei Wochen hat es in vielen russisch okkupierten Städten in der Ukraine gebrannt. Zweitens wissen wir, dass die Russen seit dem 5. Mai mit der Evakuierung von Teilen der Region Saporischschja begonnen haben, und dass sie so handeln, wenn sie eine "Geste des guten Willens" vorbereiten – also aus einem Gebiet weglaufen. Und drittens: Wir müssen jetzt schweigen und unseren Soldaten helfen und ihnen alles geben, was sie brauchen.

Iwan Fedorow verbrachte zwei Monate in russischer Geiselhaft. Heute hofft er auf eine baldige Rückkehr nach Melitopol.

STANDARD: Melitopol ist das logistische Zentrum der Russen im Süden der Ukraine, aber zugleich auch ein Zentrum des ukrainischen Widerstands. Wie ist die Lage jetzt?

Fedorow: Sie haben recht, Melitopol ist ein Zentrum des Widerstands – des zivilen wie auch des nichtzivilen Widerstands. Die Kollaborateure sind derzeit in Panik. Aber die Russen sind es noch nicht wirklich. Die russischen Kommandeure verbieten den Kollaborateuren, zu gehen. Wir haben viele Informationen darüber, dass Kollaborateure fliehen wollten, aber von russischen Stellen daran gehindert wurden. Ihre Familien sind aber bereits gegangen.

STANDARD: Es gibt viele Berichte über ukrainische Partisanen in der Region. Was sind das für Gruppen? Wie lose oder straff organisiert sind die?

Fedorow: Das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist: Russland kontrolliert unser Gebiet nur physisch – auch nach einem Jahr und fünf Monaten Besatzung. Sie beherrschen aber nicht uns – unsere Haltung, die Stimmung unserer Bürgerinnen und Bürger. Deshalb organisieren einige die Partisanenbewegung und kommunizieren mit unseren Institutionen.

STANDARD: Es gibt Berichte über große russische Spionagetrupps, die in die Stadt gebracht worden seien. Deuten Sie das als Zeichen von Nervosität?

Fedorow: Derzeit nutzen die Russen Melitopol eben als logistisches und administratives Zentrum. Sie haben alles dorthin gebracht: FSB, GRU, Kadyrows Leute, Wagner. Wir sehen, dass jede Woche mehr und mehr unterschiedliche russische Truppen in unser Gebiet kommen. Das bedeutet, dass die Russen nicht freiwillig abziehen werden. Jetzt haben wir gesehen, dass sie Spezialagenten bringen. Die wollen mit unseren Bürgern sprechen und herausfinden, wer auf die ukrainische Offensive und die Befreiung wartet und wo ihre Loyalitäten liegen.

STANDARD: Wie erklären Sie sich denn, dass Russland den Krieg um die Stimmung in der Ukraine von Anfang an verloren hat?

Fedorow: Die Ukraine und die Ukrainer waren sich noch nie so einig, wie sie es heute sind. Und es ist letztlich alles nur eine Frage der Zeit und des Preises. Also des Preises, den wir für unsere Befreiung und unser freies Leben bezahlen. Aber die Russen werden niemals in der Lage sein, unsere Herzen zu rauben und uns die Seele zu nehmen.

STANDARD: Sie versuchen es aber, und Sie selbst wissen, was für all jene auf dem Spiel steht, die sich gegen das Okkupationsregime wehren. Sie waren ja selbst in russischer Gefangenschaft.

Fedorow: Die Russen sind Terroristen. Sie begehen einen Völkermord. Sie wollen nicht unser Territorium haben. Sie wollen uns als Ukrainer vernichten. Ich habe damals (nach der Übernahme der Stadt durch Russland, Anm.) offen gesagt, dass ich nur unter der ukrainischen Flagge und nach ukrainischem Recht arbeiten werde. Deshalb haben sie mich gekidnappt. Das tun sie aber jeden Tag: Politiker, Journalisten, alte Leute, junge Leute, irgendwelche Leute. Das ist Terrorismus.

STANDARD: Wie regiert man eine Stadt wie Melitopol aus der Distanz?

Fedorow: Wir müssen die Verbindung aufrechterhalten. Das ist das Wichtigste. Wir versuchen unsere Bürger zu unterstützen. In Saporischschja haben wir ein humanitäres Zentrum für unsere geflohenen Bürger eröffnet, um ihnen zu helfen. Wir geben humanitäre Hilfe und Geld. Und die andere Hauptaufgabe ist, dass wir uns auf die Befreiung der Stadt vorbereiten. Wir wissen, dass wir nur eine sehr kurze Zeitspanne haben werden, um die Stadt wieder aufzubauen und die Menschen zurückzubringen. Ohne Lastwagen, Autos, Infrastruktur und Waren. Denn wir wissen: Wenn Russland aus einer Stadt abzieht, nehmen sie alles mit oder zerstören, was sie nicht mitnehmen können. Wir brauchen also so viele internationale Partner wie möglich, die uns nach der Befreiung helfen. (Stefan Schocher, 11.6.2023)

Iwan Federow (34) wurde 2020 zum Bürgermeister von Melitopol gewählt. 2022 nahm er gemeinsam mit anderen den Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments entgegen, der der ukrainischen Bevölkerung verliehen worden war.