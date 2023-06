Ukrainische Soldaten beim Reparieren eines Kampffahrzeugs in der Region Donezk Reuters / Oleksandr Ratushniak

Die lange erwartete Gegenoffensive der Ukraine stand am Wochenende weiter im Mittelpunkt von Spekulationen und rhetorischer Verwirrtaktik. Während nämlich der russische Präsident Wladimir Putin bereits am Freitag davon gesprochen hatte, die Gegenoffensive habe definitiv begonnen, fühlte sich sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj nach wie vor wohler mit dem Plural: Sein Land gehe mit "Gegenoffensiven" an der Front gegen die russischen Truppen vor. Und: Es fänden "Gegenoffensiv- und Defensiv-Aktionen" statt, er werde aber "keine Einzelheiten" nennen, sagte Selenskyj am Samstag.

Auch wenn Kiew zuletzt breite Offensivhandlungen bestätigt hat: Zumindest nach außen hin sollte der Eindruck vom Start der einen, auf ukrainischer Seite mittlerweile von hohen Erwartungen begleiteten Operation offenbar weiterhin vermieden werden. Zum einen ist man bemüht, den russischen Besatzern möglichst keine Informationen über Art und Umfang von Truppenbewegungen zu liefern. Zum anderen gilt es zu verhindern, dass etwaige Misserfolge gleich als ukrainisches Scheitern auf ganzer Linie interpretiert werden.

Wie auch immer man die jüngsten Bemühungen der ukrainischen Armee benennen mag: Westliche Experten bescheinigen ihnen lokale Erfolge. Im Westen des Gebiets Saporischschja seien Gewinne erzielt worden, teilte das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington mit. Die Ukraine spricht von Geländegewinnen in der Region Donezk. Russland wiederum gab an, die Angriffe zurückgeschlagen zu haben.

Entgleister Güterzug

Aus Regionen in Russland selbst allerdings wurde einmal mehr Beschuss von ukrainischer Seite gemeldet. So schlugen laut Behördenangaben im Gebiet Kaluga südwestlich von Moskau zwei Drohnen ein.

Im an die Ukraine grenzenden Gebiet Belgorod entgleiste laut Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow ein Güterzug. Die 15 Waggons seien leer gewesen. Dennoch lässt der Vorfall aufhorchen. Sabotageakte sollten zuletzt immer wieder den militärischen Nachschub Richtung Ukraine behindern.

Auch der in der Nacht auf Dienstag zerstörte Kachowka-Staudamm in der Südukraine beschäftigt weiterhin die Menschen auf beiden Seiten der Front. Das ukrainische Innenministerium teilte am Sonntag mit, auf der von Kiew kontrollierten westlichen Seite des Dnipro seien noch 32 Orte überschwemmt. Auch auf der von Russland besetzten östlichen Seite werden weitere Evakuierungen gemeldet. Laut Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums habe der Dammbruch vermutlich auch Beeinträchtigungen der wichtigsten Frischwasserquelle der Krim, des Nord-Krim-Kanals, verursacht. (Gerald Schubert, 11.6.2023)