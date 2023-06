Die Veilchen setzen sich im Playoff-Rückspiel durch und dürfen in der kommenden Saison in der zweiten von vier Quali-Runden der Conference League spielen

Nikola Dovedan bejubelt den Führungstreffer. APA/EXPA/MAX SLOVENCIK

Die Wiener Austria hat ihre ereignisreiche Saison mit einem Erfolgserlebnis beendet. Nach einem Punkteabzug, einem überraschenden Trainerwechsel, einem gestopftem Finanzloch und einer Neuaufstellung in der Vereinsführung fixierten die Veilchen am Sonntag einen Startplatz im kommenden Europacup. Im Playoff der Bundesliga gegen Austria Lustenau setzten sich die Wiener drei Tage nach einem 1:1 im Hinspiel zuhause mit 5:0 (1:0) durch. Austria Wien profitierte von einem frühen Platzverweis bei den Vorarlbergern, Manfred Fischer erzielte einen Doppelpack, Haris Tabakovic, Dominik Fitz und Andreas Gruber erzielten die weiteren Treffer.

Damit sind die Wiener in der kommenden Saison in der zweiten Qualfiikationsrunde der Uefa Europa Conference League spielberechtigt. Die Auslosung dazu erfolgt schon in zehn Tagen, am 21. Juni, die Austria wird gesetzt sein und entgeht damit immerhin Größen wie F91 Düdelingen und dem FC Vaduz. Gespielt wird am 27. Juli und am 3. August. Für den Einzug in die Gruppenphase muss sie drei Runden überstehen.

Ausschluss nach 17 Minuten

Austria-Trainer Wimmer sorgte mit seiner Startaufstellung im Entscheidungsspiel zumindest für eine kleine Überraschung. Die Leistungsträger Matthias Braunöder, Gruber sowie der kürzlich genesene Fitz saßen zunächst auf der Bank. Im Vergleich zum Hinspiel erhielten Nikola Dovedan und Aleksandar Jukic ihre Chance von Beginn an. Bei den Lustenauern rückte Anderson in die Startelf.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nahm die Partie bereits in der 17. Minute eine entscheidende Wendung. Lustenaus Jean Hugonet will einen schwierigen Ball an der Strafraumgrenze auf Schulterhöhe klären, bemerkt aber den heranstürmenden Dovedan nicht. Hugonet trifft den Austria-Angreifer unglücklich, aber mit voller Wucht im Gesicht. Schiedsrichter Manuel Schüttengruber zeigt zunächst Gelb, lässt sich vom Videoschiedsrichter an die Seitenlinie beordern und entscheidet nach Sichtung der TV-Bilder auf einen Platzverweis.

Gleich mit dem darauf folgenden Freistoß die Führung: Dovedan zwirbelt den Ball aus rund 20 Metern auf das kurze Kreuzeck, Torhüter Domenik Schierl blockt den Schuss mithilfe der Stange nach vorne ab. Fischer schaltet am schnellsten und trifft per Abstauber aus kurzer Distanz zum 1:0.

In der Folge verpassen die Hausherren bis zum Pausenpfiff eine deutlichere Führung. In der 25. Minute pariert Lustenau-Goalie Schierl einen Abschluss von Stürmer Tabakovic aus kurzer Distanz. Lustenau vergibt die einzige nennenswerte Chance in der Partie durch Yadaly Diaby, der mit einem flachen, abgefälschten Schuss Austria-Torhüter Christian Früchtl testet (37.). Schierl zeichnet sich auch bei einem Distanzschuss von Jukic aus (43.), knapp vor dem Pausenpfiff vergibt Manuel Polster aus spitzem Winkel von links (45.).

Geht er oder bleibt er? Er trifft jedenfalls zum 3:0. Haris Tabakovic. APA/EXPA/MAX SLOVENCIK

Dominanz in Hälfte zwei

Keine zwei Minuten nach Wiederbeginn trifft Fischer zur Vorentscheidung. Tabakovic setzt sich auf rechts körperlich gut durch, Reinhold Ranftl beweist Übersicht, steigt über den Stanglpass und der aufrückende Fischer trifft zum zweiten Mal.

62. Minute: Tabakovic, den manche der 12.084 Zuseherinnen und Zuseher bei der Spielervorstellung in der Generali Arena "Fußballgott" nannten, trifft nach gutem Laufweg und Zuspiel von Dovedan zum 3:0, die Fans singen "Haris on fire".

Lustenau bricht auseinander, die Austria bringt neue Kräfte: Der eingewechselte Dominik Fitz macht nach doppeltem Haken das 4:0 in der 84. Minute. Zwei Minuten später trifft Joker Andreas Gruber nach Fitz-Assist im Konter zum 5:0.

Die Lustenauer Austria muss damit weiter auf ihr internationales Debüt warten, darf aber mit einer starken Saison als Aufsteiger bilanzieren. Die Veilchen spielen zumindest im Sommer international. (Lukas Zahrer, 11.6.2023)

FK Austria Wien - SC Austria Lustenau 5:0 (1:0). Wien, Generali Arena, 12.084 Zuschauer, SR Schüttengruber. Hinspiel: 1:1

Tore: 1:0 (19.) Fischer, 2:0 (47.) Fischer, 3:0 (61.) Tabakovic, 4:0 (84.) Fitz, 5:0 (86.) Gruber

Austria: Früchtl - Mühl, Martins, Meisl - Ranftl, Holland, Jukic (67. Fitz), Polster (67. Baltaxa) - Fischer (74. Braunöder), Dovedan (74. Gruber) - Tabakovic

Lustenau: Schierl - Maak (78. Türkmen), Hugonet, Grujcic - Anderson, Tiefenbach (57. Adriel), Grabher, Berger (57. Gmeiner) - Surdanovic (68. Rhein) - Fridrikas, Diaby (69. Motika)

Gelbe Karten: Martins, Braunöder bzw. Fridrikas, Adriel, Türkmen

Rote Karte: Hugonet (17./Foul)