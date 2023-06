Reiner Wandler aus Madrid

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez kann wieder etwas hoffnungsvoller in die Zukunft blicken AFP / Pierre-Philippe Marcou

Die Umfragen in Spanien sind eindeutig: Wenn Ministerpräsident Pedro Sánchez bei den vorgezogenen Neuwahlen am 23. Juli überhaupt eine Chance haben will, erneut ins Amt zu kommen, dann nur, wenn die Parteien links seines sozialistischen PSOE gemeinsam ins Rennen gehen und er so erneut über einen Koalitionspartner verfügt.

Was mehr als schwierig erschien, ist mittlerweile Realität. Am späten Freitagabend, kurz vor Ablauf der Frist um Mitternacht, schrieb die derzeitige Arbeitsministerin Yolanda Díaz ihr Wahlbündnis Sumar (Summieren) ein. 15 Parteien werden mit gemeinsamen Listen antreten, unter ihnen grüne Kräfte, die postkommunistische Vereinigte Linke (IU), der auch Díaz angehört, und letztendlich auch die linksalternative Podemos. "Wir werden die Parlamentswahlen gewinnen", zeigte sich Díaz am Wochenende optimistisch. "Wir werden zeigen, dass Resignation und Zynismus gebrochen werden können", versprach sie.

"Eine gute Nachricht", lobte auch Ministerpräsident Sánchez den Zusammenschluss der Linken. Er hatte die Parlamentswahlen überraschend vom Winter auf Juli vorgezogen, nachdem seine Sozialisten am vergangenen 28. Mai die Regional- und Kommunalwahlen haushoch verloren hatten. Sánchez kennt die Analyse des privaten Umfrageinstitutes 40dB für die Tageszeitung "El Pais" nur zu gut. Eine gemeinsame Kandidatur der Kräfte links des PSOE bringt ein Mehr von bis zu 20 Abgeordneten gegenüber getrennten Listen. Grund dafür ist das Wahlsystem, das die Sitze per D'Hondt-Verfahren auf Provinzebene berechnet. Kleine Parteien fallen dabei meist heraus.

Rechtsextreme als Hindernis

Zwar sehen alle Umfragen den Kandidaten des rechten Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, weit vor Sánchez, doch auch im Bündnis mit der rechtsextremen Vox hat es Feijóo schwer, die absolute Mehrheit zu erreichen. Anders Ministerpräsident Sánchez: Die meisten kleinen Parteien, wie etwa die Nationalisten und Unabhängigkeitspolitiker aus dem Baskenland und Katalonien, werden wohl einmal mehr – sollte das Ergebnis am 23. Juni dies zulassen – eine in Minderheit regierende Linkskoalition unterstützen.

Eine Regierung unter Beteiligung der Vox wollen sie auf gar keinen Fall. Denn die Neofranquisten sprechen den Minderheiten jedwedes Recht auf Eigenständigkeit und Sprachpolitik ab. Außerdem sind sie gegen Rechte von Frauen und sexuellen Minderheiten, bei denen Spanien nicht zuletzt wegen der vergangenen vier Jahre Linkskoalition unter Sánchez europaweit zu den Vorreitern gehört.

Sumar-Spitzenkandidatin Díaz ist in der aktuellen Linkskoalition aus Sozialisten und der linksalternativen Unidas Podemos Arbeitsministerin. Podemos-Gründer Pablo Iglesias beauftragte die 52-jährige Arbeitsrechtlerin bei seinem Rückzug aus der Politik vor zwei Jahren damit, das Lager rund um Podemos in den kommenden Wahlkampf zu führen.

Podemos ohne linke Hausmacht

Díaz nahm diese Aufgabe an, aber anders als Iglesias es erwartet hatte. Statt einer erweiterten Podemos-Kandidatur baute sie mit "Sumar" eine ganz neue Wahlbewegung auf. Kleinere linke Kräfte, die meisten davon regionale Parteien, schlossen sich ihr ebenso an wie die Vereinigte Linke, die bis dahin im Bündnis mit Podemos kandidierte. Podemos blieb alleine zurück. Nachdem die Partei bei den Regional- und Kommunalwahlen in so wichtigen Regionen wie Valencia und Madrid aus den Regionalparlamenten flog, hatte sie kein Gewicht mehr, um auf Augenhöhe mit Sumar zu verhandeln. Nach langen zähen Gesprächen stimmte Podemos letztendlich einem Bündnis zu - und erhielt im Gegenzug so gut wie nichts.

Nicht einmal die bisherige Gleichstellungsministerin Irene Montero hat einen Listenplatz sicher. Sie ist in der Gunst der Wählerinnen und Wähler tief gesunken, nachdem ein Gesetz über sexuelle Selbstbestimmung dazu geführt hatte, dass die Gerichte die Strafen für hunderte verurteilter Sexualstraftäter herabsetzten. Podemos besteht zwar weiterhin auf einen sicheren Listenplatz für Montero, doch Díaz und Umfeld werden sich wohl nicht bewegen lassen. Die endgültigen Kandidatenlisten müssen bis zum 19. Juni eingereicht werden. (Reiner Wandler aus Madrid, 11.6.2023)