Eric Breiteneder und sein Team arbeiten derzeit fast rund um die Uhr, denn mit dem 18. Juni rückt eine wichtige Deadline näher. Es geht darum, vom Wirecard-Skandal geschädigten Anlegerinnen und Anlegern Geld zurückzuholen. Eine Mammutaufgabe.

Breiteneder ist ein Wiener Rechtsanwalt und hat EY Deutschland und den Ex-Wirecard-Aufsichtsrat Stefan Klestil geklagt. Er lastet ihnen "schweres Kontrollversagen" beim implodierten Zahlungsdienstleister Wirecard an, ohne das Anleger nicht investiert hätten. Rund 2500 Geschädigte haben sich bei ihm gemeldet, er vertritt damit die größte Gruppe von Geschädigten aus Österreich in Sachen Wirecard. Vom Kleinanleger über Profi-Investoren bis zu Unternehmensvorständen ist alles dabei.

Zur Erinnerung: 2020 hat es den einstigen Börsensuperstar Wirecard zerrissen, weil 1,9 Milliarden Euro – die wohl nie existierten – in der Bilanz gefehlt haben. Vor Gericht stehen seit Dezember der ehemalige Vorstandsvorsitzende Markus Braun und zwei weitere ehemalige Mitarbeiter. Ex-Finanzvorstand Jan Marsalek ist nach wie vor auf der Flucht, er soll sich in Russland aufhalten. Eine Bestätigung dessen gibt es aber immer noch nicht.

Markus Braun bestreitet seit dem ersten Prozesstag alle Vorwürfe gegen ihn. Er sei getäuscht und Opfer einer Verschwörung rund um den flüchtigen Jan Marsalek geworden, sagt er. Reuters / Lukas Barth

Heikle Verjährungsfrist

Wie stehen die Chancen auf eine erfolgreiche Entschädigung? Zuerst muss man die komplizierte Ausgangslage verstehen. Drei Jahre nach Eintritt des Schadens, also am 18. Juni, verjähren in Österreich die Ansprüche, in Deutschland hingegen läuft die Frist bis Jahresende. "Die österreichischen Kläger können sich über unsere Kanzlei der deutschen Sammelklage anschließen, die Ansprüche nach deutschem Recht gerichtlich betreibt. Diese Klage wird aber nicht vor 18. Juni eingebracht", sagt Anwalt Breiteneder zum STANDARD. "Will man also sichergehen, dass der eigene Schaden in Deutschland keinesfalls als verjährt angesehen wird, selbst wenn letztlich doch österreichisches Recht zur Berechnung des Schadens zur Anwendung kommen sollte, empfehlen wir die Anmeldung der Forderungen zum Klageregister im deutschen Kapitalanlegermusterverfahren (Kapmug) vor dem 18. Juni", erklärt Breiteneder weiters. Dieser Kapmug-Antrag koste allerdings noch einmal extra, und Kleinanleger würden sich dabei eher nicht beteiligen. "Rund 200 Geschädigte, die einen Schaden von durchschnittlich 75.000 Euro erlitten haben, gehen diesen Weg." Der Rest müsse darauf vertrauen, dass die heimische Verjährungsfrist nicht zum Tragen komme.

Der Schadenersatzklage gegen EY räumt Breiteneder gute Chancen ein: "Ein risikoaverser amerikanischer Prozessfinanzierer hat einen fast zweistelligen Millionenbetrag investiert, um diese Klage zu ermöglichen. Rechnet sich der keine realistischen Erfolgschancen aus, macht er das nicht." Auch Breiteneder selbst hält die Ansprüche für valide.

Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte sind Markus Braun und zwei weitere frühere Wirecard-Manager wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs angeklagt. Laut Anklage sollen sie seit 2015 die Wirecard-Bilanzen gefälscht und kreditgebende Banken um 3,1 Mrd. Euro geschädigt haben. APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Die Wirecard-Pleite ist einer der größten Finanzskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte, dementsprechend lange dauert die Aufarbeitung in all ihren Facetten. Frühestens nächstes Jahr kann man mit einem Urteil rechnen.

Im Prozess in München gegen Braun und Ex-Chefbuchhalter Stephan von Erffa sowie Dubai-Statthalter und nun Kronzeuge Oliver Bellenhaus kommt es aktuell wöchentlich zu sehr detaillierten Befragungen von ehemaligen Mitarbeitern und Personen aus dem Wirecard-Umfeld. Bellenhaus hatte Braun mit seiner Aussage schwer belastet. Der ehemalige Konzernchef selbst streitet alles ab. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, mithilfe erfundener Geschäfte die kreditgebenden Banken um drei Milliarden Euro geprellt zu haben.

Ein Leben "auf Pump"

Zuletzt hat ein früherer leitender Buchhalter einen zentralen Vorwurf der Anklage bestätigt – aber mit Einschränkung. Der letzte "gute" Wirecard-Konzernabschluss sei derjenige des Jahres 2014 gewesen, meinte er. Danach sei die Erstellung der Konzernabschlüsse immer langwieriger und aufwendiger geworden. Den verbuchten Forderungen standen zudem immer weniger tatsächliche Einnahmen gegenüber. Seiner Einschätzung nach habe der Konzern nur "auf Pump" gelebt.

Auch der Kurzzeitnachfolger von Markus Braun, James Freis, hat die Zweifel an der Existenz der seit drei Jahren vermissten Milliarden untermauert. Die Bankbestätigungen über Treuhandguthaben von besagten 1,9 Milliarden Euro seien ihm sofort suspekt gewesen, hat der US-Manager vor Gericht ausgesagt.

Der Wirecard-Aufsichtsrat hatte Freis im Frühjahr 2020 in den Vorstand berufen. Eigentlich sollte er seinen Posten am 1. Juli antreten und für Rechtstreue zuständig sein. Weil sich die Anzeichen für Bilanzmanipulation jedoch schnell verdichteten, begann Freis schon vorzeitig am 18. Juni. Einen Tag später trat Braun zurück, und Freis wurde innerhalb eines Tages zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Wenige Tage später folgte unter seiner Regie das Eingeständnis, dass die 1,9 Milliarden nicht auffindbar seien, und schließlich die Insolvenz. (Andreas Danzer, 12.6.2023)