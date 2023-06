Der Tatverdächtige hat sich laut Polizei zunächst mit seiner Ehefrau in seinem Haus verschanzt. AP

Paris – Ein elf Jahre altes Mädchen ist in der Bretagne in Westfrankreich bei einem Nachbarschaftsstreit erschossen worden. Die Eltern des Kindes wurden am Samstagabend ebenfalls durch Schüsse verletzt, der Vater schwer, wie die Staatsanwaltschaft in Quimper am Sonntag mitteilte. Der mutmaßliche Schütze ist den Angaben nach ein 71 Jahre alter Niederländer. Er soll sich zunächst mit seiner Ehefrau in seinem Haus verschanzt haben und sei von Spezialkräften der Polizei zur Aufgabe gebracht worden.

Wie Medien unter Verweis auf die Polizei berichteten, handelt es sich bei den Opfern um eine britische Familie. Ein weiteres acht Jahre altes Mädchen der Familie blieb nach Angaben der Staatsanwaltschaft unverletzt, steht aber unter Schock. Nach erstem Stand der Ermittlungen tauchte der Täter plötzlich abends mit einer Schusswaffe auf und feuerte mehrfach auf die Familie, die sich in ihrem Garten in der Ortschaft Plonévez-du-Faou befand.

Die Gründe seien noch nicht bekannt, sagte Staatsanwältin Carine Halley. Es habe zwischen den beiden Nachbarn seit mehreren Jahren einen Konflikt um ein Stück Land gegeben, das an die beiden Grundstücke grenzt. Ermittlungen wurden wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet. (APA, red, 11.6.2023)