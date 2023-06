Wer mit der Babler-SPÖ jetzt kann

Bei Tarek Leitner am Sonntag "Im Zentrum": Olga Voglauer (Grüne-Generalsekretärin), Christian Stocker (ÖVP-Generalsekretär), SP-Nationalratsabgeordnete Julia Herr, FP-Generalsekretär Christian Hafenecker und Neos-Klubomann-Stellvertreter Nikolaus Scherak. Screenshot

Moderator Tarek Leitner will die Positionierung der anderen Parteien zum neuen SP-Vorsitzenden Andreas Babler und seinen programmatischen Ansagen feststellen. Die Antworten sind eindeutig: Abgrenzung. Einzig der stellvertretende Neos-Klubomann Nikolaus Scherak – Wunschpartner der neuen SPÖ in einer Ampelkoalition – räumt etwas kulanter ein, dass er "verwirrt" sei, und nicht wisse, wofür Babler stehe.

Vermögenssteuern, Viertage-Woche, EU-Armee – Andreas Babler hat es binnen einer Woche geschafft, dass die Kolleginnen und Kollegen der anderen Vier im Parlament aus jeweils ihrer Richtung recht scharf werden. Dabei wurde der populäre Aufreger einer Cannabis-Legalisierung noch gar nicht angesprochen. "Wer kann jetzt mit wem?" wollten wir eigentlich nach der Diskussion am Sonntagabend bei Im Zentrum wissen. Und erfahren: Oje, wer nach Schnittmengen sucht, muss noch länger suchen. Oder auf weitere Ansagen warten. Samthandschuhe tragen die Leute hier jedenfalls nicht.

SP-Nationalratsabgeordnete Julia Herr, vielgehandelt für höhere Weihen im Team Babler, wird von VP-Generalsekretär Christian Stocker als "ideologischer Lautsprecher ihrer Partei" bezeichnet. FP-Generalsekretär Christian Hafenecker langt erwartungsgemäß beidhändig ins Bashing – in Richtung Regierung und in Richtung Babler.

Julia Herr trägt Teflon

Julia Herr trägt forsch ihre Teflon-Rüstung und teilt ebenso aus. Zu Grüne-Generalsekretärin Olga Voglauer bildet sich ebenso wenig eine Achse wie zu den Neos. Die Blockade der Klimaschutzgesetze durch die SPÖ im Parlament scheint nicht zu überbrücken zu sein. FP-Hafenecker kann dem Schlagabtausch lange zuhören aus seiner Position der "sozialen Heimatpartei" heraus. Vielleicht hat er gerade Umfragen bei Fellners studiert, wonach die SPÖ seiner Partei nichts an Wählerstimmen weggenommen hat.

Angstfrei vor möglichem Stimmenverlust der Grünen an die neue SPÖ gibt sich auch Voglauer. Stocker sowieso, die ÖVP stehe nun mittiger al jemals zuvor in dieser sich neu verteilenden politischen Landschaft, sagt er sinngemäß. Wer kann aber nun mit wem? Nach einer Stunde gegeneinander Reden fragt Moderator Tarek Leitner, ob das nun eineinhalb Jahre so weiter gehe als Wahlkampf. Er hört kein "Nein". (kbau, 12.6.2023)