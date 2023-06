Elf Verletzte wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend in der Nähe der Kleinstadt Greta. Die Ursache ist noch unklar

Der verunglückte Bus in Sydney. AP Photo/Mark Baker

Sydney - Bei einem Busunglück in dem australischen Weinanbaugebiet Hunter Valley nördlich von Sydney sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben vom Montag wurden weitere elf Menschen mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, 18 Businsassen blieben unverletzt. Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall am späten Sonntagabend an einer Kreuzung in der Nähe der Kleinstadt Greta. Der Bus dürfte aus noch ungeklärter Ursache umgekippt sein, berichtet "The Sydney Morning Herald".

Am Unfallort wurden Ermittlungen eingeleitet, der 58-jährige Busfahrer wurde für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Bürgermeister der Nachbargemeinde Cessnock, Jay Suvaal, sagte dem Sender ABC, der Bus sei offenbar von einer Hochzeitsfeier auf einem nahe gelegenen Weingut gekommen. Die Region Hunter ist mit ihren Weingütern, Buschland und Kängurus ein beliebtes Ziel für Touristen und Ausflügler. (APA, red, 12.6.2023)