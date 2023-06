An Actionkomödien, die sich um Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger drehen, herrscht bekanntlich kein Mangel. Mit "Fubar" hat der 75-Jährige insofern Neuland betreten, dass er im vertrauten Genre erstmals in einer Serien-Hauptrolle zu sehen ist. Seit Ende Mai läuft die Spionageserie auf Netflix und rangiert seither unter den derzeit populärsten Titeln des Streamingdiensts. Trash, Action und Unterhaltung kommen dabei jedenfalls nicht zu kurz.

Monica Barbaro und Arnold Schwarzenegger als Emma und Luke Brunner in der Serie "Fubar". Christos Kalohoridis/Netflix

Worum geht es in "Fubar"?

Schwarzenegger spielt in "Fubar" den seit Jahrzehnten heimlich tätigen CIA-Agenten Luke Brunner, der sich mit 65 in die ersehnte Pension verabschieden will. Die Ehe des vorgeblichen Kleinunternehmers, der ständig "Geschäftsreisen" unternehmen musste, ist über die vielen Lügen und seinen unsteten Lebenswandel in die Brüche gegangen – er hat sich jedoch vorgenommen, seine Ex-Frau nun zurückzuerobern. Ausgerechnet bei seiner Ruhestandsfeier erfährt Brunner jedoch, dass er einen letzten brandgefährlichen Auftrag im südamerikanischen Guyana übernehmen muss. Im Zuge dessen findet er mit Schrecken zufällig heraus, dass seine 32-jährige Tochter Emma (Monica Barbaro, "Top Gun: Maverick") ebenfalls bereits seit Jahren undercover derselben haarigen Tätigkeit nachgeht wie er.

Nach anfänglicher Irritation sind die beiden schließlich Seite an Seite in einer brenzligen geheimen Mission im Einsatz, um einen Waffenhändler mit einer Massenvernichtungswaffe zu stoppen. Dass dabei auch die leicht vorbelastete Vater-Tochter-Beziehung auf manche Probe gestellt wird, ist die Basis des Humors, von dem die Serie bis zu einem gewissen Grad lebt. Daneben fliegen in gewohnter Schwarzenegger-Film-Manier die Fetzen: Explosionen, Verfolgungsjagden und Handgemenge mit und ohne Waffen beschäftigen das Familiengespann. Fans, die sich von der steirische Eiche die gewohnt coolen Sprüche erwarten, die mit dem Genre einhergehen, werden dabei ebenfalls nicht enttäuscht. Neben dem prominenten Zugpferd gehören zur Serienbesetzung im Übrigen auch Gabriel Luna ("Terminator: Dark Fate"), Travis Van Winkle ("Transformers") und Jay Baruchel ("The Kindness of Strangers").

FUBAR | Official Trailer | Netflix

Heroes don't retire. They reload. Arnold Schwarzenegger is starring in his first series ever! When a father and daughter learn that they’ve each secretly been working as CIA Operatives for years, they realize their entire relationship has been a lie and they Netflix

Wie gefällt Ihnen die Schwarzenegger-Serie?

Haben Sie schon Gelegenheit gehabt, sich "Fubar" anzuschauen – und was halten Sie von der Serie? Sind Sie generell ein Schwarzenegger-Fan und/oder mögen Sie das Action-Comedy-Genre? Und welche Szene oder welchen Dialog fanden Sie am witzigsten? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 12.6.2023)