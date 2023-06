Reportage: Klaus Stimeder aus Odessa

So schlimm es auch kommen mag: Wieder zu flüchten kam für Ketewan Kokaja nie infrage. Ihre Kinder und Enkel, ja, das sei eine andere Frage. Sie ist froh, dass die im sicheren Deutschland leben und nicht mitmachen müssen, was sich in der einzigen Heimat abspielt, die sie kennen. Bei ihr sei das anders, und überhaupt: Wer soll sich dann ums Geschäft kümmern? "Ich hätte nie geglaubt, dass es wieder passiert. Aber so sind sie halt." Sie schüttelt den Kopf, nimmt das Tafelmesser zur Hand und schneidet ein weiteres Stück Käse ab. "Sulguni, von mir selber handgemacht. Hier, probieren Sie."

Selbst für die des Russischen nur peripher Mächtigen ist Ketewan ihr Akzent deutlich anzuhören. Rund drei Jahrzehnte ist es her, dass sie und ihre Familie aus Georgien geflüchtet sind. Damals tobte auf der anderen Seite des Schwarzen Meers ein Krieg, der in den De-facto-Anschluss von Ketewans Heimatregion an die Russische Föderation mündete.

Ketewan Kokaja kam vor rund 30 Jahren nach Odessa. Klaus Stimeder

Die 65-Jährige stammt aus Sochumi, der Hauptstadt der autonomen Republik Abchasien. Nach ihrer Ankunft in der Ukraine wählte sie Odessa als den Ort, an dem sie ihr neues Leben beginnen wollte. Dabei konzentrierte sich Ketewan auf das, was sie konnte: Käse machen. Nicht irgendeinen, sondern den typisch georgischen, der sich durch einen dezent salzigen Geschmack und eine hohe Elastizität auszeichnet. Weil die Nachfrage schon bald das Angebot übertraf, wagte sie vor rund einem Vierteljahrhundert einen Schritt, dessen Bewältigung einer Art Ritterschlag gleichkam: Sie eröffnete einen Verkaufsstand am Priwos, dem größten Markt von Odessa und eines seiner Wahrzeichen. "Einen Platz wie diesen gibt es nur einmal auf der Welt. Die Menschen hier sind freundlich, und die Qualität der Waren – nicht nur meiner – ist sehr hoch. Ich mag mir nicht vorstellen, was passiert, wenn der Priwos durch das ruiniert wird, was in Kachowka geschehen ist."

Markt als Rückzugsort vor dem Krieg

Zig Sorten Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Käse, unzählige Variationen lokaler Süßigkeiten, dazu ausgewählte Weine, Kaffee, Tee aus aller Welt, alles gedrängt auf eine Fläche von zehn bis zwölf Fußballfeldern: Wenn der Hafen das Herz von Odessa ist, dann ist der Priwos sein Bauch. Zudem gilt er als der große soziale Gleichmacher der Stadt. Bloß in der späten Sowjet-Ära hing dem Hauptumschlagplatz für alles, was im Odessa-Oblast und seinen Nachbarregionen wächst, der Ruf des Exklusiven an – immerhin herrschte damals ein allgemeiner Mangel an landwirtschaftlichen Produkten. Doch ansonsten ist er einer der weltweit immer seltener werdenden Orte, an denen Menschen zumindest für ein paar Stunden die Illusion einer klassenlosen Gesellschaft erzeugen, deren Mitglieder unabhängig von Sprache, Alter, Herkunft, Status und Religion nur eines zu einen scheint: die Suche nach dem größten Leckerbissen zum kleinsten Preis.

Auch hier ist man nicht vor Russlands Drohnen und Raketen sicher. Doch für die Odessiter, die die Stadt in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht verlassen haben, bildet der Priwos seit Beginn des Angriffskriegs mehr denn je einen Rückzugsort von einem zunehmend schwierigen Alltag. Letzterer wird heute wieder von regelmäßigen Bombardements geprägt. In der Nacht von Freitag auf Samstag forderte die jüngste Welle der auf Odessa abgefeuerten Geschoße drei Tote und knapp drei Dutzend Verletzte, darunter vier Kinder.

Zittern um die Existenzgrundlage

In seiner fast 200-jährigen Geschichte hat der Priwos fast alles erlebt – und überlebt: Revolutionen und Konterrevolutionen, Hungersnöte, Pogrome, Epidemien, Bürgerkriege, Zarismus und Realsozialismus. Konstante gab es nur eine. Wie Anfang des 19. Jahrhunderts zieht es die Bauern, die den fruchtbaren Boden von Odessas Umland und seinen östlichen Nachbarbezirken Mykolajiw und Cherson beackern, heute in die Schwarzmeer-Metropole, um dort den Stadtbewohnern ihre Ernte zu verkaufen. Für viele von ihnen bildet der Priwos einen wichtigen Teil, für manche ihre gesamte Existenzgrundlage. Ungeachtet der russischen Dauerangriffe konnten sich bis vor ein paar Tagen weder sie noch die ihre Produkte verarbeitenden Kleinhändler vorstellen, dass sie durch den Krieg nachhaltig Schaden nehmen würden. Bis der Kachokwka-Damm brach.

Das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Russland verantwortete Kriegsverbrechen gilt schon jetzt als eines der größten von Menschenhand verursachten Umweltkatastrophen des 21. Jahrhunderts. Während das volle Ausmaß der Schäden erst in den kommenden Wochen und Monaten klar werden wird, sind seine unmittelbaren Konsequenzen am Priwos schon jetzt spürbar. "Ich mache jedes Stück Käse selber, das ich verkaufe. Deshalb kann ich garantieren, dass er sauber ist. Aber was wird, wenn das Wasser und das Gras verseucht werden, das die Schafe und Kühe trinken und essen, von denen wir die Milch bekommen?", fragt Ketewan Kokaja.

Wer die Ängste der Abchasierin und der Händler am Priwos verstehen will, braucht nur den halbstündigen Fußmarsch von ihrem Standplatz in der für Molkereiprodukte reservierten Verkaufshalle Richtung Schwarzmeerküste anzutreten. Dort lässt sich der Irrsinn, den der durch den Dammbruch entfesselte Dnipro hinterlassen hat, mit freiem Auge betrachten. Im Wasser schwimmende Sofas, Pölster und Reste von Sessel und Tischen, die bis vor ein paar Tagen noch ein Wohnzimmer oder eine Küche in einem Dorf oder einer Stadt schmückten, die bis zu dreihundert Kilometer weit weg liegen. Die am Strand landende Gischt sieht an manchen Stellen aus, als ob sie jemand absichtlich mit einer seltsam grün glänzenden Folie überzogen hätte, um sie ganz besonders giftig aussehen zu lassen.

Aus für lokale Fischerei

Nadija Anatolijiwna war seit dem Dammbruch noch nicht am Strand. Um zu wissen, wie es dort aussieht, muss sie aber nur die Social-Media-Apps auf ihrem Smartphone öffnen. Dort kursieren mittlerweile hunderte Videos, die küstenauf- und ab das Ausmaß der Verwüstung zeigen. Ihr so schmucker wie bescheidener Stand steht im Herzen des Priwos, auf einer von zwei überdachten, aber sonst nach allen Seiten offenen Flächen, auf denen Obst und Fisch feilgeboten werden. Die Kleidung, die Nadija beim Verkaufen trägt, hat sie allzu offensichtlich bewusst gewählt. Gelbe Kappe, gelbes T-Shirt, darüber eine gelbe Schürze und hellblaue Plastikhandschuhe: eine Kombination, für die sie in Russland heute umstandslos ins Gefängnis wandern würde.

Nadija Anatolijiwna hat früher nur lokal gefischten Fisch verkauft. Klaus Stimeder

Der Frage, wie sich die Katastrophe auf ihr Geschäft auswirken wird, entgegnet die Mittdreißigerin mit einem so charmanten wie spöttischen Lächeln und einer Gegenfrage. "Na ja, was glaubst du? Siehst du, was ich hier verkaufe?" Ja: Makrelen, Heringe und Sardinen. "Fast alles importiert, aus der Türkei und aus dem Baltikum. Mit der Fischerei ist es bei uns schon seit Kriegsbeginn vorbei."

Am Beispiel der Fischhändlerin, die bis zum 22. Februar 2022 am Priwos nur vor der eigenen Haustür gefangene Tiere verkaufte, zeigt sich die Würgetaktik des Kreml quasi im Kleinen. Motto: Wenn man es schon nicht schafft, die Ukraine militärisch zu besiegen, versucht man sie zumindest wirtschaftlich zu ruinieren. "Klar sorge ich mich ums Geschäft", sagt Nadija. "Die Kunden sind weniger geworden, das Importieren ist teuer, und mit all dem Gift, das jetzt ins Schwarze Meer fließt, wird alles nur noch schlimmer werden." Ihre Hoffnung bestehe darin, dass die endlich begonnene Gegenoffensive der ukrainischen Armee ein Erfolg wird: "Bevor wir nicht alle Russen aus unserem Land geworfen haben, brauchen wir gar nicht erst mit dem Wiederaufbau anfangen."

Toxisches Gemisch gelangt in Lebensmittel

Eine Meinung, mit der sich Nadija einig mit vielen, wenn nicht gar allen am Priwos weiß. Egal wen man fragt – die Metzgerin Natalia Stojanowa, die sieben Tage die Woche von sechs Uhr morgens bis zum späten Nachmittag jedes auch nur peripher verwertbare Stück Rindfleisch verkauft; den Ex-Chauffeur Mykola Sajez, dessen Neffe die Idee hatte, sein Wissen um die Herstellung von Edelwürsten zu Geld zu machen; die Händlerin Galina Stepaniwna, die beim Reden über ihren Job den Eindruck macht, dass sie jeden ihrer Sonnenblumen- und Kürbiskerne und jedes Gewürzkorn in ihrem Angebot persönlich mit Vornamen kennt –, keiner von ihnen, und egal ob sie Russisch, Ukrainisch oder die Mischform Surschik sprechen, mag sich vorstellen, was passieren würde, wenn man die Russen mit all den Verbrechen davonkommen lässt, die sie in der Ukraine nicht erst seit 2022, sondern schon seit 2014 begangen haben und begehen.

Galina Stepaniwna verkauft Sonnenblumen- und Kürbiskerne. Klaus Stimeder

Was den Kachowka-Dammbruch angeht, stellt er für sie trotzdem eine neue Qualität der Eskalation dar. Eine, die jeder von ihnen spürbar persönlich nimmt. Auch wenn am Priwos keiner Biologie oder Chemie studiert hat, wissen die Menschen hier gut, was es bedeutet, wenn das toxische Gemisch aus Düngemitteln, Pestiziden, Petroleum, Schwermetallen, Tierkadavern, Fäkalien und einer Unzahl artverwandter Stoffe seinen Weg in den Ernährungskreislauf findet. Von den wahrscheinlich auf Jahre hinaus verlorenen Anbauflächen ganz zu schweigen. Laut Olexandr Prokudin, dem Gouverneur von Cherson, standen bis zuletzt 600 Quadratkilometer seines Bezirks unter Wasser. Den Großteil des Flurschadens erlitt der russisch besetzte Teil im Osten.

"Wir mussten damals auch unser Haus von heute auf morgen verlassen. Und wie die Leute in Cherson haben wir alles verloren, was wir hatten", sagt Ketewan Kokaja, die vor 30 Jahren aus Georgien nach Odessa flüchtete, um hier ein neues Leben zu beginnen. "Unser Glück war, dass uns die Ukrainer aufgenommen haben und dass wir hier neu anfangen konnten. Aber das Einzige, was uns heute übrig bleibt, ist, darauf zu schauen, dass wir weiter sauberen Käse verkaufen." (Klaus Stimeder aus Odessa, 12.6.2023)