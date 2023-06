Die Szene gehört zu den eindrucksvollsten des allerersten "Star Wars"-Films von 1977: Luke Skywalker, ein junger Mann auf der Suche nach seiner Identität, verlässt abends seine Hütte auf dem Wüstenplaneten Tatooine, um wehmütig den Sonnenuntergang zu betrachten. Vor ihm stehen zwei rote Sonnen, die als Symbol für die Fremde gelten dürfen, in die es Luke bald verschlagen wird.

Der Jupiter-ähnliche Planet Kepler-35b, der ein Doppelsternsystem umkreist. Mark A. Garlick / space-art.co.uk

Wie die leuchtenden Lichtschwerter und die im luftleeren Raum surrenden Raumschiffe gehörte aber die Idee eines Planetensystems um ein Doppelsternsystem damals ins Reich der Science-Fiction. Ob es Planetensysteme um zwei Sterne überhaupt geben konnte, war unklar. Die Physik kennt eine solche Situation aus drei miteinander interagierenden Massenansammlungen als Dreikörperproblem: Obwohl das Problem in der klassischen Mechanik exakt lösbar ist, verhält es sich chaotisch in dem Sinn, dass kleinste Abweichungen in den Anfangsbedingungen zu völlig unterschiedlichen Bahnen führen. Planeten würden so aus ihrer Umlaufbahn geworfen und müssten irgendwann in ihre Muttersterne stürzen. Dieses Szenario verarbeitete der Science-Fiction-Autor Liu Cixin zu einem preisgekrönten Roman, der im Englischen den Namen des Dreikörperproblems trägt und in dem die chaotische Bahn eines der Planeten eine entscheidende Rolle für die Geschichte spielt.

Erst Entdeckungen in den Jahren 2003 und 2005, im letzten Fall jene eines großen Gasplaneten in einem System aus einem sonnenähnlichen Stern und einem Braunen Zwerg, sorgten für Gewissheit, dass auch Systeme aus mehreren Sternen Planeten beherbergen können.

Inzwischen ist eine ganze Reihe von Doppelsternsystemen mit Planeten bekannt, die nach Art ihrer Bahn unterschieden werden. Während zirkumbinäre Planeten beide Sterne in größerer Entfernung umkreisen, umrunden zirkumstellare Planeten nur einen der beiden auf einer engeren Bahn.

Oftmals handelt es sich um große Gasplaneten, die aufgrund ihrer Größe leichter zu entdecken sind. Doch eine im Fachjournal "Nature Astronomy" erschienene Studie von 2017 legte dar, dass Doppelsternsystem auch für lebensfreundliche Planeten wie den imaginären Tatooine gute Bedingungen bieten können. Tatsächlich gelang es letztes Jahr, einen Exoplaneten zu entdecken, der um zwei Sterne kreist und ein Wasserplanet sein könnte.

Eine Reihe von Doppelsternsystemen, die Planeten beherbergen. Das System in der Mitte besteht sogar aus drei Sternen. Die Bilder sind aus Aufnahmen des Panoramic Survey Telescope und des Rapid Response System (PanSTARRS) zusammengesetzt. Mugrauer, PanSTARRS

Mehrere Planeten

Doch bisher fand man, abgesehen von einem Fall, nur jeweils einen einzigen Exoplaneten. So war es auch 2020, als mit dem Tess-Teleskop der US-Weltraumagentur Nasa ein Exoplanet im System TOI-1338 entdeckt wurde, das auch BEBOP-1 genannt wird. Die Entdeckung gelang mittels der Transitmethode. Dabei verursacht der Planet beim Vorbeiziehen vor dem Stern eine fast unmerkbar kleine Sonnenfinsternis, die sich in einer messbaren Verdunkelung niederschlägt, in diesem Fall beim größeren der beiden Sterne.

Doch schon seit längerem beobachteten Forschende das System auch mittels einer anderen Methode, die nicht die Intensität des Sternenlichts, sondern seine Farbe untersucht. Manchmal sind dabei winzige Verschiebungen feststellbar, die auf eine Bewegung des Sterns durch eine ihn umkreisende Masse hindeuten. Verantwortlich dafür ist der Dopplereffekt, der etwa das Motorengeräusch vorbeifahrender Autos beim Herankommen höher erscheinen lässt als beim Entfernen.

Bei den Forschungen, die von einem Team der Universität Birmingham geleitet wurden, ging es eigentlich darum, die Masse des 2020 entdeckten Exoplaneten festzustellen. "Mit der Transitmethode konnten wir die Größe von TOI-1338b messen, aber nicht seine Masse, die der wichtigste Parameter des Planeten ist", sagt Matthew Standing von der englischen Open University, der an den Forschungen rund um TOI-1338 beteiligt war.

Zufallsentdeckung nach Misserfolg

Trotz jahrelanger Anstrengungen und der Verwendung zweier Spitzenteleskope in der chilenischen Atacama-Wüste schaffte es das Team nicht, die Masse von TOI-1338b zu bestimmen. Stattdessen gelang nun die Entdeckung eines zweiten Planeten.

Der neue Planet, von dem das Team nun im Fachjournal "Nature Astronomy" berichtet, trägt den Namen BEBOP-1c. Die Abweichung der Notation hat eine politische Dimension, neue astronomische Objekte werden zum Teil nach den Instrumenten oder Beobachtungsprogrammen benannt, die bei der Entdeckung zum Einsatz kamen. Während TOI für "Tess Object of Interest" steht und auf das Nasa-Teleskop hinweist, bedeutet das Kürzel BEBOP "Binaries Escorted By Orbiting Planets" und steht für ein Beobachtungsprogramm. In beiden Fällen steht der letzte Buchstabe für die Reihenfolge der Entdeckung. Der erste entdeckte Planet eines Systems bekommt den Buchstaben "b", der nächste ein "c", und so weiter.

Eine künstlerische Darstellung des 2016 entdeckten Exoplaneten im Dreifachsternsystem HD 131399. Der Exoplanet kreist um den massereicheren der drei Sterne, die 320 Lichtjahre von der Erde entfernt sind. European Southern Observatory (ESO)

"BEBOP-1c hat eine Umlaufzeit von 215 Tagen und eine Masse, die 65-mal größer ist als die der Erde, also etwa fünfmal weniger als die Masse von Jupiter", sagt Standing. Durch die Corona-Pandemie habe sich die Arbeit verzögert, berichtet der Forscher. "Unsere Beobachtungen wurden durch die Covid-Pandemie unterbrochen, als die Teleskope in Chile während eines kritischen Abschnitts der Planetenbahn sechs Monate lang geschlossen waren. Dieser Teil der Umlaufbahn konnte erst im vergangenen Jahr wieder beobachtet werden, als wir die Entdeckung abschlossen."

Planetenentstehung verändert

Die vielen Planeten in Mehrfachsternsystemen zeigen, dass unter bestimmten Bedingungen trotz der chaotischen Natur von Mehrkörpersystemen hinreichend stabile Planetenbahnen möglich sind. Doch die Gesetze der Physik sind auch in Doppelsternsystemen nicht aufgehoben, und die Mechanismen der Planetenentstehung sind in Doppelsternsystemen verändert.

Damit Planeten entstehen können, braucht es eine Scheibe aus Staub um die Sterne. Doch die Dynamik darin ist verändert. "Da beide Sterne einander umkreisen, wirken sie wie ein riesiges Paddel, das die Scheibe in ihrer Nähe stört und die Bildung von Planeten verhindert, es sei denn, es handelt sich um Regionen, die ruhig und weit vom Doppelsternsystem entfernt sind", sagt Lalitha Sairam von der Universität Birmingham. "In zirkumbinären Systemen ist es einfacher als bei Einzelsternen wie der Sonne, den Ort und die Bedingungen der Planetenbildung zu bestimmen."

Die vergebliche Suche nach der Masse eines Exoplaneten fand also letztlich ein versöhnliches Ende. Kurios dabei: Bei dem neuen Planeten ist nun die Masse bekannt, aber nicht seine Größe. Doch die Forschenden wissen sich zu helfen. Sie wollen nun BEBOP-1c mit der Transitmethode untersuchen und so seine Größe bestimmen. Dann erst sind Rückschlüsse auf die Zusammensetzung möglich. Vielleicht handelt es sich ja auch hier um eine neue Wasserwelt oder um einen Wüstenplaneten wie Tatooine. (Reinhard Kleindl, 12.6.2023)