Die "Sex and the City"-Darstellerin gab zu, dass Spott sie gekränkt habe, und will in Zukunft wieder natürlicher erscheinen

25 Jahre "Sex and the City" – und die Frisur hält. Vor den Feierlichkeiten zum Geburtstag der Seriencomedy präsentiert sich Charlotte-Darstellerin Kristin Davis auf Instagram und bedankt sich bei all jenen, die für ihren perfekten Auftritt verantwortlich zeichnen: bei ihrer Agentin Ame VanIden (@amevipix), Fashionstylist Lex Robinxon (@lexrobins) sowie ihrem Friseur @highbrowhippie, der im Kurzvideo über Davis' Locken bürstet. Die Fans sind mit dem Style einverstanden. Davis schaue super aus, so der Tenor, eine Posterin lobt die "viel weicheren Gesichtszüge".

Gute Filler, schlechte Filler

Das war nicht immer so. Viel Spott und Häme musste Davis nach dem Remake der Serie 2021 für ihr verändertes Aussehen einstecken. Die Botox-Behandlungen haben bei der Hollywood-Schauspielerin für ein verändertes Aussehen gesorgt. Die gespritzte Straffheit der Haut sorgte für einen einigermaßen starren Gesichtsausdruck, was bei Schauspielern und Akteurinnen nicht ganz so ideal ist. Davis gestand nun ein, dass die Häme sie verletzt habe: Es sei schwer für sie gewesen, so "unerbittlich verspottet" zu werden. Davis sprach offen darüber, dass sie sich bereits einige Male Botox habe spritzen lassen. Sie bereue es nicht, wobei sie einräumte, dass nicht alle Eingriffe gut ausgegangen seien. "Ich habe Filler gemacht, und es war gut, und ich habe Filler gemacht, und es war schlecht", sagt Davis im Interview mit dem "Telegraph". Künftig wolle sie wieder zu mehr Natürlichkeit zurückkehren.

Die "Sex and the City"-Darstellerin Kristin Davis sprach im Interview über ihre Erfahrungen mit Botox. IMAGO/UPI Photo

Ein Bild davon kann man sich bald machen: Am 22. Juni startet die mit Spannung erwartete zweite Staffel der "Sex and the City"-Nachfolgeserie "And Just Like That". Hinsichtlich ihrer Verletzbarkeit gegenüber Kritikerinnen und Kritikern könnte Davis übrigens bei Mama Cher Rat einholen, die einst zu ihren Schönheitsoperationen den legendären Satz sagte: "Wenn ich Lust habe, mir die Titten auf den Rücken operieren zu lassen, werde ich das tun!" Dem wäre nichts hinzuzufügen. (prie, 12.6.2023)