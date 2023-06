Das Mädchen wurde schwer, der Mann unbestimmten Grades verletzt. Imago / Michael Kristen

Mieders – In Mieders im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) ist am Sonntag eine Fünfjährige von Kühen angegriffen und schwer verletzt worden. Das Mädchen aus Österreich hatte mit einem 53-jährigen Deutschen auf einem Wanderweg eine Gruppe von Kühen passiert, als die Tiere plötzlich beide angriffen. Weshalb es zur Attacke kam, war laut Polizei vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Auch der Mann – es handelt sich nicht um den Vater des Kindes – erlitt Verletzungen.

Bisherigen Informationen zufolge waren die Tiere an der Stelle nicht eingezäunt, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Beide Verletzten wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Das Mädchen befand sich nicht in Lebensgefahr, wurde betont. Die beiden waren vom Koppeneck in Richtung Gasthof Sonnenstein unterwegs, als es zu dem Vorfall kam. (APA, 12.6.2023)