Erben ist eine emotionale und organisatorische Herausforderung. Wie man diese am besten bewältigt, klären wir in der heutigen Podcast-Folge

Wenn eine nahestehende Person stirbt, ist das oft nicht nur ein sehr trauriger Moment, sondern auch mit viel organisatorischem Aufwand verbunden. Denn dann geht's nicht selten darum, wer das Haus, das Auto, den Schmuck des oder der Verstorbenen bekommt. Wie man dabei richtig vorgeht, wie viel das kostet und wie man Erbschaftsstreitigkeiten am besten vermeidet, erklärt in dieser Folge von "Lohnt sich das" Ulrich Voit, Notar in Wien. (red, 13.6.2023)