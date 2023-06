Das ist kein Video, sondern die Spielgrafik des "Microsoft Flight Simulator 24". Microsoft

Ziemlich genau drei Jahre ist es nun her, dass Microsoft mit der vorherigen Version des "Flight Simulator" Kritiker und Gamer gleichermaßen zu begeistern wusste – nicht zuletzt unter Mithilfe des Grazer Unternehmens Blackshark.ai, mit dessen Technologie ein digitaler Zwilling unseres Planeten erstellt wurde. Für Begeisterung sorgte neben der gewaltigen Spielewelt – es kann wirklich jeder Winkel des Planeten virtuell bereist werden – auch die Grafik: "Beim 'Flight Simulator' kann man die Spielwelt kaum mehr von der echten unterscheiden", betitelte auch DER STANDARD eine Bilderstrecke im Mai 2020.

Seit dem Launch wurde der aktuelle "Flight Simulator" immer wieder mit Updates auf inhaltlicher und technischer Ebene versorgt: So kam das Spiel im Sommer 2021 auf die Xbox Series X/S und ließ sich ab März 2022 auch aus der Cloud streamen: Statt langer Wartezeiten, vor allem aufgrund riesiger Updates, lässt sich das Game so in weniger als drei Minuten starten und kann sogar auf dem Handy gespielt werden. Auf inhaltlicher Ebene gab es unter anderem ein Österreich-Update mit detailliert nachmodellierten Wahrzeichen sowie neue Missionen, die zum jüngsten "Top Gun"-Film passen.

"Microsoft Flight Simulator 2024" mit neuen Missionen

Doch die Welt dreht sich weiter. Und so hat Microsoft am Sonntagabend mit dem nachfolgenden Trailer den "Microsoft Flight Simulator 2024", also die nächste Iteration des über 40 Jahre alten Franchises angekündigt. Das fertige Spiel soll 2024 erscheinen.

Microsoft Flight Simulator 2024 - Announce Trailer - 4K

Xbox

In einer Presseaussendung betont Microsoft, dass das kommende Spiel "die neuesten Technologien in den Bereichen Simulation, Cloud, maschinellem Lernen, Grafik und Gaming" nutzt und mit der weiterentwickelten Asobo Studio Engine betrieben wird. Ein starker Schwerpunkt dürfte dem Trailer zufolge aber weniger auf der bereits im Vorgängerspiel sehr ausgereiften Technik als vielmehr auf den Inhalten liegen: Zu sehen sind Szenen, in denen Rettungsmissionen, Gütertransport via Helikopter oder Cargo-Flugzeug, Air Racing, wissenschaftliche Erkundungsflüge sowie das Chauffieren von VIPs in Privatjets Teil des Spiels sind. Und offenbar können auch Flüge in Heißluftballons durchgeführt werden.

Der "Flight Simulator 2024" wird dem Trailer zufolge im Game Pass enthalten sowie für Xbox Series X/S und auf der PC-Plattform Steam erhältlich sein. (stm, 12.6.2023)