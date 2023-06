Sie verspricht Freiheit, Eigenständigkeit und Privatspähre: die erste eigene Wohnung. Viele junge Menschen können den Tag kaum erwarten, bis sie ihre Habseligkeiten packen und in die erste eigene Wohnung ziehen. Weg von der elterlichen Aufsicht, deren Regeln und Einmischungen, rein ins aufregende, völlig selbstbestimmte Leben. Ein Meilenstein auf dem Weg ins Erwachsenenleben, das für viele junge Menschen bald wieder anstehen wird. Die mündliche Matura wird dieser Tage absolviert und viele ziehen danach in die Nähe der jeweiligen Universität beziehungsweise Fachhochschule. Ein Zimmer in einem Studentenheim, einer WG oder ganz alleine in die erste Wohnung – es ist eine aufregende Zeit.

In der ersten Wohnung macht das Einräumen noch Spaß! Foto: Getty Images

Das eigene Chaos

Auch wenn vieles in der ersten Wohnung mehr einem Provisorium gleicht, als einem innenarchitektonischen Meisterwerk, man fühlt sich wohl zwischen den Second-Hand-Kasteln, der uralten Couch und dem etwas schiefen Esstisch – schließlich sind es die ersten eigenen vier Wände, wo man tun und lassen kann, was man will, wilde Partys miteingeschlossen. Es gibt auf alle Fälle viele Momente, die man in der ersten eigenen Wohnung erlebt. Zwar gehören auch so lästige alltägliche To-dos, wie den Haushalt führen, Miete und Energiekosten bezahlen dazu, aber eben auch die erfreulichen Dinge, wie ausschlafen, auf der Couch eine Fertigpizza essen und bis spät in die Nacht feiern oder zocken, ohne dass sich Eltern aufregen über den liederlichen Lebenswandel. Die erste Wohnung ist eben etwas ganz Besonderes und bleibt in Erinnerung – bei Ihnen auch?

Ihre Erinnerungen an Ihre erste Wohnung!

In welchem Alter sind Sie aus der elterlichen Obhut ausgezogen? Wie sahen Ihre ersten eigenen vier Wände aus? Welche Kompromisse sind Sie damals eingegangen, die Sie sich heute nicht mehr vorstellen könnten? Und welche Anekdote aus dieser Zeit hat sich in Ihrer Erinnerung für immer eingebrannt? Wenn Sie zu den jungen Menschen gehören, die die erste Wohnung gerade vor sich haben: Worauf freuen Sie sich besonders? (wohl, 13.6.2023)