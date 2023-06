Auch Antagonist Le Chuck wird in der "Monkey Island"-Erweiterung von "Sea of Thieves" wieder eine Rolle spielen. Microsoft

Das Multiplayer-Piratenspiel "Sea of Thieves" bekommt dank einer Kooperation mit Lucasfilm Games eine kostenlose Erweiterung, die sich inhaltlich an den legendären "Monkey Island"-Adventures orientiert. Diese wird am 20. Juli via PC, Konsole und Cloud in Microsofts Game Pass enthalten sein, außerdem ist sie auch ohne Microsoft-Abo auf Xbox Series X/S und über die PC-Plattform Steam verfügbar. Der nachfolgende Trailer vermittelt Eindrücke davon, was sich die freibeutende Community erwarten kann.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island - Announcement Trailer

Xbox

Zu sehen ist die aus dem Originalspiel von 1990 bekannte Melee Island inklusive der versifften Scumm Bar sowie der auf der namensgebenden Affeninsel beheimatete riesige Affenkopf. Zudem haben diverse Charaktere aus dem "Monkey Island"-Franchise einen Gastaufritt: Von den beiden Gegenspielern Guybrush und Le Chuck über Elaine Marley, die Voodoopriesterin, den sprechenden Totenschädel Murray und den redseligen Gebrauchtschiffverkäufer Stan bis hin zu den Zirkusartisten aus dem ersten Teil der Spielereihe.

Microsoft verkündet, dass eine neue Geschichte erzählt wird, für welche die Originalsprecher rekrutiert werden konnten. Die Story ist auf drei Teile aufgeteilt. Zeitlich sind die neuen Geschichten am Ende des dritten Teils, "The Curse of Monkey Island", angesiedelt: Die Macher wollten der Frage nachgehen, was geschehen würde, wenn das frisch verheiratete Brautpaar Guybrush und Elaine seine Flitterwochen in der Welt von "Sea of Thieves" verbringt. Spielerinnen und Spieler werden sich frei über die Inseln bewegen und diverse Rätsel in der First-Person-Ansicht lösen, Unterbrechungen durch fremde Gamer soll es in dem eigentlich auf Multiplayer ausgelegten Game nicht geben. (stm, 12.6.2023)