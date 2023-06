Der 30-jährige ÖFB-Star reiste deshalb verspätet zum Team nach Windischgarsten an

David Alaba wurde wieder Vater. Reuters/Medina

Wien - David Alaba und seine Partnerin Shalimar Heppner sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Wie Heppner am Sonntagabend auf Instagram bekannt gab, kam der gemeinsame Nachwuchs auf die Welt. "Willkommen auf dieser Erde, Kleines.

Wir lieben dich schon jetzt so sehr", schrieb sie in ihrem Posting mit einem Foto der Hände ihrer nun vierköpfigen Familie. Alaba und Heppner hatten bereits den im Dezember 2019 geborenen Sohn Zion.

Der Profi von Real Madrid steht in der EM-Qualifikation vor seinem 100. Länderspiel. Am Montag traf Alaba von München kommend im ÖFB-Teamcamp in Windischgarsten ein. (APA, 12.6.2023)