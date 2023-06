Auch Alpenhörner dürfen in "Dungeons of Hinterberg" freilich nicht fehlen. Microbird Games

In der echten Welt ist Hinterberg ein Teil der Stadt Leoben mit rund 1.000 Einwohnern, der mit dem nahe gelegenen Naherholungsraum Häuslberg zum Wandern, Laufen oder Klettern einlädt und außerdem Heimat des Leiterplattenherstellers AT&S ist. Da Computerspiele aber nicht zwingend die Realität widerspiegeln müssen, ist der gleichnamige Ort im Action-Adventure-RPG "Dungeons of Hinterberg" ein bisschen anders: Hier wurde das Schlachten von Monstern zur Touristenattraktion erklärt.

Und so bewegt man sich in dem vom kleiner Wiener Indie-Studio Microbird Games entwickelten Spiel durch die idyllische Landschaft, ausgestattet mit einem Schwert und einem Reiseführer. Der am Sonntag veröffentlichte Trailer zeigt eine quietschig-bunte Comicgrafik und verspricht ein abwechslungsreiches Gameplay: Neben dem besagten Kämpfen gegen Monster werden Spielerinnen und Spieler auch mit dem Snowboard über Gletscher flitzen, mit einem Flying Fox durch die Wälder düsen und Berge erklimmen. Auch das Lösen von Rätseln wird wohl einen guten Teil des Spiels ausmachen, ebenso wie Gespräche mit einheimischen NPCs: Auf der Website des Spiels ist eine Szene in einer Après-Ski-Bar zu sehen.

Ein irgendwie sehr österreichisches Spiel also, das die Wunder der Alpen auf eine abgefahrene Weise der Welt nahebringen wird: Für ihr Erstlingswerk haben die Österreicher einen Deal mit Microsoft geschlossen, der das Spiel 2024 in den Game Pass bringt, ohne Microsoft-Abo wird man es käuflich für Xbox Series X/S erwerben können. Ebenso kann es auf der PC-Plattform Steam bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. (stm, 12.6.2023)