ÖOC-Präsident Karl Stoss steht weiter in der Kritik. APA/Hochmuth

Wien - Die drei großen Sportdachverbände Österreichs machen in der ÖOC-Causa gemeinsame Sache und befürworten die Einberufung einer außerordentlichen ÖOC-Hauptversammlung. Sportunion, ASKÖ und ASVÖ fordern, wie aus einer gemeinsamen Aussendung am Montag hervorgeht, "eine rasche und demokratisch legitimierte Lösung" für die Zukunft des Österreichischen Olympischen Comités. Der vom Wahlausschuss ausgearbeitete, bereits eingebrachte Wahlvorschlag, der "für Ausgewogenheit, Kompetenz, Verjüngung und eine erhöhte Präsenz von Frauen in den Gremien steht", soll in der Versammlung, die bis dritten Juli stattfinden muss, zur Abstimmung gebracht werden.

Die Absetzung des Wahlausschusses durch den "fachlich nicht mehr zuständigen auslaufenden Vorstand" sei nämlich "nicht nur undemokratisch, sondern auch rechtlich gar nicht möglich" gewesen. "Wir werden einer Aufforderung zur neuerlichen Nominierung von Mitgliedern für einen neuen Wahlausschuss deshalb nicht nachkommen und rufen im Sinne des Sports dazu auf, entsprechende Aktivitäten durch den auslaufenden Vorstand bis zur außerordentlichen Hauptversammlung auszusetzen, um Klärungen durch diese nicht vorzugreifen" erklären die drei Präsidenten Hermann Krist (ASKÖ), Christian Purrer (ASVÖ) und Peter McDonald (Sportunion). Laut Statut müsste das ÖOC pro Dachverband je einen Vertreter oder eine Vertreterin in den Wahlausschuss berufen.

"Negativen Präzedenzfall verhindern"

"Außerdem soll das ordentliche Schiedsgericht damit befasst werden, dass der auslaufende Vorstand die Abstimmung eines Wahlvorschlages durch die Mitgliederversammlung verhindern wollte", sagt Krist.

Die Verbände befürchten, dass das Vorgehen des auslaufenden Vorstandes ein schlechtes Beispiel für andere Vereine abgeben könnte. "Es dürfen Wahlausschüsse in Vereinen nicht nach Belieben abgesetzt werden können, bis jeweils ein von auslaufenden Vorständen gewünschtes Ergebnis erreicht wird, anstatt Wahlvorschläge von der Mitgliederversammlung abstimmen zu lassen", sagt Peter McDonald. Er war dem Wahlvorschuss vorgestanden, den der ÖOC-Vorstand abgesetzt haben will. (Fritz Neumann, Florian Vetter, 12.6.2023)