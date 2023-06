eh scho wuascht

Patrizia Pölzl verkauft vor dem Zentralfriedhof Käsekrainer und Co. Elena Sterlini

Wien hat unbestritten einen gewissen Hang zum Morbiden. Untrennbar mit der Stadt verbunden sind auch Würstelstände. So erscheint es fast logisch, dass eine solcher vor den Toren des Zentralfriedhofs steht. Am beliebtesten sei die Käsekrainer mit Alpen-Emmentaler, dazu Biogebäck, sagt die 25-jährige Betreiberin Patricia Pölzl.

Simmeringer Hauptstraße 234, Zentralfriedhof 2. Tor, 1110 Wien, Mi–So 11–18, @ehschowuascht

Taïm

Sabich gehört zu den Streetfood-Klassikern Israels. Dabei handelt es sich um Pitabrot, das mit frittierten Melanzani, hartgekochtem Ei, Salat, Tomaten, Petersilie und verschiedenen Saucen gefüllt wird. Wer diesen köstlichen Imbiss probieren will, kann das auch in Wien machen, gleich bei der U-Bahn-Station Schottentor.

U-Bahn-Station Schottentor 7, 1010 Wien, 0660 3078634, Mo–Sa 10–22, taim.at

Arancini Sanfilippo

Der Austria Campus im Nordbahnviertel versprüht kaum italienisches Lebensgefühl, doch für ein bisschen Dolce Vita in der Betonwüste sorgt seit kurzem Armando Sanfilippo. In seinem kleinen Lokal bietet er typisch sizilianische Arancini an. Die frittierten Reisbällchen sind mit Ragu oder Mozzarella und Tomate gefüllt.

Walcherstraße 3/3a, 1020 Wien, 0660 6068568, Mo–Fr 11–16, arancini-sanfilippo.at

Made in sud

Von außen wirkt das Lokal in der Margaretenstraße unscheinbar, doch innen verbirgt sich eine exklusive Mini-Osteria. Frische Pasta, apulischer Prosciutto oder "Crostacei misti", ein Sortiment roher Meeresfrüchte, und Wein aus Italien sind einen Besuch wert. Reservieren nicht vergessen!

Margaretenstraße 36, 1040 Wien, 01 9522345, Mo–Fr 11–22, madeinsud.at

Wiener Chic 58

In einer ehemaligen Handschuhfabrik in der Schönbrunner Straße befindet sich das Café mit französischem Flair, das von einem jungen Paar geführt wird. Am Wochenende gibt es zusätzlich zu Croissants, Quiches & Co eine reichhaltige Frühstückskarte.

Schönbrunner Str. 58, 1050 Wien, 0676 3594265, Mo–Sa 9–19, So 9–14, instagram.com/wienerchic_58/

Rori’s delicatessen

Eclairs, Tartlettes oder mehrstöckige Torten – die Mehlspeisen bei Rori’s Delicatessen sind so schön, dass man sie fast nicht anschneiden und essen will. Aber nur fast! Denn auch geschmacklich sind die Kreationen von Tina Bossari und ihrem Team ein Genuss.

Pilgramgasse 11, 1050 Wien, 01 5485959, Mo–Fr 09–17, Sa 10–15, roris.at

Crazy Khinkali

Kunstvoll geformte georgische Teigtaschen sind die Spezialität des winzigen Lokals in Mariahilf. Gefüllt sind sie mit Suppe und Fleisch, Käse oder auch Steinpilzen – produziert von einer aus Georgien stammenden Ärztin und ihren Freundinnen und Bekannten. Wie praktisch, dass man die Khinkali auch zum Mitnehmen bekommt.

Hofmühlgasse 18, 1060 Wien, 0676 9039191, Di–So 12–21, crazy-khinkali.at

Alles Walzer, alles Wurst!

Alles wurscht? Ja eh. Selbst das Gründungsjahr dieser Würstelstandlegende wird mit "circa 1976" angegeben. Nicht egal ist den Betreibern, wie eine Currywurst schmeckt. Die Sauce ist hausgemacht nach Berliner Art, und man ist stolz darauf, die schärfste in ganz Wien anzubieten. Auch ein Traum: die gegrillte Käsekrainer!

Quellenstraße 84, 1100 Wien, 0670 6018850, täglich 10–4, alleswalzer-alleswurst.at

Sang Sang

Wer einen Schönbrunn-Besuch mit Kulinarik verbinden möchte, sollte sich Richtung Westen orientieren. Gegenüber dem Eingang zum Schlosspark bereitet das Sang Sang koreanische Köstlichkeiten zu. Bibimbaps werden mit hausgemachter Gochujangsauce serviert.

Hietzinger Hauptstraße 20, 1130 Wien, 01 8795029, Mi–Sa 12–22, So 12–21, hanil.at

Tutta Posto

Das kleine Spezialitätengeschäft von Danilo Fusco liegt im Windschatten des Karmelitermarkts. Das sollte einen nicht davon abhalten, bei dem Mann aus Bari vorbeizuschauen – und sei’s nur, um vom Prosciutto zu naschen. Hier stammt alles von regionalen Produzenten, die Fusco kennt.

Haidgasse 10, 1020 Wien, 0681 20227032, Di–Fr 10–18, Sa 9–14, tuttaposto.com

Zuckerltante

1922 eröffnete Marie Györgyfalvay dieses Fachgeschäft in der Brigittenau, es folgten weitere Filialen in und um Wien sowie ein Süßwarengroßhandel. Die Kundschaft aus dem Grätzel kommt wegen der tollen Pralinen und Trüffeln sowie der Gummiware, Brause und Kaugummis.

Klosterneuburger Straße 30, 1200 Wien, 01 3303121, Mo–Fr 9–18, zuckerltante.at

L’Amour du Pain

Diese Patisserie-Boulangerie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Stück Frankreich nach Wien zu bringen. Und so findet man hier nicht nur Baguettes aus Sauerteig, sondern auch luftige Croissants oder Pains aux Chocolates und darüber hinaus wunderbar anzusehende Patisserie aus eigener Produktion.

Otto-Bauer-Gasse 21/2, 1060 Wien, 0678 1220689, Di–Sa 7–19, lamourdupain.at

Das Mehlspeis-Labor-Café

Im neuen Viertel in Breitensee, auf dem ehemaligen Gelände der Körner-Kaserne, lässt sich im schicken Café mit Croissants frühstücken oder auch mittags Focaccia genießen. Das und die köstlichen Patisseriekreationen (Eclairs, Tarte au citron) kann man natürlich auch mitnehmen.

Spallartgasse 17, 1140 Wien, 0699 17170791, Mo–Fr 7.30–18.00, facebook.com/mehlspeislabor

Vinofero

Erst unlängst verwandelte die Weinbar Vinofero den Karmeliterplatz mit der Vinifair in eine lebendige Weinverkostungszone. Deren Macher, Enrico Bachechi und Claire Yuan, lassen seit zwei Jahren an dieser Adresse Fans von Naturwein auf ihre Kosten kommen.

Karmeliterplatz 2, 1020 Wien, 0681 81278188, Di–Sa 16–23, vinofero.at

Sahara

Diese nach Rosenwasser duftende persische Konditorei und Bäckerei hat nicht nur kundenfreundliche Öffnungszeiten, sondern wohl auch eines der besten Lavash-Fladenbrote der Stadt. Ebenso traditionell im eigenen Betrieb hergestellt werden feines persisches Konfekt und Eis.

Sachsenplatz 7/11, 1200 Wien, 01 333639, Mo–Do 9–12 und 14–19, Fr, Sa 9–20, So 12–18

Top 02

Das Eclair wird im Top 02 zur Kunstform erhoben. beigestellt

Mit dem Top 02, das vor kurzem unweit des Rathauses seine Tore geöffnet hat, bekommt Wien eine weitere tolle Patisserie. Der Familienbetrieb hat sich vorgenommen französische Klassiker, allen voran Eclairs, auf ein neues, kreatives Niveau zu heben. Zum "Drüberstreuen" gibt’s hausgemachtes Gelato und Kaffee.

Universitätsstr. 2, 1090 Wien, 0676 7056292 Di–Sa 8–19, top02.at

NOOK Café

In der Altgasse zeigt sich Hietzing von seiner hippen Seite. Mit ein Grund dafür ist das Nook. Liebevoll eingerichtet, lockt das Café mit vegetarischem Frühstück. Der fachkundig zubereitete Cappuccino passt zu den frisch gebackenen Croissants, Toasts und zum Porridge ebenso wie zu köstlichem Bananenkuchen oder Cheesecake.

Altgasse 12, 1130 Wien, 0677 62793396, Mo–So 10–18 nookvienna.com

Mag. Kottas kräuterhaus

Seit dem 18. Jahrhundert handelt das Familienunternehmen Kottas auf der Freyung mit Heilkräutern, Tees, ätherischen Ölen und Naturkosmetik. Die Gewürze sind eine Bereicherung für jede Küche: hocharomatisch und in bester Arzneimittelqualität.

Freyung 7, 1010 Wien, 01 5339532, Mo–Fr 8.30–18.00, Sa 9–12.30, kottas.at

K. k. Lotto Collectur

Österreichs älteste Lotto-Annahmestelle beim Stephansdom Michael Hausenblas

Einen Lottoschein in der Trafik abgeben ist keine große Sache. Bei Peter Riemer in der ältesten Lotto-Annahmestelle Österreichs vorbeizuschauen kann da schon mehr. Ein Besuch im hinteren Teil des Stephansplatzes kommt eindeutig einer kleinen Zeitreise gleich. Eröffnet wurde 1752.

Stephansplatz 4, 1010 Wien, Di–Fr 9–18.30

Flohmarkt @Wild im West

Das Wild im West versteht sich als kulturelle Stadtoase in Rudolfsheim-Fünfhaus, als Bühne und Veranstaltungsort. Im Sommer findet dort an den Wochenenden auch ein Flohmarkt statt, wo es diverse Vintage-Dinge zu entdecken gibt.

Mariahilfer Str. 166–168, 1150 Wien, Fragen zum Flohmarkt werden unter markt@wildimwest.at beantwortet; Sa–So 16–21, instagram.com/wildimwest

Fahrrad + Ski Heinz Csarmann

Nichts Geringeres als das perfekte Fahrrad für die Kundschaft zu finden verspricht Heinz Csarmann auf seiner Website. Das Sortiment umfasst neue und gebrauchte Modelle, City-Trekking und Mountainbikes ebenso wie Rennräder. Für den Winter gibt es auch Skiausrüstung.

Linke Wienzeile 128, 1060 Wien, 01 5978288, Mo–Fr 10–13, 14–18, Sa 10–12 fahrrad-ski.at

Velvet Dessous & Souvenirs

Das winzige Geschäft Velvet-Dessous liegt zwischen Stephansplatz und Wollzeile. Michael Hausenblas

Es ist erstaunlich: Mitten im Reich der Wiener Erzdiözese liegt eine "Welt der Sinne", wie sich das winzige Geschäft Velvet Dessous in einer kleinen Passage auch nennt. Allein die Auslage des Geschäfts, das seit 1931 besteht, ist einen Schaufensterbummel wert. Sexy, irgendwie.

Stephansplatz 6, 1010 Wien, 01 5129723 Mi geschlossen, Mo, Di, Do, Fr, Sa 10–18, velvet-desous.at

Leporello & Leporellino

Buchgeschäft Leporello mit großer neuer Kinderbuchabteilung Leporellino in der Innenstadt. Michael Hausenbls

Die Buchhandlung Leporello in der Wiener Innenstadt ist längst eine Institution und kein Geheimtipp mehr. Nun hat das Geschäft allerdings Nachwuchs bekommen, und zwar in Form von Leporellino. Auch um sich die Leser von morgen zu sichern, wurde das Angebot an Kinder- und Jugendbüchern gehörig aufgestockt.

Singerstraße 7, 1010 Wien, 01 9611500 Mo–Fr 9–18.30, Sa 9–17, leporello.at

Konzilsgedächtniskirche

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Kardinal-König-Haus befindet sich ein wahres Kirchenjuwel. Architekt Josef Lackner schuf mit der Konzilsgedächtniskirche ein brutalistisches Meisterwerk. Mehr noch als die Fassade beeindruckt der lichtdurchflutete Innenraum.

Kardinal-König-Platz 3, 1130 Wien, 0676 9228103, Mo–Sa 10.30–13.30, 14–18, pfarre-lainz-speising.at

Rare Fashion

In den vergangenen Jahren wurde der erste Bezirk von den Sneaker-Resellern erobert. Einer der aktuellsten Zugänge ist der Store Rare Fashion der beiden Münchner Brüder Patrick und Philipp Götzl. Vor marmornen Wänden werden rare Sneakermodelle wie Kunstwerke inszeniert.

Krugergasse 10, 1010 Wien, Mo–Sa 12–18, rare-fashion.de

Sézane

Pop-up des französischen Labels Sézane am Wiener Bauernmarkt. Gabriel Büchelmeier

Ein kleines bisschen fühlt sich der Besuch des Pop-up-Store des französischen Labels Sézane am Wiener Bauernmarkt wie ein Ausflug nach Paris an. Was man hier noch bis Juli findet? So ziemlich alles, was gemeinhin unter "French Chic" läuft: Matrosenshirts, luftige Kleider und, na klar, Korbtaschen.

Bauernmarkt 1, 1010 Wien. Mo–Fr 10–19, Sa 10–18, sezane.com

Major Babies

Musik zum Angreifen boomt. Dementsprechend gut aufgestellt ist das Plattengeschäft Major Babies an der Ecke Babenbergerstraße/Elisabethstraße mit allem Analogen. Neben Vinyl findet man hier noch immer DVDs und manchmal Sammlereditionen oder seltene Einzelstücke.

Elisabethstraße 26, 1010 Wien, 01 5953212, Mo–Fr: 11–19, Sa 11–18, majorbabies.at

K. u. K. Kuriositäten

Das Kurioseste an K. u. K. Kuriositäten ist das Geschäft in der Wiener Innenstadt selbst. Schon beim Betrachten der Auslage steht einem der Mund offen. Das Geschäft ist ein bummvolles Sammelsurium aus Büsten, Plakaten, Autogrammen, Fotos, Bierkrügen und vielem mehr.

Himmelpfortgasse 7, 1010 Wien, Öffnungszeiten variieren

Hypeneedz Store Vienna

Wer der Sneakermania erlegen ist, wird sich in diesem Geschäft in der Wiener City garantiert wohlfühlen. Neben diversen Sammlerstücken der großen Streetwear- und Sportmarken findet man hier auch Kleidung von Premium Brands wie Off White und Balenciaga, aber auch Accessoires, Reisetaschen, Koffer, etc.

Rauhensteingasse 10, 1010 Wien, +49 89 95459569, Mo–Do 12–19, Fr 10–19, Sa 10–18, hypeneedz.com

Carla Secondhand-Pop-Up

Kiloweise Secondhandmode gibt es im Carla Pop-up auf der Mariahilfer Straße. Stefanie Steindl

Secondhand zum Kilopreis auf 400 Quadratmetern gibt es bis Ende September im Pop-up der Caritas zu erjagen. Und das ausgerechnet auf der Mariahilfer Straße: Vielleicht werden so ja auch jene Kundinnen und Kunden erreicht, die eigentlich auf Shoppingtour bei Pull & Bear oder H&M unterwegs sind.

Mariahilfer Straße 3, 1060 Wien, 0676 4941877, Mo–Sa 10–19, Sa 10–17, carla-wien.at

Vintage Commone

Secondhandläden haftet teilweise noch immer ein etwas schmuddelig-muffiges Images an. Die Realität sieht oft anders aus, wie Arian Alexander Commone mit seinem Geschäft in der Hofmühlgasse beweist: Er bietet gut sortiert und ansprechend präsentierte Vintage-Kleidung von Luxuslabels zu leistbaren Preisen.

Hofmühlgasse 20, 1060 Wien, 0676 3227769, Di–Fr 15–20, Sa 12–18, So on appointment, commone.at

Die Piratin

In diesem Geschäft mit auffälliger Fassade finden Kundinnen und Kunden ein liebevoll zusammengestelltes Sortiment an Unikaten und Kleinserien von Designerinnen und Designern, darunter zahlreiche Newcomer aus Österreich und Nachbarländern. Hauptaugenmerk liegt auf lokaler, fairer und nachhaltiger Produktion.

Neubaugasse 75, 1070 Wien, 01 5222051, Mo–Fr 12–19, Sa 11–17, piratin.at

König & ebhardt

Schreibwarengeschäft wie zu Opas Zeiten in der Wiener Wollzeile. Michael Hausenblas

Eine Schreibwarenhandlung wie aus dem Bilderbuch ist der Familienbetrieb König und Ebhardt in der Wiener Innenstadt. Ein bisschen eng, ein bisschen voll, aber der Service in dem Geschäft, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1845 zurückreichen, ist wunderbar. Gerhard Binder und sein Sohn bieten insgesamt um die 18.000 Artikel an.

Wollzeile 17, 1010 Wien, 01 5129278, Mo–Fr 10–18, Sa 10–17, koenig-ebhardt.at

Bonbon Interior

Bei Bonbon Interior in der Leopoldstadt findet sich Mid-Century-Design, skandinavischer Style und einiges mehr. beigestellt

Ein bildhübscher Vintage-Möbelshop, der neben skandinavischen Designmöbeln und Mid-Century-Schätzen auch neue Accessoires und Kleinmöbel anbietet. Als gelernte Social-Media-Managerin bespielt Inhaberin Marie- Therese Roch unter anderem regelmäßig ihren Instagram-Kanal mit Neuzugängen im Geschäft.

Heinestraße 30, 1020 Wien, 0660 1991299, Do–Fr 15.–19.30, 1. und 3. Sa im Monat: 11–15, bonbon-interior.at

Vreda’S Deco & Dog Concept Store

In diesem ungewöhnlichen Geschäft kommen zwei Lieblingsthemen vieler Menschen unter einen Hut: Deko und Lifestyle mit Hund. Und so findet man hier nicht nur Taschen, Vasen, Schalen und Co, sondern auch allerlei Nützliches und Dekoratives für den Vierbeiner.

Löwengasse 17, 1030 Wien, 0660 8656108, Mi–Fr 10–18, Sa 10–14, decoanddog.at

& Friends

Vasen, Kerzen, Schmuck, Poster und viele weitere Accessoires in Pastelltönen, die sich perfekt zur Selbstinszenierung auf Instagram eignen, gibt es im Concept-Store "& Friends" von Yasmin Proksch zu kaufen. Auch Workshops zum Binden von Blumenkränzen werden angeboten.

Operngasse 36, 1040 Wien, 0660 3681995, Mi–Fr 12–18, Sa 11–16, andfriends.at

Schön & Gut

In diesem Social-Concept-Store werden Schätze für den Alltag angeboten – vom stilvoll veredelten Möbelstück bis zum modischen Accessoire. Hergestellt werden die Produkte ökologisch und fair von sozialen Unternehmen. Wer möchte, kann sich auch einfach nur einen Kaffee holen.

Preßgasse 28, 1040 Wien, 01 8904989, Mo–Fr 9–18, Sa 9–13, fairkauf.at

Osmotheca

Wo sich früher ein Antiquariat befand, werden heute außergewöhnliche Parfums angeboten. Nischendüfte, die von Filmen inspiriert sind, vom Modedesigner des Papstes komponiert wurden oder einer Stadt gewidmet sind, laden auf eine olfaktorische Reise ein.

Gumpendorfer Str. 33, 1060 Wien, 0690 10202205, Mo–Fr 10–19, Sa 10–18, osmotheca.com

All about Period

Melanie Zemsauer führt Wiens erstes Fachgeschäft für Produkte rund um Menstruation und Zyklus. beigestellt

Der Name des Ladens ist Programm: Melanie Zemsauer bietet in Wiens erstem Fachgeschäft rund um Menstruation und Zyklus Produkte an, die "die Tage" leichter machen: von Periodenwäsche über Menstruationstassen bis zu Vulvakerzen und Wärmeschals.

Lindengasse 14, 1070 Wien, 0699 18167831, Di–Fr 10–18.30, Sa 10–18, allaboutperiod.com

House of Auster

In Carola Pojers und Andreea Cebucs "shoppable apartment" namens House of Auster gibt's Vintage- Möbel und -Mode. Pilar Schacher

Am 23. Juni eröffnen Andreea Cebuc und Carola Pojer ihr "shoppable apartment". Was das bedeutet? Die Kundschaft kann alles in der schick eingerichteten Altbauwohnung kaufen – von Möbeln über Mode bis hin zu Kunst. Der Fokus liegt auf Vintage und Made in Europe.

Neubaugürtel 20/7, 1070 Wien, Mo–Fr 10–18, Sa 10–15, @houseofauster

mehr ’s mehr

Ein schicker kleiner Laden in der Piaristengasse ist seit kurzem Shop und Atelier in einem. Der Ort soll Wiener Kunsthandwerkerinnen und ihrer Arbeit Sichtbarkeit verschaffen. Derzeit besteht das Kollektiv aus vier Frauen, die sich mit Glas, Fotografie, Keramik und Schmuck beschäftigen. Auch Ausstellungen und Pop-ups sind geplant.

Piaristengasse 12–14, 1080 Wien, Mo–Sa nach Vereinbarung Do, Fr, 11–18, @mehr.s.mehr_wien

Insane Habitats

Mit diesen "Minigärten im Glas" kann man sich ein selbsterhaltendes Ökosystem in die Wohnung holen. Sie können individuell mit diversen Pflanzen gestaltet werden, oder man kauft sie einfach fix fertig ein.

Kaufhaus Gerngross, Mariahilfer Str. 42–48, 1070 Wien, 0670 4034011, Mo–Mi 9.30–19, Do–Fr 9.30–20, Sa 9.30–18, insanehabitats.at

Kögl Schönes & nützliches

Es gibt sie noch, die Geschäfte, wo man wirklich fast alles bekommt, was man im Haushalt so braucht. Von der Microplane-Reibe über Nudelsiebe in verschiedenen Preisklassen bis zu einem großen Sortiment an Riess-Geschirr oder auch einem Wäscheständer.

Hütteldorfer Str. 113a, 1140 Wien, 01 9823496, Mo–Fr 9–18.30, Sa 9–17

Nähcenter Egelwolf

Selbstgemachtes liegt im Trend – wer wirklich gute Beratung beim Kauf einer Nähmaschine möchte, der wird sie hier bekommen. Aber nicht nur das, es gibt auch allerhand Zubehör, Accessoires und mehr, die man für die Verschönerung mancher Stücke so braucht.

Reithofferplatz 14, 1150 Wien, 01 9823919, Mo–Fr 9–13.30 u. 14–18.30 (Fr 19), Sa 10–16, naehcenter.co.at

Blumiges Zuhause

Blumiges Zuhause gegenüber dem Meiselmarkt bietet mehr als 08/15 Blumensträuße. beigestellt

Direkt an der stark befahrenen Johnstraße, gegenüber dem Meiselmarkt, gibt es seit kurzem eine kleine Oase, wo Schnittblumen, aber auch Blühendes für draußen verkauft wird. Zusätzlich kann man sich durch aktuelle LPs wühlen und ein Tratscherl mit den netten Betreiberinnen halten.

Johnstraße 61, 1150 Wien, 01 4163055, Di–Fr 8-18, Sa 8–12, blumigeszuhause.at

Die Tipps sind im STANDARD-Magazin "Leben in Wien" erschienen.

(red, 17.6.2023)