Die Erweiterung führt den Cyberpunk V in einen gefährlichen Teil von Night City, wo er die verschollene Präsidentin retten muss

Am Sonntagabend hat Schauspieler Keanu Reeves die erste Erweiterung für das Action-Rollenspiel "Cyberpunk 2077" vorgestellt, für welche er erneut in die Rolle des Johnny Silverhand geschlüpft ist. Die Erweiterung mit dem Namen "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" soll am 26. September 2023 für Xbox Series X/S, Playstation 5 und PC (GOG, Steam, Epic Games Store) erscheinen. Zum Spielen ist das Hauptspiel erforderlich, ein Bundle aus Hauptspiel und Erweiterung kann aber ebenfalls bereits vorbestellt werden.

In "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" wurde der Jet der Präsidentin der Neuen Vereinigten Staaten von Amerika über einem besonders gefährlichen Teil der Metropole Night City – Dogtown – abgeschossen, Cyberpunk V soll die Politikerin retten. Der polnische Publisher CD Projekt Red bezeichnet das Werk als eine "Spionagethriller-Erweiterung" und verspricht "ein tiefes Eintauchen in eine komplexe Geschichte von Spionage und politischen Intrigen, die die höchsten Ränge der Macht mit der brutalen Welt der Schwarzmarktsöldner verbindet".

Zu seinem Release Ende 2020 war "Cyberpunk 2077" derartig von Fehlern durchsetzt gewesen, dass das Projekt von vielen Beobachtern als Mahnmal gesehen wurde, nicht blind einem Hype zu vertrauen. Mittlerweile wurden die Bugs aber im Rahmen zahlreicher Updates behoben, die über 500.000 Rezensionen auf der PC-Plattform Steam sind großteils positiv. (red, 12.6.2023)