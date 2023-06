Sahra Wagenknecht tritt nicht mehr für die Linke an. IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Der Gegenschlag ließ nicht lange auf sich warten. Einstimmig hatte der Linken-Vorstand am Wochenende einen Beschluss gefasst und die umstrittene Abgeordnete Sahra Wagenknecht aufgefordert, ihr Bundestagsmandat zurückzugeben. Denn: "Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht." So steht es in dem Papier.

Es ist die nächste Runde in einem seit langer Zeit währenden Konflikt. Wagenknecht wirft ihrer eigenen Partei vor, lieber zu gendern als sich um die Belange der finanziell Schwächeren zu kümmern. Die Linken-Spitze hingegen findet Wagenknecht zu russlandfreundlich. Ihr missfällt vor allem, dass die 53-Jährige laut über die Gründung einer neuen Partei nachdenkt. Bis zum Jahresende will sie sich entscheiden. Dass sie bei der Bundestagswahl 2025 nicht mehr für die Linke antreten wird, hat sie schon erklärt.

Nun aber haben sich die Unterstützer und Unterstützerinnen von Wagenknecht in Stellung gebracht. Ex-Linken-Chef Klaus Ernst und der Abgeordnete Alexander Ulrich schreiben in einer Erklärung, über die das Portal "The Pioneer" berichtete: "Ausgerechnet jene, die ihr Mandat Sahra Wagenknecht, Oskar Lafontaine und anderen verdanken, fordern nun, dass Wagenknecht ihr Mandat zurückgeben soll. Das ist absurd." Lafontaine hatte die westdeutsche Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG) mit der ostdeutschen PDS im Jahr 2007 zur Linkspartei vereint. Er ist mit Wagenknecht verheiratet und war zuletzt für die Linke in seiner saarländischen Heimat politisch aktiv. 2022 trat er aus Frust aus der Linken aus.

"Parteivorstand hat fertig"

In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" äußerte sich die Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic mit den Worten: "Dieser Parteivorstand hat fertig." Die "beliebteste Linken-Politikerin vor die Tür setzen" zu wollen sei "nicht nur völlig verantwortungslos, sondern hat etwas von politischen Geisterfahrern". Nastic erinnerte daran, dass die Partei mit ihrer Vorsitzenden Janine Wissler als Spitzenkandidatin bei der Bundestagswahl nur 4,9 Prozent erreicht habe.

In den Bundestag kam die Linke nach der Wahl nur dank dreier Direktmandate. Diese erlangten Gregor Gysi und Gesine Lötzsch in Berlin sowie Sören Pellmann in Leipzig, sie haben ihre Wahlkreise direkt gewonnen.

Laut "Zeit online" wird Wagenknecht am Dienstag nicht an der Fraktionssitzung der Linken im Bundestag teilnehmen. Ihr Quasi-Rauswurf wird dort auch Thema sein. Wagenknecht will sich dazu auch nicht äußern. (bau, 12.6.2023)