Eine Woche ist es bereits her, dass Apple seine Vision für eine Mixed-Reality-Brille offenbart hat. Neben starker Hardware verspricht die Vision Pro eine Steuerung per Gesten und Augentracking – und die Integration in das Ökosystem des iPhone-Herstellers. Obwohl das Headset für das Interesse vieler Fans gesorgt haben dürfte, könnte der Preis von 3.499 Euro abschreckend wirken. Wie viel die Vision Pro in Europa kosten soll, ist noch nicht bekannt, erfahrungsgemäß wird es aber etwas mehr sein als in den USA.

Wer nicht gar so viel Geld für neue Apple-Hardware ausgeben möchte, muss also entweder abwarten, bis der Preis fällt oder eine neue Version der Vision Pro erscheint. Geht es nach dem Bloomberg-Reporter und Apple-Experten Mark Gurman, dürfte das gar nicht mehr so lange dauern. Laut ihm arbeitet Apple an einer günstigeren Variante, die bereits Ende des Jahres 2025 erscheinen könnte.

Schwächere Hardware

Die Kosten könne das Unternehmen durch den Austausch der teuersten Bauteile senken. Die Vision Pro wird von einem M2-Prozessor und einem eigenen R1-Chip angetrieben, der die Inputs aller Sensoren verarbeitet. Inhalte werden außerdem auf zwei Micro-OLED-Displays mit 4K-Auflösung wiedergegeben. Laut Gurman könnte Apple stattdessen entweder einen iPhone- oder M1-Prozessor verbauen. Möglich wäre außerdem die Nutzung günstigerer Display-Panels. Diese könnten eine andere Technologie verwenden oder eine niedrigere Auflösung haben.

Potenzial für Einsparungen sieht der Reporter aber auch an anderer Stelle. Zum Beispiel könne Apple das modulare Trageband vereinfachen und die eingebaute Spatial-Audio-Unterstützung streichen. Wer das Feature nicht missen will, müsste dann Airpods dazukaufen. Auch die 3D-Kamera könne Apple entfernen. Gurman ist überzeugt, dass diese Anpassungen ein günstigeres Headset ermöglichen würden.

Unverzichtbare Features

Gleichzeitig bezweifelt der Apple-Experte, dass der iPhone-Hersteller Abstriche bei Funktionen wie der Gestensteuerung und dem Augentracking machen wird. Immerhin stehen diese im Zentrum des beworbenen Nutzungserlebnisses. Dasselbe gelte für Eye Sight, also das außen angebrachte Display, das die Augen der Userinnen und User zeigt.

Die heuer vorgestellte Vision Pro soll Anfang 2024 erscheinen, ein genaues Datum hat Apple bisher noch nicht bekanntgegeben. Wenn das günstigere Vision-Headset wirklich Ende 2024 erscheint, lässt Apple also eine zweijährige Lücke zwischen der Ersteinführung und dem Release eines möglicherweise massentauglicheren Headsets. Laut Gurman dürfte bis dahin außerdem eine erneuerte Version der Vision Pro erscheinen. (red, 12.6.2023)