Kneten, rasten, schleifen, rasten formen, backen – jeder Bauernkrapfen ist dank Handarbeit ein Mühlviertler Unikat. Juniorchefin Birgit Bauer hat mit dem Germ gehen gelernt und führt heute mit ihren Eltern Rosi und Christian den süßsauren Betrieb

Für viele ist das feine Fettgebäck mit einer kalendarischen Lustigkeit verbunden. Was dem Krapfen auch den Fasching im Namen sicherte. Blickt man jedoch in die lange Geschichte der Traditionsspeise zurück, so offenbart sich, dass die Germteigspezialität durchaus in ihrer Formvielfalt als Ganzjahresköstlichkeit durchgeht und bereits die alten Ägypter im Fett schwimmendes Gebäck zubereiteten.

Bauernschmaus

Was heute der Klassiker jeder Alpinhütten-Speiskarte ist – bevorzugt warm, mittig mit Marillenmarmelade garniert und leicht angezuckert –, war lange Zeit auch fixer Bestandteil des bäuerlichen Jahreskreises: War das Troad geschniedert und die Kornmandln gebunden, gab es am Abend stets das gemeinsame Bauernkrapfen-Essen. Wichtiges Detail in der jahrhundertealten Zubereitungsgeschichte: die Liebesbrief-Norm. Mittig muss der Teig so dünn sein, dass man salbungsvolle Worte durch ihn lesen kann. Ein geschriebenes Back-Gesetz, das heute noch gilt – und auch mit einer "H.D.G.D.L."-, "LOL"-, "cu l8er"-Handynachricht funktionieren sollte.

Es ist eine schmale, kurvige Straße, die ins Bauernkrapfen-Paradies führt. Vorbei an saftigen Wiesen, wiederkäuenden Rindviechern und so manch imposantem Mühlviertler Vierkantgehöft. Auf einem kleinen Hügel liegt der zu Tragwein gehörige Ortsteil Hinterberg. Und der Hof der Familie Lichtenegger.

Und dort wird tagtäglich ordentlich geschliffen. Nicht das Personal und nicht die Messer – vielmehr jede Menge Bauernkrapfen. Denn hier befindet sich Österreichs einzige Krapfenschleiferei. Bis zu 4000 Krapfen werden hier jeden Tag produziert. Und dann in ganz Österreich und Teilen Südtirols ausgeliefert. Bis heute ist die Mühlviertler Krapfenproduktion echte Handarbeit. Die Germteiglinge werden in der hohlen Handfläche zu einer Kugel gerollt. Aus der so geschliffenen Kugel wird dann der Bauernkrapfen geformt.

Einziges technisches Hilfsmittel ist ein Cutter, der den Teig für je 150 Portionen in 15 Sekunden abschlägt. "Für ein maschinelles Schleifen ist unser spezieller Teig einfach zu weich, da bleibt alles in der Maschine picken", erzählt Juniorchefin Birgit Bauer im Gespräch mit dem STANDARD. Und die Rezeptur zu verändern kommt für die Lichteneggers nicht infrage. "Der Teig würde nicht mehr so schön aufgehen, und der Geschmack wäre nicht mehr derselbe", erläutert Rosi Lichtenegger. Sie sei der festen Überzeugung, dass man die Handarbeit "auch bei jedem Bissen" in die flaumige Traditionsspeise spüre.

Hobby-Schleiferin

Doch nicht immer wurde hier in einer modernen Schaubäckerei geschliffen, geformt, in heißem Fett gewendet und das Ergebnis in einem angrenzenden Gastrobereich bis zu 140 Gästen serviert. 1993 war der gemeine Bauernkrapfen für Rosi Lichtenegger noch ein reines Hobby. Gerade mit Tochter Birgit schwanger, besucht die heute 56-Jährige einen Kurs der Ortsbäuerin – mit einem klaren krapfigen Schwerpunkt. Das runde Ding gelang danach auch in der eigenen Küche und fand im familiären Umfeld immer mehr Anklang. Die Familie Lichtenegger wagte den Schritt in die Richtung diverser Weihnachts- und Bauernmärkte, gefolgt von lokalen Gastronomen.

Im Jahr 2000 begann man mit der Vermarktung tiefgekühlter Bauernkrapfen. Direkt nach dem Backen werden die Bauernkrapfen schockgefroren, verpackt und bei minus 20 Grad Celsius gelagert. Wieder schien man den Dreh rauszuhaben, die Nachfrage stieg rasant. Und machte den Umbau des ehemaligen Schweinestalls zur Backstube sowie die Einstellung erster Mitarbeiter notwendig. 2016 ging der Neubau der Schaubäckerei samt Gastrobereich über die Bühne. Heute halten 23 Mitarbeiter die Krapfenschmiede am Laufen. Und sie produzierten alleine im Vorjahr 500.000 Krapfen.

Sauer macht lustig

Was ist jetzt eigentlich das Besondere an einem Bauernkrapfen? Bauer: "Die Tradition. Den kennt jeder von der Oma." Und er sei eben "sehr vielseitig einsetzbar". Wovon die Speisekarte ein eindrucksvolles Zeugnis ablegt. Natürlich wird der süße Klassiker geboten, doch spannend wird es in der sauren Ecke: Pulled-Pork-Krapfen, Toast-Krapfen, einmal mit Speck und Käse, ein Krapfenburger, und für die Mühlviertler Reserve-Mexikaner kommt Chili con Carne in die Mitte. "Das harmoniert perfekt, weil im Krapfen wenig Zucker ist und er sehr neutral schmeckt", nimmt die 29-Jährige den Skeptikern den Wind aus den Segeln.

Eier, Milch, Wasser, Mehl, Salz, Germ sind die einfachen Grundzutaten für einen Bauernkrapfen. Aber die Kunst liegt im Detail. "Wir verwenden das ganze Ei, dadurch wird der Krapfen fluffiger. Und das Um und Auf ist, dem Teig die nötige Ruhe zu geben. Bei uns geht er bis zu einer Stunde." Geschliffen werde dann "mit viel Gefühl", und selbst das Fettbad muss genau passen. Bauer: "Die fertig geformten Krapfen kommen ins heiße Öl und werden übergossen, damit die Hitze gleichmäßiger wirkt und der Krapfen außen einen schönen weißen Rand bekommt." Ob man, wenn einem der Bauernkrapfen in die Wiege gelegt wurde, selbigen eigentlich noch essen kann? "Sowieso. Der Krapfen, den man selbst ausgezogen hat, ist immer der Beste." (Markus Rohrhofer, 14.6.2023)