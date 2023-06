Der französische Theatermacher gastiert mit seinem Androidenstück "Contes et légendes" ab Mittwoch bei den Wiener Festwochen im Odeon

Sie heißen "Roby" oder "Steven", sind freundlich und aufgeweckt und sollen unseren Kindern beim Erwachsenwerden behilflich sein: die Androiden der französischen Theaterproduktion "Contes et légendes". Elisabeth Carecchio

Eine unerklärliche Sanftmut hat Frankreichs Heranwachsende ergriffen. Mögen Angehörige der Banlieues einander auf dem Schulhof verdreschen: Jünglinge wie "Steven" sitzen derweil mit makellos gekämmtem Haar am Küchentisch und kolorieren engelsgeduldig die von eigener Hand gefertigten Zeichnungen.

Man muss genau hinschauen, um das Muster zu erkennen, das Joël Pommerats verblüffender Szenenfolge Contes et légendes zugrunde liegt. Ausgerechnet die artigsten unter vielen kleinen auftretenden Heldinnen und Helden sind waschechte Androiden (die natürlich von jungen Schauspielern gemimt werden). Gemacht hat man sie, um dem hoffnungsvollen, mit Hormonen gefluteten Nachwuchs verlässliche Partner an die Seite stellen zu können. Die Schaltzentralen der Helferlein sind auf Früherkennung getrimmt. Racker wie der kleine Roby können die Realität in ihrem Inneren nachmodellieren und ihre Gliedmaßen derart verbiegen, dass ein rutschfester Moonwalk à la Michael Jackson dabei herauskommt.

Die subkutan verstörendste Premiere der aktuellen Festwochen-Ausgabe findet am Mittwoch im Wiener Odeon statt. Das neue Stück von Autor-Regisseur Pommerat ist als Jugendtheater getarnt. Unlängst lief die Produktion im Jardin des Arts von Saint-Germain-en-Laye, der Geburtsstadt Claude Debussys unweit von Paris.

Scharfgestellte Augen

Schulklassen von erwartungsfrohen Halbwüchsigen besetzten die Zuschauertribüne. Das ungemein vielseitige Gegenwartstheater Pommerats – sich selbst nennt der 60-Jährige völlig unprätentiös einen "Stückehersteller" – absolviert eine Tournee. Es ist endgültig in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Die jungen Zuschauer trauten mit Fortdauer des Abends immer weniger ihren garantiert scharfgestellten Menschenaugen. Schon in der ersten Szene schimpft ein Fratz namens Ethan wie ein Rohrspatz, um dem holdseligen Geschöpf, dem er nachstellt, zu imponieren.

Ob sie ein "Bot" sei, fragt der Mini-Casanova. Ihre Antwort ist verstörend: "Ich kann mich nicht erinnern, ob ich ein Roboter bin!" – "Wenn du einer bist", setzt Ethan nach, "lösch’ ich dich aus!" Er schickt einen Kameraden vor, die Widerspenstige zu berühren: Wenigstens am Geruch ihrer Ausdünstungen wollen Menschen als solche erkannt werden. Erfolgversprechend erscheint das nicht.

Ins "physiosoziale Rahmenwerk" sollen sich die pflegeleichten Humanoiden einfügen. Die Pointe von Pommerats schwarz-weiß ausgeleuchtetem Stück steckt in der Selbstverständlichkeit seines Settings. Das Verhalten der Menschen wirkt gegenüber der Anmut der Automaten hochkünstlich. Von deren androgyner Passivität geht ein Druck aus, der sich stark verfremdend auswirkt. Ein V-Effekt, der ohne Brecht’schen Zeigefinger auskommt.

Vergessene Tugenden

Prompt destabilisiert die Anwesenheit menschenähnlicher Wesen die Geschlechterrollen. Es sind die Lehrer von früher, die ihre Schutzbefohlenen an vergessene "Tugenden" wie die Markierung der von ihnen besetzten Territorien erinnern. Es sei "keine Schande, ein Mann werden zu wollen". Die Kinder sind sich darüber längst nicht mehr im Klaren. Wie das herausstechende Merkmal aller gestandenen Kerle heiße? Der ratlose Antwortversuch lautet: "Muskeligkeit?" – "Fast. Es heißt Männlichkeit."

Die allernächste Zukunft findet heute statt, vor unser aller Augen. Die lose verknüpften Szenen von Contes et légendes könnten sich vielleicht Oswald Wiener und Steven Spielberg miteinander ausgedacht haben: Ersterer hat mit der künstlichen Umweltsimulation seines "Bio-Adapters" den Grund gelegt für das bloße Vorschützen natürlicher Milieus. Spielbergs herzzerreißender Film A.I. – Künstliche Intelligenz (2001) warb um Empathie für einen entzückenden Roboterbuben.

Als "Anthropologen der Zukunft" hat man den subtilen Theatermacher Joël Pommerat bereits bezeichnet. Die Produktion seiner langgedienten Compagnie Louis Brouillard hat auf mehrere Zukunftsfragen schon jetzt überzeugende Antworten parat. Erstens: Androiden lieben es, Tennismatches im Fernsehen zu betrachten. Der Genuss des Hin und Her "belebt" sie ungemein. Zweitens: Drücke einem Androiden unter keinen Umständen eine Waffe in die Hand. Er könnte sonst glauben, du willst mit ihm spielen. (Ronald Pohl, 13.6.2023)