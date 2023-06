Hinter dem unscheinbaren grünen Portal in der Weihburggasse im ersten Bezirk befindet sich ein riesiges Labyrinth an Saunen, Pools, Wintergarten, Bars und Darkrooms. Aber das wissen nur die Eingeweihten. Etwa jene Männer, die hier manchmal in der Nacht nur in Handtücher gewickelt vor der Tür stehen, eine Tschick rauchen und Frischluft schnappen. Das Kaiserbründl in der Wiener Innenstadt ist eine Herrensauna, wo sich jeden Tag schwule Männer für Sex, Drinks und Partys treffen. Zwei meiner Freunde und ich treffen uns hier aber zum Essen. Wir wollen wissen, wie gut man im Kaiserbründl speisen kann, einem Ort, der nicht unbedingt dafür bekannt ist.

Das Restaurant im Kaiserbründl – an den maurischen Stil angelehnt.

Angezogen in der Sauna

Bevor es zu den Umkleiden und Saunen geht, wird man im Restaurant empfangen. Der Angestellte im Tanktop und kurzem Sporthöschen ist Portier und Kellner zugleich. Bei den einen kassiert er den Eintritt, den anderen serviert er Speis und Trank. Denn hier kann man auch ohne Saunabesuch rein. Auf ein Getränk oder einen Toast. Der Kellner schaut erstmal verdutzt. Es ist auch ein wenig seltsam, wenn man mit Übergangsjacke und langer Jeans im Kaiserbründl sitzt, während daneben ein Gast nur ein schlecht sitzendes Handtuch um die Hüften gewickelt hat, während er sich einen Teller Spaghetti Bolognese hineinstopft.

Im Gastraum ist es verdammt schwül - weshalb wir die leichtbekleideten Männer beneiden, die zwischen Barbereich und Sauna mit einem Krügerl Bier in der Hand herumstolzieren. Das schwummrig beleuchtete Restaurant ist ideal, um im Hellen die Männer auszuchecken. Später im Darkroom sieht man dann ja nicht mehr, in wen man stolpert. Gegen die Hitze und den Durst bestellen wir Spritzer. Für 3,50 Euro schmeckt er überraschend süffig, zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass Billigwein ausgeschenkt wird. Auf der Tageskarte stehen Fisolensuppe, gegrilltes Hühnerfilet und Nudeln mit Frutti di Mare. Mutige Wahl.

Vor allem österreichische Klassiker stehen auf der Speisekarte. Foto: Kevin Recher

Was mich aber wirklich reizt, ist der Schinken-Käse-Toast. Das erste Mal war ich im Kaiserbründl nicht als Gast, sondern im Zuge einer historischen Führung vor ein paar Jahren. Ein Teilnehmer schwärmte damals von dem exzellenten Toast, den es hier geben soll. Seine Freundinnen, die er mithatte - Frauen sind im Kaiserbründl nur zu besonderen Anlässen erlaubt - wirkten ebenfalls überzeugt.

Lange, scharfe Würste

Wir bestellen Gulaschsuppe, ein Paar Debreziner, das mit dem Zusatz "die Langen" auf der Speisekarte steht, Spaghetti Pomodoro für die vegetarisch oder vegan lebenden Saunierer und den Toast. Der Kellner warnt uns, dass das viel zu viel sein wird. Ein tätowierter Gast vertilgt neben uns das Hühnerfilet mit Reis und Champignonsauce. Er holt sich vom Zeitungsstapel den Kurier und lässt vor uns aus Versehen (oder auch nicht) sein Handtuch fallen. Er trägt einen schwarzen Cockring.

Scharfe Debreziner in der XL-Größe.

Der ordentlich gebräunte Schinken-Käse-Toast kommt leider lauwarm zu Tisch. Der Käse ist bereits wieder ins Stocken geraten, dafür ist der Toast dick gefüllt, und das Verhältnis von Schinken und Käse stimmt. Das überzeugendste Gericht ist der Toast zwar nicht, aber als Snack um 4,10 Euro in einer langen Saunanacht allemal zu empfehlen.

Die Gulaschsuppe um 4,50 Euro ist geschmacklich rund, ausgiebig, der Saft cremig und nicht zu dünnflüssig. Die darin schwimmenden Fleischstückchen sind butterweich gekocht, und selbst das kleingeschnittene Gemüse ist in seinen Einzelteilen erkennbar. Nur etwas Salz fehlt, ebenso bei der Pasta Pomodoro, die mit einem Schälchen geriebenem Parmesan serviert wird.

Die Warnung des Kellners war gerechtfertigt: Allein die etwas über al dente gekochte Pomodoro-Pasta könnte unser komplettes Dreiergespann füttern. Da muss man sich mit Pasta vollstopfen, obwohl man eigentlich für eine ganz andere Art von Nudeln gekommen ist. Für 8,20 Euro ist das Preis-Leistungs-Verhältnis außerordentlich, geschmacklich überragt sie tatsächlich Gerichte, die in italienischen Touristenfallen serviert werden. Warnung: In der fruchtigen Tomatensauce ist sehr viel Knoblauch verarbeitet. Also eher ein Gericht für nach dem Vergnügen.

Die Debreziner (6,50 Euro pro Paar) überzeugen: Kräftige Schärfe, genug Senf, dazu ein Häuferl frischer Kren, die Würste sind knackig. Die Bezeichnung "lang" für die Debreziner-Würstel ist kein falsches Versprechen: Sicher an die 40 Zentimeter werden serviert. Mein Freund meint trotzdem, Debreziner seien im Durchschnitt immer zu klein. Oft fehlten mehrere Zentimeter, um richtig satt zu werden.

Perfekter Snack für die lange Saunanacht: Schinken-Käse-Toast. Hinten im Bild: ein großer Haufen Nudeln.

Drinks und Daddys

Je später es wird, desto mehr Publikum trudelt im Kaiserbründl ein. Von jungen Twinks bis zu älteren Daddys ist alles dabei. Sie zahlen Eintritt, bekommen ein Handtuch und verschwinden ins Hinterstübchen. Gegenüber von uns hat sich inzwischen ein Typ breitbeinig hingesetzt. Er hat sich einen Spritzer und ein Frankfurter bestellt, selbiges lässt er aus seinem Handtuch hängen.

Derweil und darob etwas übersättigt ordern wir ein Dessert. "Ich würde den Luzi Wuzi probieren", sage ich zum Kellner. "Ich glaub nicht", antwortet er knapp. Ob das eine Warnung ist, er nicht weiß, was ein Luzi Wuzi ist, ich der erste Mensch bin, der seit der Eröffnung des Kaiserbründls 1889 einen Luzi Wuzi bestellt oder es einfach heißen soll, es gibt keinen Luzi Wuzi, weiß ich nicht. Jedenfalls probieren wir stattdessen einen Cheesecake. Ein Luzi Wuzi ist übrigens ein warmer Schokokuchen mit Schlag. Der Kellner stellt uns wenig überraschend ein XL-Stück Torte auf den Tisch und setzt sich zu einem Gast am anderen Ende des Lokals. Er lässt seine Hand kurz unter dem Badetuch des Saunabesuchers verschwinden, die beiden scheinen sich wohl etwas besser zu kennen.

Erregung in der Luft

Der Kellner hätte uns ehrlicherweise vor dem Kuchen warnen sollen: "Das ist der schlechteste Kuchen, den ich in den letzten zehn Jahren gegessen habe", kommentiert mein Freund. Ich finde ihn sogar noch schlimmer als die veganen Kuchen Anfang der Zehnerjahre, die damals noch nach Erde geschmeckt haben. Viel zu gestockt und gar nicht cremig, kommt außer einem leichten Milcharoma keinerlei Geschmack durch. Selbst für ein Fertigprodukt - selbstgemacht ist der Kuchen fix nicht - ist er besonders mies. Aber gut, bei so großen Essensportionen hat wohl kaum ein Saunagast noch Bock auf eine klassische Nachspeise. Wir lassen die Hälfte des Kuchens stehen. Komplett vollgefressen zahlen wir beim Kellner, der sich mittlerweile an uns seltsame Gäste gewöhnt hat, die hier nur essen und sonst keinen Schabernack anstellen wollen.

Finger weg: Der Cheesecake ist das einzige Gericht, das im Test nicht zu empfehlen ist.

Fazit: Im Kaiserbründl liegen gutes Essen und Sex so nah beieinander wie sonst nirgendwo. Die Atmosphäre in der Herrensauna ist aufgeladen, in der Luft liegen Erregung und Chlor. Immer wieder gibt es etwas zu schauen, wenn nackte Männer wie am Fließband vorbeitraben. Kulinarisch und preislich überzeugt die Herrensauna. Deren Portionen sind teilweise überdurchschnittlich groß und befriedigen. Und darum geht es ja. (Kevin Recher, 13.6.2023)