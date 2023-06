Mehrmonatiges Martyrium des Kindes im Waldviertel mit Schlägen, Hunger und Freiheitsentzug in einer Hundebox endete mit Koma des Buben

Seit Ende November befindet sich eine 32-Jährige, die versucht haben soll, ihren zwölfjährigen Sohn zu töten, in Untersuchungshaft. imago images / CHROMORANGE / Ernst Weingartner

Am 23. November fiel der zwölfjährige W. im Waldviertel ins Koma. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft Krems, da ihn seine 32 Jahre alte Mutter ermorden wollte. Die möglicherweise psychisch kranke Frau, die derzeit in Untersuchungshaft sitzt, soll ihr Kind von September an körperlich schwer misshandelt und gedemütigt haben, meinen die Ermittler.

Unter anderem soll der Zwölfjährige in eine Hundebox gesperrt worden sein, ab 20. November erreichten die Qualen des unterernährten Kindes die Spitze: Die Verdächtige, für die die Unschuldsvermutung gilt, soll mehrmals ihren Sohn bei offenem Fenster mit kaltem Wasser übergossen haben, sodass der Bub stark unterkühlte.

Beschwerde gegen U-Haft

Öffentlich bekannt wurde der furchtbare Fall, über den am Montag zuerst der Kurier berichtete, erst mehr als ein halbes Jahr später. Die verdächtige Mutter hatte gegen die Verhängung der Untersuchungshaft berufen, der Oberste Gerichtshof entschied in einem nun veröffentlichten Urteil aber, dass die Frau, der unter anderem Mordversuch sowie Quälen und Vernachlässigen Unmündiger vorgeworfen wird, weiter in Haft bleiben muss.

Der Senat sah weiter den Haftgrund der Tatbegehungsgefahr, auch wenn die Verdächtige keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn hat. "Mit der laut Akteninhalt indizierten gravierenden psychischen Störung der Beschwerdeführerin, jedenfalls aber wegen ihrer nach dem Akteninhalt offensichtlich vorliegenden sadistischen Persönlichkeit" sei nicht auszuschließen, dass die 32-Jährige auch für andere Personen gefährlich sein könnte, begründete der Oberste Gerichtshof seine Entscheidung.

Bei der aktführenden Staatsanwaltschaft Krems gibt man sich zugeknöpft und verweist für Presseauskünfte an die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Dort ist Pressesprecher Johann Baumschlager ebenfalls eher wortkarg. Aus ermittlungstaktischen Gründen und Gründen des Opferschutzes bestätigt er gegenüber dem STANDARD nur die bekannte Verdachtslage, auf Details will er nicht eingehen.

Gutachten ausständig

Etwa auf die Frage, ob das Kind keine öffentliche Schule besucht habe, wo die mehrmonatigen Misshandlungen und der sich verschlechternde Allgemeinzustand des Buben ja hätten auffallen können. Noch würden die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich genauso wie die Anklagebehörde auf diverse Gutachten warten, erklärt der Sprecher. So müsse einerseits eine psychiatrische Expertise des Geisteszustands der Verdächtigen erstellt werden, andererseits sei auch ein medizinisches Gutachten über die Verletzungen des Kindes ausständig.

Kristina Resch, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krems, rechnet daher erst im Spätsommer mit einer Anklageerhebung, eine Gerichtsverhandlung würde also frühestens im Herbst stattfinden.

Sollte die 32-Jährige dann tatsächlich wegen versuchten Mordes verurteilt werden, droht ihr grundsätzlich lebenslange Haft, da auch der Versuch einer Tat ebenso streng wie die vollendete Tat bestraft werden kann. Zwischen einem und zehn Jahren Gefängnis könnte die Strafe betragen, wenn die Verdächtige nur wegen fortgesetzter Gewaltausübung gegen ihren unmündigen Sohn verurteilt werden sollte. Sollte die Tat schwere Dauerfolgen verursachen, erhöht sich der Strafrahmen auf fünf bis 15 Jahre.

Angeklagte oder Betroffene

Falls das psychiatrische Gutachten aber ergeben sollte, dass die Frau zurechnungsunfähig ist, würde sie nicht als Angeklagte, sondern als "Betroffene" vor Gericht sitzen. Dann ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft die "strafrechtliche Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum" möglich, also die Behandlung in einer Anstalt. Diese Maßnahme ist auch möglich, wenn der oder die Sachverständige die Frau für besonders gefährlich hält. (Michael Möseneder, 12.6.2023)