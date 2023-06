AFP/Olaf Kraak

Niederlande: Feyenoord Rotterdam

Feyenoord Rotterdam hat zum 16. Mal in der Klubgeschichte den niederländischen Fußball-Meistertitel gewonnen. ÖFB-Legionär Gernot Trauner stand im Entscheidungsspiel verletzungsbedingt nicht im Kader, der Linzer jubelte aber über seinen ersten Meistertitel als Profi. Nach sechs Jahren gelang Feyenoord wieder der große Coup, trotz vieler Spielerverkäufe vor Saisonbeginn.

Als erst sechster österreichischer Fußballer seit den 1960er-Jahren nach Franz Hasil (Feyenoord, 1969, 1971), Heinz Schilcher (Ajax Amsterdam, 1972, 1973), Kurt Welzl (Alkmaar, 1981), Felix Gasselich (Ajax, 1985) und Marcel Ritzmaier (PSV Eindhoven, 2015) ist Trauner niederländischer Meister.

Torschützenkönig: Xavi Simons (Niederlande, PSV Eindhoven) 19 Tore

Portugal: Benfica Lissabon

Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt entschied mit Benfica Lissabon ein knappes Titelrennen für sich. Für Portugals Rekordmeister, der Titelverteidiger FC Porto mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz zwei verwies, ist es der 38. Liga-Titel, für Schmidt nach dem Titel in der Bundesliga 2014 mit Red Bull Salzburg der zweite seiner Trainerkarriere. Die Portugiesen stehen offenbar auf den Deutschen, Schmidts Vertrag bei den Adlern läuft noch bis 2026.

Torschützenkönig: Mehdi Taremi (Iran, FC Porto) 23 Tore

Belgien: Royal Antwerpen

Das belgische Meisterschaftsfinale kann man im Grunde genommen nur als verrückt bezeichnen. In einem Dreikampf am letzten Spieltag zwischen KRC Genk, Union St. Gilloise und Royal Antwerpen wechselte die Tabellenführung in den Schlussminuten dreimal: In der 89. Minute war St. Gilloise mit einer 1:0-Führung gegen den FC Brügge virtueller Meister, doch danach fiel St. Gilloise auseinander und kassierte noch drei Gegentreffer. Damit war der KRC Genk zunächst Meister, der gegen Antwerpen bis zur 94. Minute 2:1 in Führung lag.

Doch dann fetzte der belgische Ex-Teamspieler Toby Alderweireld den Ball aus 18 Metern unhaltbar ins Kreuzeck und krönte Antwerpen zum Champion. Unpackbarer Jubel bei den Royal-Fans. Der frühere Bayern-Profi Mark van Bommel holte als Trainer des des Traditionsklubs den ersten Meistertitel seit 66 Jahren.

Die große Enttäuschung war der FC Brügge. Nach drei Titeln in den vergangenen drei Jahren wurde man in diesem Jahr in der Meisterrunde abgeschlagen Letzter.

Torschützenkönig: Hugo Cuypers (Belgien, KAA Gent) 27 Tore

Schottland: Celtic Glasgow

In Schottland dominiert seit mehr als einem Jahrzehnt nur ein Farbenmuster: Grün-Weiß. Celtic Glasgow hat sich heuer zum 53. Mal den Meistertitel gesichert. Mit einem 2:0 bei Heart of Midlothian aus Edinburgh vier Spieltage vor Ende der Meisterschaft wurde der elfte Titel in den vergangenen zwölf Jahren fixiert. Erzrivale Glasgow Rangers, mit 55 Titeln Rekordmeister, musste sich wieder einmal mit Rang zwei begnügen.

Seit fast 40 Jahren machen sich die beiden Klubs den Titel untereinander aus. Das letzte Team, das diese Phalanx durchbrechen konnte, war der FC Aberdeen in der Saison 1984/85 mit Teammanager Alex Ferguson.

Toschützenkönig: Kyogo Furuhashi (Japan, Celtic Glasgow) 27 Tore

Serbien: Roter Stern Belgrad

Ex-ÖFB-Teamverteidiger Aleksandar Dragovic hat mit Roter Stern Belgrad im zweiten Jahr in Folge das Double in Serbien gewonnen. Dragovic hat bereits Routine im Meisterjubel, hält nun bei acht Titeln im Ausland und ist damit Österreichs Nummer zwei hinter David Alaba. Österreichs Superstar hat mit Bayern München unglaubliche zehn Meisterschaften geholt (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), einmal war er bis dato mit Real Madrid (2022) Meister.

Roter Stern spielt kommende Saison auch dank des Uefa-Ausschlusses aller russischen Vereine fix in der Champions League. Ob Dragovic in Belgrad bleibt, ist fraglich. Ein Transfer in die Serie A nach Italien scheiterte im Winter. Vielleicht gibt es eine Rückkehr zur alten Liebe nach Favoriten?

Torschützenkönig: Ricardo Gomes (Kap Verde, Partizan Belgrad) 35 Tore

Türkei: Galatasaray Istanbul

Galatasaray Istanbul ist zum 23. Mal türkischer Meister. Nach einer Transferoffensive im Sommer verwies das Team von Ex-Teamspieler Okan Buruk nach dreijähriger Titelpause den Stadtrivalen Fenerbahce auf Platz zwei. Einer, der sich darüber nur bedingt freuen dürfte, ist Yusuf Demir. Der Ex-Rapidler versauerte in Istanbul auf der Bank, kam insgesamt gerade einmal auf 66 Minuten Einsatzzeit.

Vor zwei Jahren feierte Demir sein Teamdebüt für Österreich, der Stürmer galt als Juwel mit einem Marktwert von zwölf Millionen Euro. Der hat sich nun im Eiltempo mehr als halbiert.

Torschützenkönig: Enner Valencia (Ecuador, Fenerbahce Istanbul) 29 Tore

Schweiz: Young Boys Bern

Nach einem Jahr Pause sind die Young Boys Bern zurück an der Spitze, sicherten sich vorzeitig ihren 16. Meistertitel in der Schweiz. Der Ex-Klub von Trainer Adi Hütter gewann in den vergangenen sechs Jahren fünfmal den Titel. Nur letzte Saison konnte der FC Zürich die Dominanz der Berner brechen.

In der Super League hatten die Young Boys keine Gegner, erzielten die meisten Treffer und erhielten die wenigsten. Mit dem Kameruner Jean-Pierre Nsame und dem Schweizer Cedric Itten stellten die Berner auch das gefährlichste Sturmduo.

Torschützenkönig: Jean-Pierre Nsame (Kamerun, Young Boys Bern) 21 Tore

Ukraine: Schachtar Donezk

Es ist eine Meisterschaft, an die sich Spieler und Fans noch lange erinnern werden: Schachtar Donezk hat zum 14. Mal den Titel in der Ukraine geholt, und das mitten im Krieg.

Die Liga hatte trotz des russischen Angriffskriegs den Spielbetrieb wiederaufgenommen, Zuschauer waren aus Sicherheitsgründen keine erlaubt. Gespielt wurde an Orten, die die Militärbehörden für relativ sicher befunden hatten, gekickt wurde etwa in und um Kiew und in den westlichen Grenzbezirken Lwiw und Uschhorod.

Bei einem Luftalarm mussten Spiele unverzüglich abgebrochen werden, Schutzkeller für Spieler und Funktionäre mussten sich laut Konzept in unmittelbarer Nähe des Stadions befinden. Das sorgte für extreme Auswüchse, etwa bei der Partie Ruch Lwiw gegen Aufsteiger Metalist Charkiw, die wegen andauernder Luftangriffe von An- bis Abpfiff vier Stunden und 27 Minuten dauerte.

Torschützenkönig: Artem Dowbyk (Ukraine, Dnipro) 24 Tore

Tschechien: Sparta Prag

Sparta Prag ist nach neun Jahren wieder tschechischer Champion. Das Team des ehemaligen dänischen Nationaltrainers Brian Priske sicherte sich die 37. Meisterschaft der Vereinsgeschichte denkbar knapp vor Slavia. Der Stadtrivale zog am letzten Spieltag der Meisterrunde nach Punkten gleich mit Sparta, am Ende zählte aber die bessere Platzierung der regulären Saison.

Die Fans feierten eine gewaltige Party, bei der auch Bengalen mitten auf dem Rasen gezündet wurden. Der Ex-Dortmunder Tomas Rosicky ist Sportdirektor von Sparta, das an der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League teilnehmen wird.

Torschützenkönig: Vaclav Jurecka (Tschechien, Slavia Prag) 22 Tore

Norwegen: Molde FK (2022)

Molde FK hat sich vier Spieltage vor Saisonende vorzeitig den Titel in der obersten norwegischen Liga gesichert. Das dominanteste Team Norwegens (13 Siege in Serie zu Saisonende) ist der Ex-Klub von niemand Geringerem als Torungeheuer Erling Haaland. Der Manchester-City-Star lief für den westnorwegischen Klub auf, bevor er Anfang 2019 bei Red Bull Salzburg Zwischenstation machte.

Die Spielzeit in Norwegen endet wie auch in anderen nordischen Ligen alljährlich im Herbst.

Torschützenkönig: Amahl Pellegrino (Norwegen, Bodö Glimt) 25 Tore

