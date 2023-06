Er spricht in einem offenen Brief von einem "pervertierten Trapezakt" bezüglich der Engagements "zwischen Russland und Westeuropa"

Dirigent Teodor Currentzis steht in der Kritik. APA/BARBARA GINDL

Wien – Der Komponist Moritz Eggert richtet in einem offenen Brief harsche Kritik gegen den griechisch-russischen Dirigenten Teodor Currentzis für dessen "ständiges Lavieren" bezüglich des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Es sei "wie ein pervertierter Trapezakt", als ob man "über einen Abgrund auf einem Seil balanciert und die deutsche und russische Nationalhymne gleichzeitig zum Besten gibt", heißt es in dem Schreiben, das Eggert mit Hinweis auf seine Funktion als Präsident des Deutschen Komponist:innenverbands unterzeichnet.

"Wie lange kann man noch zwischen Russland und Westeuropa hin- und herjetten, sich von Geldgebern finanzieren lassen, die wir mit gutem Grund sanktionieren?" Veröffentlicht wurde das Schreiben als Blog auf der Website Neue Musikzeitung. Kollegen würden ihn "fassungslos" fragen, wie es möglich sei, dass Currentzis weiter etwa in der Hamburger Elbphilharmonie auftrete, erklärt Eggert. Bernhard Lang habe Currentzis aktuell in Wien "nicht erlaubt, ein Stück von ihm zu spielen", davor zieht Eggert den Hut. Als Person des öffentlichen Lebens könne Currentzis "nicht außerhalb der Bühne so tun, als hätten Sie keinerlei Verantwortung".

Erst am Freitag und Samstag hatte Currentzis mit seinem neuen Orcherster Utopia im Wiener Konzerthaus gastiert. Nächste Saison gibt es dort keine Termine mit ihm. (red, 12.6.2023)