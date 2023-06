Orang-Utan-Mädchen Kendari aus dem Tiergarten Schönbrunn posiert, Mutter Sari steckt unter der Papierplane. (Belichtungszeit 1/640 Sek., Blende f4, Lichtempfindlichkeit ISO 100, Brennweite 300 mm am APS-C-Sensor entspricht Bildwirkung v. 450 mm umgerechnet aufs Kleinbildformat) Foto: Michael Simoner

Haben Sie gewusst, dass Tierbabys so süß sein können, dass sie aggressive Reaktionen auslösen? "Cute Aggression" heißt das Phänomen, über das unsere Wissenschaftsredaktion schon einmal berichtet hat. Andererseits haben Forschende herausgefunden, dass Menschen ruhiger und leistungsfähiger werden, nachdem sie Bilder von niedlichen Tieren angesehen haben. Lustigerweise wurde das mit dem Doktor-Bibber-Spiel nachgewiesen.

Geboren vor Publikum

Ich frag nur, weil ich gerade ein "Mei, so liab!"-Erlebnis gehabt habe. Und zwar im Tiergarten Schönbrunn. Ein- bis zweimal pro Jahr verbringen wir dort einen Nachmittag, diesmal blieben wir beim Gehege der Orang-Utans hängen. Schuld daran war Kendari, das kleine Orang-Utan-Mädchen, das nächste Woche ein Jahr alt wird. Sie wurde am 19. Juni 2022 vor den Augen von Zoobesucherinnen und -besuchern geboren. Mittlerweile hängt die Kleine nicht mehr nur auf Mutter Sari, sondern tschundert im Stroh herum, lernt Klettern und mümmelt Salatblätter. Was herumliegt, wird zum Spielzeug. Uns hat sie im Außengehege gezeigt, was man alles mit einer Papierplane, die bewusst als Anreiz zur Beschäftigung ausgelegt wurde, anstellen kann. Mal ganz drunter verstecken, mal halb über den Kopf ziehen, mal als Picknickdecke verwenden. Und zwischendurch immer wieder Kontakt mit der schützenden Riesenhand der Mutter herstellen. Einfach entzückend.

Extrem bedroht

Erst vor wenigen Tagen gab es erfreulicherweise erneut Nachwuchs bei den Schönbrunner Orang-Utans. Erste Bilder wurden vom Pflegeteam aufgenommen. Die Mutter war im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) im Oktober 2020 aus dem Zoo Rostock nach Wien übersiedelt. Darüber hinaus unterstützt der Tiergarten Schönbrunn das Hutan-Projekt, ein Artenschutzprojekt direkt in Malaysia auf Borneo.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, gehören Orang-Utans (der wissenschatliche Gattungsname lautet Pongo) auf Sumatra und Borneo zu den extrem bedrohten Tierarten. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) haben sie den Status "Critically Endangered" (CR), danach kommt schon "Extinct in the Wild" (EW), in der Wildnis ausgestorben. EX (für Extinct) steht für völlig ausgestorben, da gibt es also auch keine Vertreter mehr in Zoos.

Orang-Utan ist übrigens malaysisch und heißt übersetzt Mensch des Waldes. Die Primaten gehören zur Familie der Menschenaffen – genauso wie Gorillas, Schimpansen und Sie und ich. (Michael Simoner, 14.6.2023)

Hinweis: Der Zoobesuch war rein privat, das Kombiticket (Zoo, Palmenhaus und Wüstenhaus) für 34 Euro habe ich aus eigener Tasche bezahlt. Das Langos auch.

Die Einjährige mümmelt schon Salat. Michael Simoner

Wie alle Kleinkinder versteckt sich Kendari gern. Michael Simoner

Immer in Bewegung. Michael Simoner

Und zwischendurch immer wieder Kontakt zur Riesenhand der Mutter unter der Plane herstellen. Michael Simoner

Am schnellsten hinunter geht es immer noch mit dem Mama-Taxi. Michael Simoner