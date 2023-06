Der 1946 geborene äthiopische Filmemacher Haile Gerima gilt als panafrikanischer Filmpionier Haile Gerima

Im Jahr 1938 gewann ein faschistischer Propagandafilm die Filmfestspiele von Venedig und löste bei den internationalen Gästen Empörung und den Ruf nach einem antifaschistischen Filmfestival aus. Der Gewinnerfilm Luciano Serra, Pilota spann aus dem Kolonialfeldzug der Regierung Mussolini in Äthiopien, damals das Kaiserreich Abessinien, das als eines der wenigen Länder Afrikas noch nicht kolonialisiert war, eine Heldengeschichte – die er beileibe nicht war.

Der Zweite Italienisch-Äthiopische Krieg (1935–1941) ist einer der letzten und größten Kolonialkonflikte. Wegen der massiven Flugbombardements und des Einsatzes von Giftgas gilt er auch als "erster faschistischer Vernichtungskrieg". Die Verantwortlichen wurden, da Italien und die Alliierten einen Kriegsverbrecherprozess blockierten, nie zur Rechenschaft gezogen. Die zwei italienischen Überfälle auf seine Heimat, der erste fand 1896 statt, und den Widerstand, den seine Landsleute leisteten, beschäftigen den äthiopischen Regisseur Haile Gerima seit dem Beginn seiner Karriere in den 1970er-Jahren.

Widerstand und Aktivismus

Black Resistance ("schwarzer Widerstand") und ein afrozentrischer Blick auf Geschichte ist in seinen Filmen zentral. Sei es in Adwa. Ein afrikanischer Sieg (1999), der den Sieg Abessiniens gegen das italienische Königreich 1896 thematisiert; sei es in seinem Erstling Ernte: 3000 Jahre (1975), der einen inneräthiopischen Arbeitskampf zwischen zeigt; oder in Sankofa (1993), in dem eine Afroamerikanerin auf eine Sklavenplantage des 18. Jahrhunderts zeitversetzt wird und das Leben und den Protest der Sklaven erlebt. All diese Filme sind schwer zu bekommen, und man würde sie gern einmal im Kino sehen, doch eine geplante Werkschau in Wien musste letztes Jahr leider wegen gesundheitlicher Gründe abgesagt werden.

Nun hat die Abteilung für transkulturelle Studien der Universität für angewandte Kunst gemeinsam mit dem Filmhaus am Spittelberg eine Alternative auf die Beine gestellt. Am 14., 15. und 17. Juni wird Haile Gerima in Wien über sein Schaffen und seinen Aktivismus sprechen. Dazu werden bislang unveröffentlichte Filme des Regisseurs gezeigt: frühe Kurzfilme und Teile von Gerimas neuem Dokumentarfilmprojekt Black Lions, Roman Wolves, das die Fortsetzung von Adwa bildet und den faschistischen Kolonialkrieg behandelt. Selbst die Geschichte dieses Projekts ist, wie eine Podiumsdiskussion zu Filmarchiven, kolonialem Raub, neokolonialen Zugriffspolitiken und Forderungen radikaler Restitution klären soll, nicht frei von neokolonialen Einflüssen. Die koloniale Versklavung, so lässt sich im Programm lesen, gilt schließlich auch für das Kino. (Valerie Dirk, 13.6.2023)