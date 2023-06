Immer mehr Paare planen den Geburtsmonat ihres Kindes - in Österreich werden statistisch gesehen die meisten Babys im September geboren. Die Planung wäre umso einfacher, wenn der gewünschte Zeitraum nach der Empfängnis variiert werden könnte. Zum Beispiel, indem die Schwangerschaft flexibel pausiert wird.

Was sich wie eine futuristische medizinische Vision anhört, ist bei zahlreichen Wildtieren eine gängige Methode, um die Geburt der Jungen in eine günstige Zeit zu legen. Im Tierreich handelt es sich dabei um keine Laune der werdenden Eltern, sondern es sichert das Überleben der jeweiligen Spezies. Aktuell gleicht der Wald einer Kinderstube - die meisten Wildtiere bekommen ihre Jungen im Frühling und Sommer. Das ist auch bei Rehen nicht anders. Im Gegensatz zu den meisten anderen Waldbewohnern, die ihre Paarungszeit erst im Herbst bestreiten, beginnt die Brunft für das Rehwild allerdings schon im Juli.

Die frühe Brunftzeit des Rehwilds würde nahelegen, dass die Kitze im Winter zur Welt kommen. Ein genialer Kniff erlaubt es trächtigen Tieren jedoch, die Entwicklung des Embryos zu verzögern. Imago Images / Blickwinkel

Das perfekte Timing

Der Grund: Während der Paarungszeit unterliegen die Rehböcke einer solch großen hormonellen Kontrolle, dass sie häufig zu fressen vergessen und infolgedessen abmagern. Die zart gebauten Gesellen brauchen nach der Brunft - anders als viele Tierarten mit robusterem Körperbau - ausreichend Zeit, um sich für den Winter wieder genügend Fettreserven anzufressen.

Damit die Kitze trotz der frühen Brunftzeit nicht im Schnee geboren werden, sondern erst im Frühling auf die Welt kommen, setzt bei den Weibchen nach der Empfängnis eine mehrmonatige Schwangerschaftspause ein. Bei der sogenannten Keimruhe, auch Vortragezeit genannt, handelt es sich um eine Unterbrechung der embryonalen Entwicklung. Konkret bedeutet das: Die befruchtete Eizelle wächst wochenlang nicht, obwohl die Trächtigkeit der Ricke intakt ist.

Erst zwischen Dezember und Januar schreitet die Embryonalentwicklung wieder voran. Wie Forschende bereits in mehreren Studien belegen konnten, spielt bei der Reaktivierung des embryonalen Wachstums Melatonin eine große Rolle. Das heißt: Erst wenn die Tage wieder länger werden, beginnt der Embryo sich weiterzuentwickeln. Tageslicht hat somit einen unmittelbaren Einfluss auf die Trächtigkeit und das Wachstum des Embryos.

Für wen dieses Verhalten jetzt schon wie ein Science-Fiction-Film klingt, sei versichert: Ende des Jahres legen die Rehe noch eins drauf. Sollte es während der eigentlichen Brunftzeit im Juli zu keiner erfolgreichen Befruchtung gekommen sein, findet im Dezember eine sogenannte Nachbrunft statt.

Das unbefruchtete Weibchen schüttet erneut Hormone aus, sodass es abermals zur Paarung kommt. Sollte die Brunft dann erfolgreich sein, entwickelt sich die befruchtete Eizelle sofort weiter - ohne Pause. Anfang Mai bis Ende Juni findet dann die Geburt aller Rehkitze statt - unabhängig davon, ob das Kitz nun bereits im Juli oder erst im Dezember gezeugt wurde. Mit durchschnittlich 42 Wochen schlägt das Reh den Menschen damit in puncto Schwangerschaftsdauer um ganze zwei Wochen. Der genaue Zeitpunkt für das "Setzen" des Kitzes, sprich die Geburt, ist flexibel und hängt von der Futterlage - in Jägerkreisen auch Äsung genannt - ab.

Zwei Zyklusphasen

Erst wenn das Reh gewisse Nährstoffe aufnimmt, leitet der Körper die Geburt ein. Wenige Wochen später beginnt der Kreislauf mit der nächsten Brunftzeit von vorne. Um die Zusammenhänge zu verstehen, haben Wissenschafterinnen und Wissenschafter den hormonellen Zyklus des Rehs genau unter die Lupe genommen. Rehwild gilt als monoöstrische Art - die Brunft findet nur einmal jährlich statt. Grundsätzlich kann der sogenannte Östruszyklus von Säugetieren - vergleichbar mit dem Menstruationszyklus des Menschen - in zwei Abschnitte eingeteilt werden: die follikuläre und die lutealen Phase.

Als follikuläre Phase bezeichnet man den ersten Abschnitt des hormonellen Zyklus. In dieser Zeit reifen Eizellen in den Eierstöcken des Weibchens zu Follikel heran, ausgelöst von follikelstimulierenden Hormonen. Die heranwachsenden Follikel fördern wiederum die Östrogenspiegel, was die Anzahl an luteinisierenden Hormonen steigen lässt. Die luteale Phase wird schließlich mit dem Eisprung eingeleitet, was zur Bildung eines Gelbkörpers und dem Anstieg an sogenanntem peripherem Progesteron führt.

Das Hormon Progesteron ist für das Aufrechterhalten der potenziellen Trächtigkeit verantwortlich. Rehe haben durchschnittlich 2,13 Eisprünge, weshalb im Normalfall zwei Kitze geboren werden. Falls die Befruchtung nicht erfolgreich war, wird die sogenannte Luteolyse - der Abbau des unbefruchteten Gelbkörpers - induziert. Dadurch sinkt der Progesteronspiegel, und die Regelblutung setzt ein.

Schlummernde Eizellen

Die biochemischen Abläufe, die eine solche Schwangerschaftspause ermöglichen, sind in der Wissenschaft von besonderem Interesse. Fakt ist: Das Reh zeigt während der gesamten Vortragezeit keine Luteolyse. Forschende vermuten, dass dafür das Hormon Oxytocin - besser bekannt als Kuschelhormon - verantwortlich ist. Beim Menschen wird dieses Hormon direkt nach der Geburt ausgeschüttet und stärkt die Mutter-Kind-Bindung. Bei Rehen wiederum hält es die Konzentration des Progesterons stabil, sodass es zu keinem frühzeitigen Abbruch der Trächtigkeit kommt.

Aber auch die Voraussetzungen in der Gebärmutter und die embryonale Umgebung spielen eine wichtige Rolle. Untersuchungen deuten darauf hin, dass dabei mTOR, ein für das Überleben und Wachsen von Zellen wichtiges Enzym, entscheidend ist. Im Mausversuch - die Keimruhe kann bei trächtigen Mäusen mithilfe von Hormonen künstlich herbeigeführt werden - konnten Wissenschafterinnen und Wissenschafter zeigen, dass die Stammzellen des Embryos bei der Hemmung von mTOR pluripotent bleiben.

Pluripotente Stammzellen sind Zellen, die sich noch auf keinen bestimmten Gewebetyp festgelegt haben. Sie können sich also noch zu fast jedem erdenklichen Zelltyp weiterentwickeln. Aktuell wird erforscht, ob diese Mechanismen auch zu einer höheren Reproduktionsrate beitragen, was in Zukunft dabei helfen könnte, die Fruchtbarkeit gefährdeter Tierarten zu steigern. Ob die Schwangerschaftspause auch irgendwann für den Menschen eine Option darstellt, bleibt abzuwarten. (Anna Tratter, 17.6.2023)