Die Etat-Mediennews vom Montag im raschen Überblick:

Ukraine-Krieg: Heftige Kritik für "Exxpress"-Interview mit russischem Botschafter - Man wisse jetzt, wer dem Täter zu Seite stehe, schreibt der ukrainische Botschafter. "Exxpress" sei eine "Fake-News- und Propaganda-Schleuder", so Armin Wolf

Sprachregelung: ORF aktualisiert Empfehlungen für geschlechtergerechte Sprache - Die kurze Pause vor der weiblichen Endung beim Sprechen wird nicht empfohlen

Fernsehen: ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann erntet Shitstorm nach Champions-League-Finale - Die TV-Pionierin wurde in sozialen Netzwerken hart attackiert, bekam aber auch Rückendeckung vom ZDF-Sportchef

Rampenschau: Kristin Davies spricht über Botox-Erfahrungen - Die "Sex and the City"-Darstellerin gab zu, dass Spott sie gekränkt habe, und will in Zukunft wieder natürlicher erscheinen

TV-Tagebuch: Die Wahlkampfarena wurde bei "Im Zentrum" eröffnet - Welche Partei rückt nun der SPÖ ein wenig näher, wer kann jetzt mit wem?

Streaming: "Noch nie in meinem Leben" auf Netflix: Holprige Reise ins Erwachsenenleben - So richtig bereit zum Erwachsensein sind die Figuren der Coming-of-Age-Serie nicht

Serienprojekt: "The White Lotus"-Erfinder für Prequel mit Jennifer Coolidge - Tricktechnik soll die Schauspielerin um 20 Jahre verjüngen

Personalia: PR-Agentur Rosam.Grünberger.Jarosch bekommt neue Partner - Ex-Siemens-Chef Wolfgang Hesoun, Magenta-Kommunikationschef Peter Schiefer und Cathleen Völkel übernehmen Anteile

Serienforum: Wie finden Sie die Schwarzenegger-Serie "Fubar"? - Auf Netflix ist seit kurzem eine neue Serie verfügbar, in deren Zentrum Action-Urgestein Arnold Schwarzenegger steht

Switchlist: "Die zwei Gesichter einer Frau", "Edge of Tomorrow" – TV-Tipps für Montag - Außerdem eine Reportage über eine WG mit einer 101-Jährigen, ein Themenmontag zur Teuerung und der Thriller "Der Nachtmahr"

