Jo Angerer aus Moskau

Schon länger schwelt der Streit zwischen Jewgeni Prigoschin, dem Chef der Söldnergruppe Wagner, und dem russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Immer wieder wirft Prigoschin der Armeeführung Unfähigkeit vor. Nun eskaliert der Streit. Und dieser Streit wirft ein Schlaglicht auf die rund 40 Freiwilligenverbände und Privatarmeen, die in der Ukraine kämpfen. Wagner ist die bekannteste – und die erfolgreichste. Sie alle aber unterstehen bislang nicht der Befehlsgewalt des russischen Verteidigungsministeriums.

Dies will Schoigu jetzt ändern. Bis zum 1. Juli müssten sie einen Vertrag mit dem Ministerium unterzeichnen, so der stellvertretende Verteidigungsminister Nikolai Pankow. Jewgeni Prigoschin teilte bereits mit, seine Kämpfer weigerten sich, diesen Vertrag zu unterschreiben. Schoigu könne über das Ministerium und die regulären Soldaten bestimmen, sagte Prigoschin auf seinem Telegram-Kanal. Der Minister sei aber schon bisher nicht in der Lage, seine eigenen Truppen zu führen. Prigoschin betonte zugleich, dass er sich Präsident Wladimir Putin als Oberbefehlshaber und den Interessen Russlands unterordne.

Ein Wagner-Söldner in Bachmut. IMAGO/ITAR-TASS

Die Auseinandersetzung mit Schoigu und dessen Generalstabschef Gerassimow hingegen führt Prigoschin immer härter. "Die meisten Kommandanten des Verteidigungsministeriums werden mir zustimmen, dass die Führung des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation eine Gemeinschaft von Laien ist", darf einer seiner Wagner-Kommandeure, jüngst ausgezeichnet als "Held Russlands", auf Telegram schreiben. Prigoschin selbst sagt, seine Söldnerarmee würde die Kampfeinsätze in Abstimmung mit Gerassimows Stellvertreter Sergej Surowikin festlegen. Surowikin sei klug, erfahren und stehe für ein hohes Maß an Effektivität und Erfolg.

International im Einsatz

Lange Zeit waren Privatarmeen wie die Söldnergruppe Wagner in Russland offiziell verboten, der Kreml dementierte regelmäßig deren Einsatz, etwa bei der Eroberung der Halbinsel Krim oder in Syrien. In Afrika halfen Wagner-Strategen lokalen Machthabern, die russische Interessen unterstützten, Wahlen zu gewinnen. Im vom Bürgerkrieg geschundenen Mali sind Wagner-Truppen bereits seit Ende 2021 im Einsatz, unterstützen die dortige Militärjunta, die blutig um ihre Macht kämpft.

Jetzt haben Privatarmeen in Russland Konjunktur. Der Ölkonzern Lukoil baue "eine unternehmenseigene private Sicherheitsorganisation" auf, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Gleiches mache der Energiekonzern Gazprom. Sie sollen vorrangig ihre Produktionsanlagen schützen, etwa vor Drohnenangriffen aus der Ukraine. Es scheint, so RIA, "dass wir vor einer starken Zunahme firmeneigner und anderer paramilitärischer Strukturen sowie vor großen Veränderungen in der Herangehensweise an den Einsatz militärischer Gewalt stehen."

Wie Prigoschins Wagner-Truppe kämpfen auch die Achmat-Soldaten von Ramsan Kadyrow, dem Präsidenten der russischen Teilrepublik Tschetschenien, in der Ukraine. 20.000 tschetschenische Kämpfer seien dort, so Kadyrow Ende letzten Jahres. Auch nach dem Ende seiner Präsidentschaft will Kadyrow seine Armee weiter behalten. Er gedenke, "mit unserem lieben Bruder Jewgeni Prigoschin zu konkurrieren und ein privates Militärunternehmen zu gründen", schrieb er auf Telegram.

Privatisierung militärischer Gewalt

Den vom russischen Verteidigungsministerium geforderten Vertrag haben Kadyrows Achmat-Kämpfer soeben unterzeichnet, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. "Ich hoffe, dass in Zukunft, wenn man sich unsere ersten Erfahrungen ansieht, auch der Rest der Freiwilligenabteilungen solche Verträge unterzeichnen wird", sagte Alexei Kim, stellvertretender Chef des russischen Generalstabs.

Kadyrows Achmat-Kämpfer, Prigoschins Wagner-Söldner und all die anderen Privatarmeen, die entstehen: Die Privatisierung militärischer Gewalt bereitet Politikwissenschaftern wie Dmitri Schurawljew Sorgen. "Meiner Meinung nach ist Wagner eher eine politische Organisation, die theoretisch irgendwann Ansprüche auf Staatsmacht im Land erheben kann. (…) Es kann nur so lange Vorteile bringen, wie alles unter der strengen Kontrolle des Staates steht." (Jo Angerer, 12.6.2023)