Vincent Morassi baut für seine Kundschaft Rahmen nach Maß und individuellen Bedürfnissen. Worauf es dabei ankommt, zeigt ein Besuch in seiner Souterrainwerkstatt in Wien-Margareten

"Ich mag gerade Rohre", sagt Vincent Morassi – und nimmt die Schweißermaske ab. Darunter glänzt das Gesicht des Vollbärtigen. Vom Schweiß – aber auch vor Begeisterung. Denn auch wenn sich dem Laien jetzt noch nicht zwingend erschließt, was der Mann mit dem Schweißgerät aus Stahlrohren macht, wird eines schon beim Betreten des Souterrainlokals in Margareten klar: Morassi, der hier zwischen schweren Dreh- und anderen Maschinen in einem Schlosser-Overall zugange ist, liebt, was er tut. Er stellt Traumfahrräder nach Wunsch und Maß her.

Vincent Morassi arbeitet mit einer Schweißermaske. beigestellt

Doch wer – vollkommen zu Recht – anmerkt, dass das heute in jedem besseren Fahrradladen möglich ist, hat den Kern dessen, was Vincent Morassi tut, nicht erkannt. Oder es wurde nicht erklärt: Fahrräder, bei denen man – nach Gusto, tatsächlichen und eingebildeten Bedürfnissen und vor allem Budget – alle nur erdenklichen Teile und Komponenten an den Rahmen montiert bekommt, gibt es vielerorts. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Edelfahrradhändlern, die der Kundschaft in Sachen Rahmen einen Katalog vor die Nase halten und dann eine Bestellung aufgeben, schweißt sie der Wiener ganz individuell und nach Maß selbst zusammen.

Der Unterschied lässt sich wohl am einfachsten über die textile Modewelt erklären: Marken- und Designerware kauft man in Ketten- und Flagshipstores. Und lässt Kleinigkeiten ändern. Darüber steht Prêt-à-porter. Dann kommt Haute Couture: rar, aber immer noch nicht zwingend einzigartig. Wem das – etwa beim Herrenanzug – nicht exklusiv genug ist, der reist nach London und hofft, in der Savile Row Einlass bei einem der Nobelschneider ebendort zu finden. Weil der schon vor der Wahl des Stoffes fragt, ein Kundenprofil anlegt: Wer ist man? Wie lebt der Kunde? Was wird vom Anzug erwartet? Versteht der Kunde überhaupt, was er bekommt? Erst dann wird Maß genommen.

Feinheiten

Und auch wenn es in Vincent Morassis Souterrainmanufaktur alles andere als elitär zugeht, strahlt der Rahmenbauer bei diesem Vergleich: Ja, auch eine Maßarbeit umfasst mehr als nur Längen, Proportionen und körperliche Eigenheiten. Wer ein Rad von ihm wolle, wisse in der Regel, ob es ein Fixie, ein Mountainbike oder Rennrad sein solle und ob es für Stadtwege oder Touren eingesetzt werde, sagt Morassi. Aber viele Feinheiten, die Details, das, was das Rad dann einzigartig und individuell perfekt macht, müsse man meist erst herausfinden: nicht mit der Flex am Rohr, sondern dem Ohr am Kunden.

Die Schlossgasse als Savile Row, Wien-Margareten als Mayfair der österreichischen Radwelt zu sehen schmeichelt dem Stahlradenthusiasten. No na. Allerdings betont er, dass an ihm und in seinem Laden nichts Arrogant-Überkandideltes sei. Und tatsächlich: die schweren Dreh- und Stahlformmaschinen. Der ölige Blaumann. Die Fahrräder (auch ganz normale Alltagsräder, die zu ihm zum Service oder "Pimpen" gebracht werden) im Lager. Die Schraub-Bialetti auf der Werkbank: Das hier könnte eine x-beliebige Schlosserei sein.

Lehrjahre

Als Bub entdeckte Vincent Morassi in der Südoststeiermark die Freiheit und die Mobilität, die ihm das Fahrrad gab. "Mein Freund Matthias hat zwei Hügel weiter gewohnt", erzählt er. Mit 14 erschloss er sich damit zunächst das Burgenland, dann den Donauraum und Europa und dann noch die halbe Welt – aus eigener Kraft, mit minimalistischer Technik und ohne Benzinkosten, wie er anmerkt. Aber eine Radkarriere stand eigentlich nicht auf dem Plan.

An der HBLA in der Ottakringer Herbststraße lernte Morassi zwar Plastisches Gestalten, studierte dann aber Jus. Und war zuletzt drauf und dran, Lehrer zu werden. Immer aber schraubte er an Fahrrädern, optimierte, reduzierte, adaptierte sie. Träumte lange von einem selbstgebauten Bambusrad, arbeitete in Selbst- und Fremdhilfe-Radwerkstätten. Und wusste, was er wollte: "Ich wollte Fahrräder machen – und suchte meinen Meister."

"Ich wollte Fahrräder bauen – und suchte meinen Meister." Vincent Morassi

2014 oder 2015 stand er dann in Winterthur bei einer Party "Velo-Denis" gegenüber. Der heißt eigentlich Denis Uzelac und ist Rahmenbauer. Unter anderem schweißt er für die Schweizer Liegeradmarke Fateba. Eine Nische in der Nische? Ja – aber in diesem Universum ist Uzelac ein Großer.

Seit 2019 baut der gebürtige Steirer Fahrräder. Zuvor hat er bei einem der Big Names in der Szene gelernt: Denis Uzelac.

Morassi wollte bei Uzelac lernen. Der winkte ab. "Ich habe mich nicht vertreiben lassen." Langsam erarbeitete sich der Wiener das Vertrauen, dann den Respekt und zuletzt die Freundschaft des Schweizers. Als er 2019 für einen Wiener Bekannten sein erstes Maßbike – ein Gravel-Fixie mit Steckachsen – baute, fand das noch unter den wachsamen Augen des Meisters in Winterthur statt. Weil das Pendeln auf Dauer aber mühsam war, eröffnete Morassi 2021 seine Manufaktur in Margareten. Den Lehrmeister will er nicht verleugnen: Im März 2023 sagte ihm ein Besucher der Kollektiv, einer Fahrradmesse in Berlin, "man sieht, dass du bei Uzelac gelernt hast" – für den Schüler ein Ritterschlag.

40 bis 50 Fahrräder produziert Vincent Morassi jährlich in seiner Werkstatt. Heribert Corn

Die Preise beginnen bei 4000 Euro. Heribert Corn

Preispunkt

Zum Wesen einer Manufaktur gehören nicht nur Linie und Handschrift, sondern auch geringe Stückzahlen: 40, vielleicht 50 Fahrräder baut Morassi pro Jahr. Um vom Rahmenbau leben zu können, müssen die Preise dementsprechend sein: Unter 4000 Euro gibt es kein Morassi-Rad. Aufwand und Ausstattung – Laufräder, Sattel, Komponenten – schaffen eine nach oben offene Preisskala. Und dass Personen, die sich einen edlen stählernen Rahmen nach Wunsch anfertigen lassen, nicht zu den billigsten No-Name-Plastikpedalen greifen, liegt auf der Hand. Darum lässt man solche Fahrräder eher nicht vor der Uni und/oder am Donaukanal allein stehen: Dass so ein Rad auf Willhaben und Co sofort identifizierbar ist, mag systematisch stehlende Diebe abschrecken. Nur: Das ebenso große Geschäft sind teure Komponenten …

Vincent Morassi weiß das. Im Lager, im Hinterzimmer, steht sein Alltagsrad. Ein altes, abgenudeltes No-Name-Teil. Schloss hat es keines. "So etwas stiehlt keiner." Mitunter, seufzt der Radbauer, sitze er öfter auf diesem als auf einem Maßrad: "Für die kurzen, täglichen Wege in der Stadt ist das das perfekte Rad. Leider. Aber das ist ein anderes Thema." (Thomas Rottenberg, 18.6.2023)