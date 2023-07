Radrennen zählen zu den aufwendigsten Produktionen, die Livefernsehen zu bieten hat. APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Im Radsport gewinnt die Fahrerin mit den stärksten Beinen, der Fahrer mit dem längsten Atem. Sie müssen durchbeißen, ihre Schmerzgrenze ignorieren. Ausdauer ist gefragt. Nur der Radsport hat ein essenzielles Problem. Wie zeigt man so etwas Abstraktes im Fernsehen?

Radrennen zählen zum Aufwendigsten, was Livefernsehen zu bieten hat. Zur Produktion gehören Hubschrauber, die während einer Etappe zum Auftanken zwischenlanden; Motorräder, die in Abfahrten dem Fahrerfeld nicht hinterherkommen; und stationäre Kameras im Zielbereich. Nach einer Etappe werden sie ab- und hunderte Kilometer weiter für den nächsten Tag aufgebaut.

Der Politologe Peter Filzmaier outet sich in seinem Sportbuch Atemlos als Radsportfan. "Während der großen Rundfahrten sitze ich sogar stundenlang vor dem Fernseher. Über mehrere Wochen hinweg", schreibt er. "Weil es perfekt zur Arbeit eines Wissenschaftlers passt." Er arbeitet an Excel-Tabellen und Texten, Fußballmatches oder Skirennen eignen sich nicht als Hintergrundrauschen: "Da ist der Ereignisablauf viel zu rasant. Entweder man bringt wissenschaftlich nichts weiter oder verpasst das Tor von Lionel Messi." Daher sei "die langsame Dramaturgie einer Bergetappe der Tour de France" besser, er könne "die Rechnung in einer Zahlenspalte beenden und rechtzeitig wieder auf den Fernseher blicken".

Entbehrung macht glücklich

Klar, gedanklich abzuschweifen ist beim Schauen von Radrennen erlaubt. Auf dem Sofa kann ich einen Urlaub in den Dolomiten planen, bevor ein Favorit zu einer Attacke auf dem Passo di Giau reitet. Während ein Fahrer sich vom Begleitfahrzeug Trinkflaschen für die Teamkollegen ins Trikot stopft, googelt man vor dem Fernseher die Öffnungszeiten des Stadionbads und träumt vom Langos aus der Kantine.

Rennradetappen haben mehrere Höhepunkte: Wer gewinnt den Zwischensprint nach Kilometer 53? Wer holt sich die erste Bergwertung? Einzelne Athleten setzen sich früh vom Feld ab. Sie starten einen Fluchtversuch, wie es in der Szene heißt. Topfavoriten lassen sie entkommen – in dem Wissen, dass in der Gruppe durch den Windschatten schneller gefahren wird. Der Rückstand lässt sich später im Rennen wettmachen. Die Frage lautet daher oft: Schafft es das Fahrerfeld, die Ausreißer einzuholen?

Bei Anna Kiesenhofer gelang das nicht. Sie holte mit ihrem gelungenen Fluchtversuch in Tokio sensationell Olympia-Gold. Über ihren Sport sagte sie einmal in einem STANDARD-Interview: "Das Training ist zu neunzig Prozent der Zeit unlustig. Man könnte langsamer fahren, man könnte kürzer fahren, man könnte nicht im Regen fahren. Aber die tägliche Entbehrung macht mich glücklicher als die unmittelbare Schmerzfreiheit."

Radrennen im TV inspirieren, motivieren und plätschern dahin. Illustration: Tobias Burger

Gusto auf Radrennen

Bei mir ist das anders. Die Schmerzfreiheit auf dem Sofa macht mich glücklicher als eine Trainingsfahrt im Regen. Ich merke aber auch, wie die Bilder motivieren. Sebastian, der größte Radsportfan in meinem Freundeskreis, zahlt monatlich für einen Streamingservice, um alle Rennen zu sehen. "Bei der Übertragung entdecke ich Landschaften, die ich noch nicht kenne. Immer mit dem Gedanken, dass ich da radlfahren kann", sagt er. Mein Freund Klemens ist durch Social Media ins Rennradlschauen reingekippt. Man muss wissen: Profi-Radteams betreiben die besten Kanäle im Weltsport, sind lustig und informativ. Klemens sagt: "Die produzieren so viel guten Inhalt, dass man sich irgendwann damit identifiziert, Gusto auf die Rennen bekommt."

Die Teams verfolgen unterschiedliche Ziele. Manche schützen ihren Spitzenfahrer für die Gesamtwertung, andere bringen Spezialisten für den Zielsprint in Stellung. In der Übertragung bleibt auch Zeit für hintergründige Berichterstattung. Wie werden Räder auf versteckte Elektromotoren kontrolliert? Was essen die Fahrer während einer Etappe? Im Vergleich zu anderen Sportarten ist die Eintrittsschwelle beim Radfahren gering, mehr Leute sind schon auf einem Rad gesessen als etwa auf einem Golfplatz gestanden.

Bei Skirennen ruft ORF-Experte Hans Knauß das TV-Publikum gerne dazu auf, während der Fahrt eines Läufers in die Hocke zu gehen, um die Belastung im Wohnzimmer zu simulieren. Bin ich froh, dass die Experten bei Radrennen mich mit solchen Ideen in Ruhe lassen. (Lukas Zahrer, 6.7.2023)