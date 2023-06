Die beiden Herren im Hintergrund, Fred Sinowatz und Christian Kern, stehen nicht zur Auswahl. Statt Personal von gestern sucht der neue SPÖ-Chef Andreas Babler Zukunftshoffnungen. Christian Fischer

Andreas Babler will offenbar selbst SPÖ-Klubchef werden, wie der STANDARD erfahren hat. Der neue SPÖ-Vorsitzende würde diese Tätigkeit vom Bundesrat aus ausüben – Babler hat kein Mandat im Nationalrat. In diesem Fall wäre der Klubvorsitz allerdings ein rein formales Amt für den SPÖ-Chef, das zusätzlich einen geschäftsführenden Klubobmann mit Nationalratsmandat nötig macht. Dem Vernehmen nach soll diese Rolle Philip Kucher übernehmen, der im Rennen um den Parteivorsitz Hans Peter Doskozil unterstützt hatte.

In der Bundesgeschäftsführung gibt es fortan eine Doppelspitze: Klaus Seltenheim, der aus der SPÖ Niederösterreich kommt, und Sandra Breiteneder, die in der Privatangestelltengewerkschaft GPA und im Kabinett der früheren Staatssekretärin Muna Duzdar tätig war. Am Dienstagvormittag hat Babler im Präsidium und Vorstand der SPÖ seinen Vorschlag präsentiert, zu Mittag machte man die beiden Personalentscheidungen offiziell.

Ins Klubpräsidium integriert werden sollen dagegen Julia Herr, Jan Krainer und Eva Maria Holzleitner, die ursprünglich alle als Kandidatinnen und Kandidaten für höhere Weihen gegolten hatten. bestätigt wurde zu Mittag auch, dass Patricia Huber, bisherige Chefredakteurin von kontrast.at, dem Online-Magazin des SPÖ-Parlamentsklubs, die Kommunikation der Partei übernimmt. Sie folgt auf Stefan Wenzel-Hirsch.

Bedürfnisse befriedigen

An sich wollte Babler nicht, dass die formellen Entscheidungsträger in der SPÖ vorab aus den Medien erfahren, wen der Chef an den Hebeln der Partei postiert. Bis zum letzten Augenblick wollte Babler deshalb seine ersten markanten Personalentscheidungen geheim halten.

Je mehr Posten, desto leichter tut sich Babler jedenfalls, alle innerparteilichen Bedürfnisse zu befriedigen: Die Wiener SPÖ etwa, die ihn in der Kampfabstimmung gegen Hans Peter Doskozil unterstützte, sollte sich in der Personalauswahl wiederfinden können, erst recht gilt das für seine Mitstreiter der ersten Stunden. Legt es Babler geschickt an, dann lässt er aber auch die Doskozil-Anhänger nicht außen vor. (Gerald John, Martin Tschiderer, 13.6.2023)