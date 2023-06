Die beiden Herren im Hintergrund - Fred Sinowatz und Christian Kern - stehen nicht zur Auswahl. Statt Personal von gestern sucht der neue SPÖ-Chef Babler Zukunftshoffnungen. Christian Fischer

Hätte Sebastian Kurz den Begriff aus roter Sicht nicht diskreditiert, könnte man von einem "neuen Stil" sprechen. Anders als bei früheren Anlässen sollen die formellen Entscheidungsträger in der SPÖ nicht vorab aus den Medien erfahren, wen der Chef an den Hebeln der Partei postiert. Bis zum letzten Augenblick will Neo-Vorsitzender Andreas Babler deshalb seine ersten markanten Personalentscheidungen geheim halten.

Zu besetzen sind am Dienstag zwei Schaltstellen. Erstens gilt es, die Nachfolge von Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch dauerhaft zu regeln; derzeit gibt es mit Christian Sapetschnig bloß einen interimistischen Parteimanager. Am Dienstagvormittag wird Babler im Präsidium und Vorstand der SPÖ seinen Vorschlag präsentieren, die Entscheidung soll bis Mittag besiegelt sein.

Zweitens ist seit der Ablöse von Pamela Rendi-Wagner auch der Vorsitz im Parlamentsklub vakant. Darüber wird ebendort am Nachmittag entschieden. Publik werden soll das Ergebnis um etwa 16 Uhr.

Das heißt nicht, dass es bei zwei Newcomern bleibt. Babler könnte in der Bundesgeschäftsstelle, wie früher schon üblich, eine Doppelspitze installieren. Auch die Nummer zwei im Parlamentsklub, derzeit von Jörg Leichtfried besetzt, ist disponibel.

Bedürfnisse befriedigen

Denn je mehr Posten, desto leichter tut sich Babler, alle innerparteilichen Bedürfnisse zu befriedigen: Die Wiener SPÖ etwa, die ihn in der Kampfabstimmung gegen Hans Peter Doskozil unterstützte, sollte sich in der Personalauswahl wiederfinden können, erst recht gilt das für seine Mitstreiter der ersten Stunden. Legt es Babler geschickt an, dann lässt er aber auch die Doskozil-Anhänger nicht außen vor.

An zwei 30-jährigen Frauen scheint dabei kein Weg vorbeizuführen. Die eine, Julia Herr, verbindet mit Babler nicht nur die betont linke Prägung in der Sozialistischen Jugend. Die aus dem Burgenland stammende, aber politisch in Wien verankerte Nationalratsabgeordnete zählte auch zu den engsten Mitstreiterinnen im Wahlkampf gegen Doskozil. Das Vertrauensverhältnis adelt Herr, die in der SPÖ als eines der größten Talente gehandelt wird, zur Favoritin auf den Posten der Bundesgeschäftsführerin. Aber auch als Klubchefin ist sie denkbar.

Die andere, Eva Maria Holzleitner, hat als SPÖ-Frauenchefin Rendi-Wagner unterstützt, ohne es sich aber mit den anderen zu verscherzen. Solide Auftritte in der roten Chaoszeit bescherten der Oberösterreicherin positive Medienberichte.

Signal an die Unterlegenen?

Ein starkes Signal an die Unterlegenen wäre eine Aufwertung von Max Lercher. Obwohl Doskozil-Kompagnon, steht der 36-Jährige in seinen Ansichten Babler nicht fern. Als einstiger Bundesgeschäftsführer hat der Steirer mit Einsatz für innerparteiliche Mitbestimmung viel Sympathie erworben – womöglich darf er nun auch unter Babler bei der Organisationsreform mitmischen. Hürde: Lercher hat angekündigt, bei einer Niederlage Doskozils nicht mehr für den Nationalrat zu kandidieren.

Als Aufstiegskandidaten gelten noch Gesundheitssprecher Philip Kucher aus Kärnten, ein Doskozil-Mann, sowie der Wiener Kai Jan Krainer, seines Zeichens Fraktionsführer in den U-Ausschüssen zu Ibiza und der ÖVP.

Formell möglich wäre auch, Babler selbst, der ja im Bundesrat sitzt, zum Klubobmann zu küren. Doch was brächte das? Für die prominentere Bühne des Nationalrats bräuchte er jedenfalls einen geschäftsführenden Klubchef, der – im Unterschied zu Babler selbst – dort ein Mandat hat. (Gerald John, 13.6.2023)