Aileen Cannon leitet den Geheimaktenprozess gegen den Ex-Präsidenten. Reuters

Schon bevor der Prozess gegen Donald Trump am Dienstag überhaupt losgeht, sah sich eine Gerichtssprecherin gezwungen, anderslautende Spekulationen zurückzuweisen: Bundesrichterin Aileen Cannon sei zufällig, nach dem üblichen Prozedere ausgewählt worden, den Prozess gegen Trump zu leiten.

Grund für die Aufregung: Cannon ist in Bezug auf Trump und in der speziellen Causa um die Geheimdokumente alles andere als eine Unbekannte. Bereits vor einem Jahr, kurz nachdem das FBI die sensiblen Dokumente in Trumps Privatanwesen gefunden hatte, war sie es, die die Aufarbeitung der Unterlagen durch das FBI empfindlich verzögerte. Für die Berufungsrichter war der Fall im Dezember allerdings klar: Rasch kamen sie zu dem Entschluss, dass Cannon damit ihre Befugnisse massiv überschritten hatte.

Neben den Geschehnissen vor einem Jahr war es außerdem Trump, der sie 2019 überhaupt mithilfe des Senats – da mit einer republikanischen Mehrheit – in das mächtige Amt brachte. Für reichlich Kritik sorgte schon damals, dass Cannon über relativ wenig Erfahrung als Richterin verfügte. Die heute 42-Jährige hatte ihren Jus-Abschluss 2007 an der University of Michigan gemacht. Bereits nach dem Minimum von zwölf Jahren Berufspraxis kam sie ins Amt.

Verzögerungen befürchtet

Cannon wurde 1981 in Kolumbien geboren, ihre Mutter stammt aus Kuba und war in die USA geflüchtet, wo Cannon in Miami aufwuchs. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie an einem Berufungsgericht in Iowa, dann in einer Kanzlei in Washington. 2013 ging sie als Staatsanwältin in Florida zurück in den öffentlichen Dienst.

Die verheiratete Juristin hat zwei Kinder und ist Mitglied der konservativen Federalist Society. Sie gilt als gründlich und gewillt, "auch gegen die Regierung zu arbeiten", wie ein Kollege zum "Guardian" sagte. 2018 spendete sie 100 Dollar für die Gouverneurskampagne des ultrakonservativen Ron DeSantis.

Kritiker sehen sie in der Nähe jener "Trump-Richter", denen vorgeworfen wird, parteipolitisch motiviert zu entscheiden. Rund um die Causa Geheimdokumente hagelte es bezeichnenderweise nicht nur von politischen Gegnern, sondern auch von Konservativen massive Kritik. Sie befürchten nun, dass Cannon erneut probieren könnte, den Prozess in die Länge zu ziehen – vielleicht sogar bis November 2024, wenn wieder Präsidentschaftswahlen sind. Zieht Trump dann wieder ins Weiße Haus ein, könnte er sich selbst begnadigen. (Anna Sawerthal, 12.6.2023)