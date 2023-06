Die Protestler von der Letzten Generation starteten diese Woche wieder eine Aktion in Innsbruck. Festkleben auf der Straße und all das. Gibt’s übrigens in der Führung dieser Protestgruppe irgendjemanden, der die Sinnhaftigkeit und Wirkung der Aktionen analysiert?

Kritisierte die Klimakleber: der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Imago/Thomas Lohnes

Am Wochenende hat der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (auch zuständig für Klimaschutz) auf dem Evangelischen Kirchentag gesagt, die Klebeaktionen würden dem Anliegen des Klimaschutzes schaden. "Dieser Prozess verhindert eine Mehrheit für Klimaschutz", sagte der Grünen-Politiker. "Es ist keine Hilfe beim Klimaschutz." Die Aktionen seien unspezifisch, träfen alle und damit "in Wahrheit niemanden", sagte Robert Habeck. "Damit verpufft der Protest und macht Leute nur zornig und ärgerlich."

Die Leute von der Letzten Generation argumentieren, dass man nur ein Umdenken provozieren könne, indem man provoziert. Indem man den Weg zum Arbeitsplatz durch einen Stau möglichst unangenehm macht. Worauf die Betroffenen dann vermutlich ein Aha-Erlebnis haben und sofort auf Fahrrad und/oder Öffis umsteigen, oder? (Achtung, Ironie!)

Habeck sprach noch sehr Grundsätzliches an: Negativnachrichten und Schreckensszenarien "werden immer im Wettbewerb mit dem nächsten Populismus stehen". Oder ihn als wütende Reaktion noch stärker machen. (Hans Rauscher, 12.6.2023)