Dominik Straub aus Rom

Der verstorbene Ex-Premier Silvio Berlusconi und die aktuelle Regierungschefin Giorgia Meloni. AP / Gregorio Borgia

Rom – "Mit Silvio Berlusconi stirbt die Zweite Republik", schrieb die Zeitung "La Stampa" am Montag. Damit wollte das Blatt nicht sagen, dass nun das politische System Italiens oder auch nur die Regierung am Ende sei. Gemeint war: Der Tod von Berlusconi bedeutet für die Politik des Landes eine gewaltige Zäsur – und es ist möglich, dass Italien nun zumindest mittelfristig wieder zur Normalität zurückfinden wird.

Zu dieser Normalität würde in erster Linie gehören, dass die moderaten, katholisch-konservativen Wählerinnen und Wähler, die eine klare Mehrheit stellen, endlich wieder eine politische Heimat finden.

Fünf Jahrzehnte lang war diese Heimat die Democrazia Cristiana (DC) gewesen, die 1992 zusammen mit den Craxi-Sozialisten im Korruptionssumpf untergegangen war. Der Untergang der DC bedeutete zugleich das Ende der Ersten Republik: Es folgte eine Verfassungs- und Wahlrechtsänderung.

Der Wechsel vom proportionalen Wahlrecht zum Majoritätssystem ermöglichte es Berlusconi, das politische Vakuum zu füllen: Er verbündete sich mit der separatistischen und fremdenfeindlichen Lega Nord von Umberto Bossi und den Postfaschisten von Gianfranco Fini und gewann 1994 erstmals die Wahlen – die Zweite Republik war eingeläutet.

Große Medienmacht

Abgesehen von einer kleinen christdemokratischen Splitterpartei, die bei jeder Wahl ihren Namen ändert und sich immer mit Berlusconi verbündete, existiert in Italien seit fast 30 Jahren keine bürgerliche Partei mehr, die diesen Namen verdient. Es hat zwar mehrere Versuche von liberalen Politikern gegeben, eine moderate, nichtpopulistische Alternative zu etablieren – doch die Versuche hat Berlusconi mit seiner Medienmacht im Keim erstickt.

Wer nicht linke Parteien oder die Fünf-Sterne-Protestbewegung wählen will, hat deshalb nur die Wahl zwischen der Forza Italia des Erzpopulisten Berlusconi, der ebenfalls populistischen Lega von Bossi-Nachfolger Matteo Salvini und den postfaschistischen Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni, die Finis Alleanza Nazionale abgelöst hatten.

Eine bürgerlich-konservative Volkspartei wie die CDU in Deutschland oder die ÖVP in Österreich sucht man in Italien vergeblich. Auch wirtschaftsliberale Parteien gibt es nicht. Und das blieb nicht ohne Folgen, denn das politische Bollwerk gegen rechtsextreme Parteien sind in der Regel nicht linke, sondern moderate bürgerliche Parteien. Und so hat Berlusconi Giorgia Meloni letztlich den Weg geebnet.

Das Ende der "Anomalie"

Der Tod Berlusconis ist für Italien eine Chance, die bisherige "Anomalie" zu beenden und das politische Angebot um eine moderate bürgerliche Partei zu erweitern. Eines ist gewiss: "Der Tod Berlusconis bedeutet das Ende von Forza Italia", sagte der frühere Forza-Italia-Statthalter in Sizilien und ehemalige Vizeminister, Gianfranco Miccichè. Das sehen in der Partei die meisten so.

Viele bisherige Amtsträger werden nun wohl bei Melonis Fratelli d’Italia Unterschlupf suchen, einige norditalienische Mitglieder werden bei Salvinis Lega anklopfen. Aber es gibt innerhalb der Forza Italia auch gemäßigte und erfahrene Politiker, denen sowohl die Fratelli d’Italia als auch die Lega zu extremistisch sein könnten, beispielsweise Außenminister Antonio Tajani. Vielleicht schafft es die gemäßigte Fraktion, eine neue Partei aus der Taufe zu heben. Für das bürgerliche Italien wäre es ein großer Gewinn. (Dominik Straub, 12.6.2023)