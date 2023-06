Biniam Girmay gewann im Sprint, Österreicher Haller und Gogl in Massensturz verwickelt

Biniam Girmay gewann die zweite Etappe der Tour de Suisse, im Hintergrund wehten die eritreischen Flaggen seines Fanklubs. IMAGO/Panoramic International

Nottwil – Die zweite Etappe der Tour de Suisse ist eine Beute von Biniam Girmay geworden. Der Eritreer gewann am Montag nach 173,7 km von Beromünster nach Nottwil etwas überraschend den Sprint des Feldes vor dem Franzosen Arnaud Démare und dem Tagesfavoriten Wout van Aert aus Belgien. Der Schweizer Stefan Küng verteidigte das tags zuvor beim Auftakt-Zeitfahren in Einsiedeln geholte Gelbe Trikot problemlos. Remco Evenepoel liegt fünf Sekunden zurück, Van Aert deren sechs.

30 km vor dem Ziel ereignete sich im vorderen Teil des Feldes ein Massensturz, darin verwickelt waren auch die Österreicher Marco Haller und Michael Gogl. Gogl kam schließlich im Hauptfeld zeitgleich mit Girmay als 116. ins Ziel, auch Felix Gall (54.) war im Pulk. Haller fehlten als 153. am Ende 11:13 Min. Gogl ist mit einem Rückstand von 1:01 Min. in der Gesamtwertung als 63. bester rot-weiß-roter Fahrer.

Tour-Ambitionen

Direkt hinter der Ziellinie wurde Girmay von seinem Fan-Club gefeiert und bekam die Nationalflagge von Eritrea umgehängt. Der talentierte Sprinter hatte bereits im Vorjahr für Furore gesorgt, als er als erster Afrikaner den Klassiker Gent-Wevelgem gewann und anschließend auch eine Etappe beim Giro d'Italia einfuhr. Am 1. Juli will Girmay erstmals bei der Tour de France an den Start gehen. "Ich war selbst überrascht. Das ist verrückt. Das bedeutet mir sehr viel. Vor meinen Leuten zu gewinnen, ist unglaublich", sagte Girmay.

Der 23-Jährige hatte vor einem Jahr nach dem Gewinn einer Giro-Etappe unfreiwillig für Schlagzeilen gesorgt. Bei der Siegerehrung knallte ihm der Korken der Prosecco-Flasche mit voller Wucht ins linke Auge - und zwang ihn zur Aufgabe des Rennens.

Am Dienstag folgt bei der 86. Tour de Suisse die erste Bergankunft. Die dritte Etappe führt über 143,8 km von Tafers nach Villars-sur-Ollon. Nach anfänglich 90 eher flachen Kilometern stehen der Col des Mosses und der 9,7 km lange und durchschnittlich 7,8 Prozent steile Schlussanstieg an. (APA, 12.6.2023)