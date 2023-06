Schönleitner will wissen, ob Landes-FP durch ominöse Darlehen in Grazer Finanzskandal involviert war

Der Finanzskandal der Grazer FPÖ und seine Nebenschauplätze sorgen zunehmend auch im steirischen Landtag für Unruhe.

Die Grazer KFG-Stadträtin, Claudia Schönbacher, hier mit Mario Kunasek bevor sie von Herbert Kickl aus der FPÖ ausgeschlossen wurde, stellt ähnliche Fragen wie die Grünen. APA/ERWIN SCHERIAU

Wie berichtet, wird in der Causa um rund 1,8 Millionen Euro mutmaßlich veruntreute Fördergelder, die 2021 mit er Selbstanzeige des damaligen Klubdirektors der Grazer FPÖ begann, auch gegen den Chef der Landes-FPÖ, Mario Kunasek, ermittelt. Wegen des Verdachts der falschen Zeugenaussage, der Unterschlagung von Beweisen und der Weitergabe falscher Beweise.

Landesebene

Die ermittelnde Staatsanwaltschaft Klagenfurt stellte zudem einen weiteren Auslieferungsantrag an den Landtag, um den Gehalt einer anonymen Anzeige rund um die Finanzierung von Kunaseks Eigenheim ermitteln zu können.

Ob und wie die Landespartei des ehemaligen Verteidigungsministers in die Grazer Finanzaffäre verwickelt ist, will nun auch der Kontrollsprecher der steirischen Grünen, Lambert Schönleitner, wissen.

Denn immerhin, so erinnert Schönleitner im Gespräch mit dem STANDARD, war der ehemalige Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio, ein Hauptbeschuldigter im Verfahren, auch der Landesfinanzreferent der steirischen Landes-FPÖ. Schönleitner fordert daher, dass die FPÖ auch die Parteifinanzen der Landespartei in der Amtszeit von Eustacchio offenlege. "Es braucht volle Transparenz über die Zahlungsflüsse zwischen Landespartei und der Grazer Ebene", sagt Schönleitner, "die Frage ist ganz einfach: Hat Eustacchio und sein dubioses Umfeld unter Umständen auch mit Fördermitteln der Landespartei ein Leben auf Kosten der Steuerzahler in Saus und Braus geführt?"

Der grüne Klubobfrau-Stellvertreter Lambert Schönleitner, hier mit Klubobfrau Sandra Krautwaschl (links) hat einige Fragen an die Landes-FPÖ. ERWIN SCHERIAU / APA / picturede

Der Grüne findet, dass eine von der FPÖ vorgenommene Offenlegung der Landtagsklubfinanzen "wie ein Ablenkungsmanöver von der fehlenden Offenlegung der viel wesentlicheren Finanzen der Landespartei" wirke.

Konkret will Schönleitner wissen, ob es stimme, "dass es wenige Tage nach der verlorenen Gemeinderatswahl in Graz noch einmal massive Zahlungen an die Grazer Stadtpartei von der Landespartei gegeben hat"? Die von Kunasek und Herbert Kickl aus der FPÖ Ausgeschlossenen, Alexis Pascuttini und Claudia Schönbacher, die nach Rücktritt der beschuldigten Parteispitze als Klubchef und Stadträtin die Grazer FPÖ interimistisch führten, sprechen in diesem Zusammenhang von einem ominösen Darlehen von 100.000 Euro. Dieses soll die Landespartei der Stadtpartei unter dem Titel "Zwischenfinanzierung Land Steiermark" 2021 gegeben haben. 25.000 davon sollen weiter an Eustacchio geflossen sein. Dem STANDARD liegen Belege dazu vor. Die Zahlung, die Eustacchio und sein damaliger Klubchef kurz vor deren Rücktritt selbst unterzeichnet hatten, warfen später auch bei Finanzprüfern, die Pascuttini und Schönbacher beauftragt hatten, um Licht in die Klubfinanzen zu bringen, Fragen auf.

Ex-blaue Stadträtin

Schönbacher, die mittlerweile Stadträtin des in KFG unbenannten Klubs ist, erklärt dem STANDARD, dass das Darlehen aufgenommen wurde, obwohl man die Wahlkampfkostenobergrenzen eingehalten und genügend Geld auf dem Klubkonto hatte. Sie sei deshalb "nicht gewillt" gewesen, "das fragwürdige Darlehen, das ihre Vorgänger aufgenommen und großteils verbraucht hatten, zurückzuzahlen". Dass gerade Pascuttini und Schönbacher aus der FPÖ ausgeschlossen wurden, findet auch Schönleitner "nicht schlüssig".

Der STANDARD konfrontierte die Landes-FPÖ am Montag mit der Frage nach den Zahlungen an die Stadtpartei, erhielt jedoch keine Antwort. Bei den anonymen Anschuldigungen zur Finanzierung von Kunaseks Eigenheim – Vorwürfe, die Kunsaseks Anwalt als "völligen Schwachsinn" zurückwies – verstehe Schönleitner nicht, warum sich die FPÖ "mit Händen und Füßen weigert, die Abrechnungsbelege umgehend offenzulegen". Alle Genannten bestreiten die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung. (Colette M. Schmidt, 13.6.2023)